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Новый подход расширил список мишеней для противораковой иммунотерапии

❋ 3.6

Американские исследователи научили иммунную систему видеть ранее скрытые от нее опухолевые антигены. В перспективе это позволит иммунитету больных активнее бороться с раком, в том числе с теми его типами, что особенно сложно поддаются лечению.

Медицина
# антигены
# иммунотерапия
# онкология
# Т-клетки
Ученые исследуют способы расширить набор антигенов, которые иммунная система может распознавать при раке
Ученые исследуют способы расширить набор антигенов, которые иммунная система может распознавать при раке / © National Cancer Institute

Неоантигены — молекулярные фрагменты, в том числе короткие пептиды, которые отличаются от нормальных белков организма из-за изменений, характерных для опухолевых клеток. Авторы нового исследования сосредоточились на пептидах, содержащих раковые мутации.

Многие опухолевые неоантигены плохо формируют стабильные комплексы с белками главного комплекса гистосовместимости (специальными молекулами, отвечающими за презентацию антигенов на клеточной поверхности) и не выводятся на поверхность клетки, из-за чего иммунитет их не «замечает».

Изучив механизм действия препарата абакавир, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Беркли (США) выяснили, что с помощью направленного подбора молекул можно создать дополнительные точки опоры и надежно зафиксировать мутантные пептиды на поверхности этих белков. Результаты научной работы представили в препринте, опубликованном на сайте bioRxiv.org.

Во время скрининга библиотеки почти 3000 разрешенных к медицинскому применению препаратов ученые обнаружили противоопухолевое лекарство пазопаниб, способное надежно удерживать измененный фрагмент опасного белка KRAS G12V на транспортной молекуле. Применив алгоритмы прогнозирования и компьютерный анализ мутаций генов, ученые успешно распространили этот метод на наиболее частые участки мутаций белка p53 — главного регулятора клеточного цикла и защитника генома, который часто повреждается при раке. Эксперименты показали, что обработка клеток такими соединениями заставила их выставлять целевые антигены на клеточной поверхности без нарушения общего профиля распознавания обычных, здоровых белков.

Исследователи также модифицировали структуру молекул, чтобы снизить их влияние на Т-клетки. Одно из новых производных сохранило способность стабилизировать нужный комплекс, но заметно слабее подавляло активацию Т-клеток в лабораторных тестах. Это потенциально открывает дорогу к созданию безопасных лекарств нового поколения, которые смогут эффективно помогать иммунитету бороться с опухолями.

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Марк Чернов
Марк Чернов
206 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# антигены
# иммунотерапия
# онкология
# Т-клетки
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