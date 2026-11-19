Контролируя последовательность восстановления соединений платины и палладия, ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали метод, позволяющий управлять тонкой структурой каталитически активных наночастиц. Высокую активность таких материалов теоретически спрогнозировали исследователи Сколковского института науки и технологий (Сколтех, входит в группу ВЭБ.РФ), что потом подтвердили ученые во время совместного исследования.

Наноструктурный катализатор в водородном топливном элементе ускоряет реакции, в ходе которых водород и кислород превращаются в воду, производя электричество. Обычно его делают из платины — эффективного, но очень дорогого и редкого металла. Для снижения стоимости и расширения ресурсной базы платину можно смешать с палладием, и от того, как именно это сделано, зависят свойства готового материала.

Проблема синтеза биметаллического катализатора состоит в том, что в процессе образования наночастиц соединения платины и палладия ведут себя по-разному: они переходят в металлическое состояние с разной скоростью, а их атомы взаимодействуют друг с другом неодинаково на разных этапах эволюции многокомпонентной реакционной среды. Поэтому предсказать заранее, какими получатся наночастицы, непросто, и исследователям часто приходится подбирать условия синтеза эмпирически.

Ученые Химического факультета ЮФУ совместно с коллегами из Сколтеха предложили иной подход: не просто изучать готовый материал после реакции, а контролировать процесс формирования частиц в реальном времени. Они разработали метод, который позволяет отслеживать трансформацию исходного соединения платины в металлические частицы и точно определять момент, когда нужно добавить соединение палладия. Меняя этот момент, исследователи получили несколько вариантов катализаторов и проверили, как смешение компонентов на разных стадиях влияет на свойства конечного биметаллического материала. Дополнительно было использовано компьютерное моделирование, чтобы понять механизмы зарождения и роста биметаллических частиц.

«Моделирование помогло понять, как атомы платины и палладия распределяются в наночастицах. По нашим расчетам, атомы палладия под богатой платиной поверхностью могут ускорять восстановление кислорода в топливном элементе», — говорит Илья Чепкасов, старший научный сотрудник Центра технологий материалов Сколтеха, соавтор исследования, отвечавший за теоретическую часть работы.

Ключевое значение работы в том, что ученые научились контролировать процесс синтеза прямо в ходе реакции. Раньше состав и структуру наночастиц можно было оценить только по готовому результату. Теперь появилась возможность задавать момент добавления второго металла и за счет этого целенаправленно влиять на структуру и свойства конечных наночастиц. Такой подход делает синтез более воспроизводимым, открывая путь к созданию катализаторов со строго заданными характеристиками.

«Раньше мы могли только догадываться, что происходит в процессе синтеза, и подбирали условия методом проб и ошибок. Теперь мы отслеживаем ход превращений в реальном времени и можем точно задавать момент добавления палладия — как будто собираем материал из деталей конструктора по инструкции. Это открывает путь к созданию катализаторов с заданными свойствами, необходимыми для устройств водородной энергетики и других технологий. В результате некоторые из синтезированных нами платина-палладиевых катализаторов превосходят мировые аналоги по ключевым характеристикам», — отмечает один из авторов проекта, профессор, д.х.н., главный научный сотрудник лаборатории «Технологии синтеза каталитически активных материалов» Химического факультета ЮФУ Владимир Гутерман.

Полученные катализаторы проверили в нескольких химических реакциях и в ходе натурных испытаний в составе водородно-воздушного топливного элемента. Некоторые образцы оказались активнее и долговечнее коммерческого катализатора на основе чистой платины. Особенно выделялся материал Pt3Pd/C: после 30 тысяч циклов испытаний его удельная мощность (мощность на единицу массы драгоценных металлов) оказалась на 28% выше, чем у коммерческого аналога Pt/C.

Пока такой катализатор получен в лабораторных условиях, а не в промышленных масштабах. Однако полученные данные показывают, что управление процессом синтеза может стать надежным способом создания более эффективных материалов для водородной энергетики. Использование палладия вместе с платиной помогает смягчить ресурсные ограничения, связанные с дефицитом платины.

Команда химического факультета ЮФУ много лет занимается разработкой катализаторов для водородной энергетики. В 2024 году в рамках программы «Приоритет-2030» под руководством профессора Владимира Гутермана в университете была создана профильная лаборатория «Технологии синтеза каталитически активных материалов», задавшая новый импульс исследованиям в области наноструктурных материалов для электрохимической энергетики. С 2026 года по этой тематике выполняется грант РНФ (руководитель В.Е. Гутерман). Все это обеспечивает прямую связь фундаментальных разработок с запросами энергетического сектора. Новая работа продолжает эту линию и показывает, что управление процессом синтеза — перспективное направление для создания активных, стабильных и более доступных наноструктурных материалов.

Результаты исследования опубликованы в ведущем (топ 1%, Scopus) международном научном журнале Applied Catalysis B: Environment and Energy.

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