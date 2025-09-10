Уведомления
Эксперт объяснила причины обновления исторического максимума цены на золото
На днях цена на золото достигла своего исторического максимума и превысила 3600 долларов за унцию. Эксперт Пермского Политеха Юлия Стародумова объяснила, какие ключевые факторы привели к этому положению. Такой рост цен делает золото привлекательным активом для сохранения капитала, несмотря на связанные с этим риски.
– Ключевым драйвером роста цен на золото выступает динамика курса рубля. Даже при стабильных мировых ценах на активы драгоценного металла в долларах ослабление национальной валюты напрямую ведет к удорожанию золота и серебра в рублевом выражении. Важнейшим фактором, определяющим состояние российской валюты, остаются цены на нефть — традиционный ориентир для сырьевой экономики, – рассказывает Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.
Важнейшим внутренним фактором выступает спрос со стороны Банка России, который является одним из крупнейших мировых покупателей золота для пополнения золотовалютных резервов страны.
– Политика Центробанка по закупкам золота — это стратегия диверсификации международных резервов, направленная на снижение зависимости от доллара и защиту от санкционных рисков, поскольку физическое золото, хранящееся внутри страны, не может быть заморожено или конфисковано. Кроме того, оно исторически служит надёжным активом-убежищем, которое сохраняет стоимость в периоды экономической нестабильности и инфляции и обеспечивает долгосрочную защиту резервов. Высокая ликвидность и универсальное признание золота, как ценности, укрепляют доверие к активам ЦБ и способствуют стабильности финансовой системы, – комментирует Юлия Стародумова.
Освобождение инвестиционных монет и слитков от налога на добавленную стоимость (НДС) также существенно повышает их привлекательность в качестве инструмента для сохранения капитала. Отсутствие дополнительной налоговой нагрузки позволяет инвесторам приобретать драгметаллы по более низкой цене, увеличивая доходность вложений. Учёная говорит, что таким образом, данный механизм создает прозрачные и равные условия для всех участников рынка, обеспечивая защиту долгосрочных сбережений граждан.
Важными факторами, которые влияют на цену золота, остаются повышение внутренней процентной ставки и рост инфляции, которая оказывает значительное влияние на рынок драгоценных металлов. При высокой инфляции или рисках девальвации рубля спрос на них, как защитный актив, закономерно увеличивается.
– В случае укрепления рубля цены на драгметаллы, вероятно, стабилизируются на достигнутых уровнях, поскольку глобальная геоэкономическая нестабильность продолжает стимулировать спрос на защитные активы, – добавила Юлия Стародумова.
Также высокие цены на золото оказывают, как позитивные, так и негативные последствия.
– С одной стороны, рост стоимости способствует укреплению золотовалютных резервов страны, повышая финансовую устойчивость государства. Одновременно стимулируется развитие добывающей отрасли: увеличиваются объемы инвестиций, растет добыча и создаются новые рабочие места. Бюджетная система также получает дополнительные доходы через увеличение налоговых поступлений от предприятий сектора. С другой стороны, высокая стоимость золота приводит к удорожанию сырья для перерабатывающих отраслей промышленности, таких как электроника, ювелирное производство и приборостроение. Это создает инфляционное давление и может привести к росту цен на готовую продукцию для конечных потребителей, что негативно сказывается на покупательной способности населения, – уточняет ученая Пермского Политеха.
Стоит ли инвесторам вкладываться сейчас? Эксперт советует смотреть на драгоценные металлы не как на способ быстро разбогатеть, а как на надежный «финансовый щит» для своих накоплений.
– Покупать актив на максимуме цен всегда рискованно. Однако если у вас есть свободные деньги, то часть из них можно разместить в физическое золото или серебро — в слитки или монеты. Для тех, кто не хочет хранить металл дома, есть вариант открыть обезличенный счет в банке. Но здесь крайне важно выбрать максимально надежный банк, которому вы доверяете, – комментирует Юлия Стародумова.
Сейчас текущие исторические максимумы цен на драгоценные металлы обусловлены именно уникальной совокупностью всех перечисленных факторов.
– Во-первых, нынешний курс рубля делает покупку металлов выгодной для защиты сбережений. Во-вторых, люди стали активнее вкладываться в золото внутри страны. В-третьих, Банк России сам продолжает активно скупать золото для резервов, поддерживая высокий спрос. Наконец крупные организации ищут надежные способы сохранить деньги. В результате такой ажиотажный спрос и подтолкнул цены к историческим максимумам, – поделилась ученая.
