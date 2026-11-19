Ученые определили, что целлюлоза из стеблей борщевика Сосновского — опасного сорняка — с 68% эффективностью связывает радиоактивный уран-238 и не позволяет этому загрязнителю высвободиться обратно в воду. Открытие позволит создать безопасные и дешевые поглотители радиоактивных элементов и при этом с пользой утилизировать борщевик.

При добыче урановых и некоторых других руд в почву и водоемы поступают радиоактивные элементы. Попав в организм животных и человека, они повышают риск онкологических заболеваний, а также могут привести к повреждению печени, почек и костей. При этом существующие методы очистки воды от этих опасных загрязнителей, основанные на фильтрации с помощью специальных мембран, требуют дорогого и сложного оборудования. Поэтому ученые ищут более доступные альтернативы. Например, некоторые исследования показывают , что целлюлоза — основной структурный полимер всех растений — способна поглощать радиоактивные элементы. Однако до сих пор работ, посвященных эффективности растительных поглотителей, было очень мало.

Исследователи из Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар) с коллегами сравнили способность целлюлозы из пшеницы, ржи, овса, борщевика Сосновского и бурых водорослей из Белого моря (Русская Арктика) поглощать уран-238 из воды. Все использованное в исследовании растительное сырье широко доступно в нашей стране, а борщевик и вовсе представляет собой опасное сорное растение, с которым во многих регионах ведется активная борьба. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Известия высших учебных заведений. Лесной журнал».

Авторы выделили целлюлозу, в течение трех часов нагревая растения в спиртовом растворе при высоком давлении. Этот метод прост и экологически безопасен, поскольку не требует токсичных реактивов.

Работа в лаборатории по получению образцов целлюлозных сорбентов / © Людмила Кочева / Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН

Исследователи протестировали способность полученных материалов поглощать радиоактивные элементы, поместив их небольшое количество в раствор с соединением урана. Затем ученые оценили, насколько снизилась радиоактивность образцов спустя сутки эксперимента. Оказалось, что наиболее эффективным поглотителем была целлюлоза из овса — она связала 99,9% радионуклида. Материал из водорослей показал эффективность 81%, из борщевика — 68%, а из ржи — только около 19%.

«Хотя целлюлоза из борщевика поглотила не так много урана-238, как полимер из овса, она прочнее удерживала загрязнитель, не давая ему вернуться в воду. Так, даже при длительном последующем выдерживании в соляной кислоте (довольно агрессивной среде) целлюлоза из борщевика высвободила всего 3,3% урана, тогда как из овса — 47%. Это говорит о том, что борщевик — более перспективное сырье для получения сорбента», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Людмила Кочева, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН.

Авторы проанализировали микроструктуру всех образцов целлюлозы и пришли к выводу: полимер из борщевика лучше всего удерживает уран-238 за счет высокой пористости и самой большой площади поверхности.

Тестирование сорбционных свойств нового материала из борщевика / © Людмила Кочева / Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН

«Таким образом, использование стеблей борщевика Сосновского в качестве сырья для производства поглотителя урана-238 позволит решить сразу две проблемы: сократить количество опасного сорняка на территории России и безопасно и дешево очищать водоемы от радионуклидов», — подводит итог Людмила Кочева.

В исследовании принимали участие сотрудники Института биологии Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар), Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург) и Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар).

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