Исследователи Санкт-Петербургского университета разработали способ анализа поведения материалов при ударе и других высокоскоростных нагрузках. Вместе с этим они усовершенствовали алгоритмы ИИ для оценки параметров динамических систем даже при небольшом количестве экспериментальных данных и наличии случайных помех. Такая система позволит эффективнее оценивать прочность, в том числе бетона и перспективных низкоуглеродных составов, применяемых при возведении зданий, мостов и других инженерных сооружений.

Бетон, керамика и горные породы при ударе могут разрушаться иначе, чем при медленном воздействии температуры или других факторов. Поэтому при определении механических характеристик важно учитывать не только величину нагрузки, но и скорость ее влияния. Это актуально не только для давно используемых в строительстве, но также для низкоуглеродных вяжущих веществ на основе промышленных побочных продуктов, которые рассматриваются сегодня как альтернатива цементу.

Для анализа динамической прочности эксперты СПбГУ использовали критерий времени инкубации. Этот показатель учитывает, что материал разрушается постепенно: внутри него возникают и растут незаметные трещины, которые со временем могут привести к появлению макротрещин и последующему разрушению. Проще говоря, так можно определить продолжительность процессов, предшествующих критическому повреждению. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Theoretical and Applied Fracture Mechanics.

«Нужно понимать, что время инкубации — это не продолжительность жизни одной конкретной микротрещины, а интегральная характеристика всего процесса, который предшествует появлению макротрещин. Поэтому его можно рассматривать как свойство материала, подобное пределу прочности или модулю Юнга», — объяснила научный сотрудник СПбГУ Людмила Игушева.

При проведении испытаний исследователи решили использовать четыре строительных состава. Два из них содержали золу-уноса — побочный продукт сжигания угля, еще два — доменный шлак, который образуется при производстве чугуна. Образцы изучали спустя семь и 56 суток после изготовления.

«Высокоскоростные испытания сложны и трудоемки, поэтому количество измерений обычно невелико. Кроме того, трудно заранее описать случайные помехи, которые могут возникать во время эксперимента. Для расчета времени инкубации мы применили метод, который позволяет оценивать параметры модели даже по небольшому количеству данных», — сообщил доцент СПбГУ Григорий Волков.

По мере твердения время инкубации увеличивалось у всех четырех составов, а значит менялась их способность сопротивляться быстрому разрушению, что может быть связано с особенностями формирования внутренней структуры материалов.

В дальнейшем авторы работы планируют провести новые эксперименты в лаборатории «Динамика и экстремальные характеристики перспективных наноструктурированных материалов» СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Ученые проверят влияние повторяющихся нагрузок, а также то, как изменения внутреннего строения при твердении связаны со временем инкубации. В перспективе разработка может стать основой для создания новых стандартов оценки прочности при высокоскоростных воздействиях.

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