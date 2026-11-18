Муравьи в эксперименте смогли принимать решения на ходу, выбирая между тем, что говорили им их собственные органы чувств, и химическими «подсказками» от сородичей. Ключевую роль сыграло то, насколько лакомой казалась награда и сколько органов чувств они задействовали в ее поиске.

Биологи из Университета Квансей Гакуин (Япония) подробно изучили, как именно насекомые принимают решения, когда сталкиваются с противоречивой информацией. Они провели серию поведенческих экспериментов с использованием муравьиных лабиринтов. Результаты исследования опубликовали на платформе препринтов bioRxiv.org.

Ученые исследовали муравьев Pristomyrmex punctatus (в переводе с латинского — «пиломуравей, покрытый точками») — вид, примечательный сложным социальным устройством, представители которого активно оставляют пахучие тропы к еде. В экспериментах насекомых обучали связывать конкретные цвета и запахи — например, определенную окраску ориентиров или аромат вещества нонаналь — с пищевым вознаграждением в виде раствора сахарозы. Эксперименты показали, что муравьи запоминают цвета и запахи в качестве ориентиров пищевого вознаграждения и используют эти сведения при выборе маршрута как минимум в течение часа.

Когда ученые искусственно создавали конфликт между личным опытом насекомых и следами феромонов сородичей, выбор муравьев зависел от силы химического сигнала. При высокой концентрации феромона муравьи практически безоговорочно выбирали «помеченную» другими обитателями колонии тропу, игнорируя выученные ими ранее индивидуальные ориентиры.

Ситуация менялась при снижении концентрации феромона до более низких значений. В этом случае поведение зависело от того, использовали ли муравьи при обучении один тип ориентиров или одновременно два — зрительный и обонятельный. Если муравьи запоминали только один тип подсказки, они все равно предпочитали идти по феромонному следу.

Если же во время обучения насекомые запоминали сразу два признака — и цвет, и запах дороги к пище, — ситуация менялась. Ученые выяснили это, предложив муравьям выбор в лабиринте, где выученная ими подсказка из цвета и запаха сталкивалась со слабым феромонным следом. В этом случае тяга насекомых бежать по следу сородичей ослабевала, а насекомое направлялось по тропе с искусственными ориентирами.

Дополнительные тесты показали, что, когда муравьям приходилось выбирать между ранее выученными тропой, помеченной цветом, и тропой с пахучим ориентиром, они предпочитали тот вариант, который обещал более концентрированный сахарный раствор. Однако при выборе между сочетанием зрительных и обонятельных ориентиров и сильным феромонным следом это правило переставало работать. Даже если ориентиры ученых сулили более концентрированный раствор сахарозы, сильный феромонный след по-прежнему сохранял наибольшее влияние на поведение насекомых, заставляя их следовать за подсказками сородичей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Марк Чернов 208 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.