«Вечные химикаты» чрезвычайно беспокоят исследователей по всему миру тем, что в природе они практически не распадаются, откуда и их название. Однако теперь ученые нашли бактерию, которая может извлекать энергию при разрушении этого опасного вида загрязнений.

Новый штамм бактерий рода Sedimentibacter, получивший обозначение ZM-1, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета Миннесоты (США) обнаружили в образцах почвы и грунтовых вод с участка, загрязненного противопожарной пеной с «вечными химикатами».

В лабораторных экспериментах микроорганизм протестировали на конкретном представителе этого класса — перфтор-4-метилпент-2-еновой кислоте (известной как PFMeUPA, ее формула — C 6 HF 9 O 2 ). Бактерия оказалась способна эффективно разрушать это вещество, буквально отщепляя от его молекул атомы фтора и заменяя их на водород. Результаты исследования представили в препринте на платформе bioRxiv.org.

Микроорганизмы полностью обезвредили небольшую дозу химиката (100 микромолей на литр) менее чем за сутки. Для сравнения: другой родственный вид бактерий Sedimentibacter saalensis справился с таким же объемом загрязнителя за две недели.

По словам биологов, штамм ZM-1 выделяется среди других известных бактерий колоссальной скоростью разрушения фторированных соединений и высокой устойчивостью к их токсичности. При отщеплении фтора от молекул химиката внутри клетки накапливаются ядовитые ионы фтора, которые обычно тормозят работу микробов. Однако у ZM-1 срабатывает особый механизм детоксикации: бактерия резко усиливает выработку мембранных белков, быстро выкачивающих опасные ионы фтора наружу и спасающих клетку от отравления.

Главной неожиданностью для исследователей стало то, как процесс дефторирования повлиял на обмен веществ бактерии. Поглощая аминокислоты (в частности, аргинин), микроорганизм перенаправляет избыточные электроны на разрушение связей между углеродом и фтором в молекулах PFAS.

Благодаря этому перераспределению энергии клетке больше не нужно тратить ценные ресурсы на выработку побочного водорода. Вместо этого бактерия начинает эффективнее синтезировать АТФ — универсальный источник энергии для всех клеточных процессов. В результате клеточный рост бактерий в присутствии PFAS увеличился более чем в три раза по сравнению с обычным расщеплением аргинина и даже обгонял классические процессы брожения.

Авторы статьи отметили, что открытие такого типа роста, при котором бактерии получают энергию за счет разрушения фтора, дало принципиально новые возможности для экологии и биотехнологий. Изучение механизмов, с помощью которых природные микроорганизмы преодолевают токсичность «вечных химикатов», позволит в будущем создавать эффективные биологические системы для очистки зараженных водоемов и почв.

Однако для практического применения необходимо узнать, насколько эффективно этот механизм работает в природных условиях и какие продукты образуются при разрушении загрязнителей.

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