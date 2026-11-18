Сезонные изменения в организме не всегда заметны по самочувствию. Между тем некоторые физиологические показатели меняются на протяжении года даже у здоровых людей, и выраженность этих колебаний может зависеть от разных факторов.

Исследовательская группа, возглавляемая Университетом Джорджии, проанализировала данные 16 415 взрослых жителей Соединенных Штатов Америки, которые в течение 2023 года носили фитнес-браслеты WHOOP. Всего в исследование включили 5 884 872 человеко-дня наблюдений. Чтобы попасть в выборку, участники должны были иметь достоверные данные о сне и физиологических показателях как минимум за 24 дня каждого месяца. Возраст составил от 18 до 79 лет, в среднем — 46 лет.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале npj Aging, оценивали два показателя, которые можно получить с помощью носимых датчиков. Первый — частота сердечных сокращений в покое, то есть число ударов сердца в минуту во время ночного сна. Второй — вариабельность сердечного ритма (ВСР): она отражает, насколько различаются интервалы между последовательными ударами сердца. Для ее оценки использовали показатель RMSSD, связанный с активностью парасимпатической нервной системы, в том числе блуждающего нерва, который задействован в регуляции сердечного ритма.

В среднем частота сердечных сокращений в покое составляла 59,6 удара в минуту, показатель ВСР — 50,2 миллисекунды. На протяжении года оба параметра демонстрировали отчетливые сезонные колебания. Частота сердечных сокращений была минимальной в августе, максимальной — в декабре. Разница между этими месяцами составляла около двух ударов в минуту. ВСР менялась в противоположном направлении: в августе достигала максимума, в декабре же опускалась до минимума. Разницу оценили в 4,17 миллисекунды.

Затем ученые сравнили сезонные изменения в трех возрастных группах: от 18 до 39 лет, от 40 до 59 и от 60 до 79. Во всех группах летний минимум и зимний максимум приходились на те же месяцы, хотя амплитуда колебаний с возрастом уменьшалась. У молодых участников разницу между летними и зимними значениями частоты сердечных сокращений оценили в 2,18 удара в минуту, у людей среднего возраста — 2,05, у старшей группы — 1,55.

Для вариабельности сердечного ритма различия оказались еще заметнее: 5,84 миллисекунды у молодых, 4,08 у людей среднего возраста и 3,05 у пожилых. То есть сезонная амплитуда двух показателей у старшей группы была примерно на 29 и 48 процентов ниже соответственно, чем у самой молодой.

Дополнительный анализ показал, что снижение сезонной амплитуды становилось заметнее после 50 лет. Причем средние значения самих показателей не повторяли эту закономерность: например, частота сердечных сокращений в покое была немного выше в группе среднего возраста, чем у молодых и пожилых. Иными словами, возрастные различия заключались в том, насколько сильно показатели менялись в течение года, а не просто в их обычном уровне.

На выраженность колебаний влияли и некоторые индивидуальные факторы. У людей с более высокой привычной физической активностью сезонная амплитуда ВСР была больше, чем у наименее активных участников. У добровольцев, страдающих ожирением, она, напротив, была примерно на 36 процентов ниже, чем у участников с нормальной массой тела. Эти связи проявлялись преимущественно в молодых и средних возрастных группах. Для частоты сердечных сокращений различия оказались слабее, а существенных различий между мужчинами и женщинами после учета возраста исследователи не обнаружили.

Кроме того, ученые решили проверить, могли ли сезонные изменения физической активности и сна объяснить результаты. Активность участников достигала максимума в июле и минимума в декабре, а продолжительность сна была наибольшей в январе и наименьшей в июне. Однако учет этих факторов лишь незначительно менял сезонную амплитуду сердечных показателей.

Разница в длине дня между летом и зимой не была связана с выраженностью колебаний. Не обнаружили такой связи и для сезонной амплитуды температуры на уровне штатов. В дополнительном анализе по городам средняя температура августа умеренно коррелировала с амплитудой частоты сердечных сокращений, но не с ВСР. Поэтому определить, какие именно условия окружающей среды вызывают изменения, не удалось.

Как предположили авторы статьи, более заметные сезонные колебания могут отражать способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к изменениям среды. В пользу этого, по их мнению, говорит то, что большую амплитуду ВСР зафиксировали у молодых, более активных участников и людей с нормальной массой тела. Однако это остается гипотезой, поскольку механизмы адаптации не проверяли напрямую.

Результаты нового исследования не позволяют судить о риске заболеваний или клиническом значении таких колебаний. Но, судя по всему, при анализе данных носимых устройств важно учитывать сезон: сравнение летних и зимних измерений может отражать как индивидуальное состояние организма, так и закономерные изменения в течение года.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.