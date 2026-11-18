Интерес к информации помогает не только охотнее браться за учебу, но и лучше усваивать материал. Но одинаково ли человек запоминает то, что просто вызывает любопытство, и то, за что ему обещают заплатить? Эксперименты французских исследователей показали, что за этими двумя видами мотивации могут стоять разные механизмы.

Ученые из Парижского института мозга (Франция) провели шесть экспериментов с участием 147 человек. Добровольцам предлагали запоминать числовую информацию, связанную с разными темами: например, продолжительностью правления французских королей или количеством зубов у животных. Исследователи отдельно оценивали, насколько участникам интересны эти сведения, и меняли размер денежного вознаграждения за правильные ответы. Статья с результатами вышла в журнале Communications Psychology.

В основном эксперименте люди запоминали списки, в каждом из которых числам соответствовали определенные объекты либо личности. Перед началом очередного блока добровольцы ранжировали три темы по своему интересу, затем узнавали, сколько денег получат за каждое правильно воспроизведенное число. Вознаграждение составляло один цент, один евро или 10 евро. После этого испытуемые читали предложения с числовыми фактами и отвечали на вопросы по памяти. Основная версия задания занимала в среднем 52 минуты.

Оба фактора улучшали результат: участники лучше запоминали сведения по темам, которые сами считали интересными, и правильно отвечали, когда за это полагалась более высокая награда. В основном эксперименте, включавшем 54 человека, влияние интереса на запоминание было статистически значимым, как и вознаграждения. Деньги не усиливали и не ослабляли связь между интересом к теме и успешностью запоминания.

В контрольном эксперименте с участием 20 человек ученые оценивали интерес к темам уже после чтения и проверки памяти, чтобы выяснить, не влияет ли на результат само предварительное заявление о том, что материал им нравится. Эффект сохранился. Еще в одном эксперименте проверяли, не объясняется ли преимущество интересных тем тем, что участники уже знали о них больше.

До изучения материала добровольцы пытались угадать правильные числа, но справились лишь примерно с 2,3% заданий. После обучения они правильно воспроизводили около 32%. То есть учет предварительных знаний не устранил влияние интереса на память.

Чтобы выяснить, почему два вида мотивации действуют по-разному, авторы эксперимента построили математические модели. Одна предполагала, что интерес и деньги повышают результативность через один и тот же механизм — побуждают человека прилагать больше усилий. Другая описывала два отдельных пути: интерес сам по себе поддерживает внимание к привлекательному материалу, тогда как ради материальной награды человеку приходится дополнительно контролировать свои действия.

Сравнение показало, что данные лучше согласуются со второй моделью. Она объясняла примерно 10,4% вариации результатов против 9,5% у первой. Разница была статистически значимой, хотя сами исследователи признали, что объясненная доля вариации оставалась небольшой.

Отдельную проверку провели, регистрируя движения глаз и изменения диаметра зрачка. Этот показатель используют как косвенный физиологический маркер умственного усилия.

В эксперименте участвовали 30 человек, но в анализ включили данные 28. Сначала им предложили читать предложения с числовыми фактами и оценивать интересность, не предупреждая о последующей проверке памяти. Даже без обещания вознаграждения люди лучше запоминали информацию, которая показалась им любопытной. Но рост интереса не сопровождался расширением зрачка.

Во второй части эксперимента добровольцев заранее предупредили о проверке и пообещали деньги за правильные ответы. Теперь более высокая награда коррелировала с улучшением запоминания и с увеличением диаметра зрачка. Эффект проявлялся не сразу после объявления суммы, а спустя несколько предложений, когда участники уже читали материал.

Таким образом, при сопоставимом улучшении результатов денежное вознаграждение сопровождалось признаками того, что человек прикладывает дополнительные усилия, а интерес — нет.

Исследователи предположили, что условия, поддерживающие интерес к задаче, помогают выполнять ее с меньшими умственными затратами. В перспективе это может иметь значение для образования и организации труда, но пока нет подтверждений, что такой подход действительно предотвращает утомление или выгорание. К тому же, чтобы проверить предположение о разных механизмах мотивации, потребуются дополнительные исследования, в том числе с нейровизуализацией.

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