Радиоактивность — свойство нестабильных атомных ядер спонтанно распадаться с испусканием энергии. Радиоактивные распады делятся на три группы: α-, β- и γ-распады. Считалось, что эти типы распадов происходят только последовательно, но ученые предложили модель одновременного α-β-распада.

При α-распаде от ядра отделяется заряженный ион — ядро гелия-4, состоящее из двух нейтронов и двух протонов. Этим процессом руководят сильное и электромагнитное взаимодействия. β-распад генерирует пару электрон — антинейтрино (β⁻-распад) или позитрон — нейтрино (β⁺-распад), им руководит слабое взаимодействие. В свою очередь, γ-распад генерирует высокоэнергетические γ-кванты.

Относительно недавно физики поняли, что существуют и комбинированные распады с быстрыми последовательными испусканиями частиц. Такие распады много раз наблюдали экспериментально. Они теоретически состоят из цепочки последовательных событий, но теория и практика в этих случаях расходятся. β-распад с быстрым последующим α-распадом генерирует α-частицы с энергиями, не соответствующими предсказаниям.

Авторы новой статьи описали процесс, при котором α- и β-распады могут действительно происходить одновременно, в рамках одного квантового перехода. Детали опубликовали в журнале Physical Review Letters.

Физики связали события излучения α- и β-частиц с переходным «виртуальным» состоянием, в котором реальное радиоактивное ядро никогда не оказывается. Для новой модели рассчитали два конкурирующих фактора: вероятность туннелирования α-частиц и доступную β-частицам энергию.

Оказалось, рост энергии α-частицы повышает вероятность ее туннелирования, но уменьшает возможный диапазон β-частиц. Распределение α-частиц по энергии оказалось похожим на гауссово: исследователи увидели четкий узкий пик.

После вычислений физики проверили вероятность нового распада для изотопов известных радиоактивных ядер с суммарным числом протонов и нейтронов A ≥ 100 и то, какие дочерние ядра должны появиться в результате α- β распада. Для найденных изотопов-кандидатов рассчитали, насколько часто может происходить этот распад.

Исследователи нашли пять изотопов, которые могли появиться только вследствие нового αβ⁻-распада, отдельно α- или β-распад такой изотоп создать не мог: неодим-150, гадолиний-157, тербий-159, диспрозий-163 и ртуть-204. Все они экспериментально недоступны, потому что обладают очень длинным периодом полураспада — больше 1067 лет.

Для αβ⁺-распада ситуация оказалась чуть сложнее. У шести изотопов есть канал появления как через αβ⁺-распад, так и через последовательные β⁺- и α- распад. Ученые раньше рассматривали йод-110, йод-112, ксенон-113, цезий-114, цезий-116 и цезий-118 как появившиеся в результате β-распада и последовавшего незамедлительно α-распада, но у такого процесса не было объяснений спектра энергий α-частиц.

Новый совместный распад объясняет расхождение между теоретическими предсказаниями энергий результирующих α-частиц и их реальными энергиями. Эти ядра могут использоваться в экспериментах, которые успеют пройти за одну человеческую жизнь.

В новой статье описана только теория, экспериментально существование α-β-распада не доказано. Если выкладки физиков подтвердятся экспериментально, это поможет в изучении сильного и слабого взаимодействий.

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Evgenia Vavilova 236 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.