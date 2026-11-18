Морские биологи получили геномные данные горбатого кита, собрав капли жидкости, пропущенные через его дыхало — своеобразные ноздри на верхушке головы. Материал собирали с помощью небольших дронов, оснащенных стерильными чашками Петри. Авторы нового исследования показали, что такой способ позволяет добыть информацию, пригодную для изучения родственных связей и генетических различий внутри китовых популяций. Метод не требует биопсии и сближения с животным.

Для изучения китов специалисты часто используют генетический материал. С его помощью можно оценить состояние популяций и определить пол особи, а также изучить родственные связи между животными. Однако получить необходимые образцы от крупных китообразных не так просто.

Один из способов — биопсия, когда исследователи берут небольшой фрагмент ткани животного специальным инструментом. Этот метод позволяет работать с материалом надлежащего качества, но требует физического вмешательства. Ученым приходится подплывать близко к животному, что может его напугать, а в некоторых районах и при исследовании исчезающих видов биопсия вовсе запрещена из-за этических норм.

Альтернативой может стать своеобразная «слизь» — капли жидкости, которые киты выбрасывают вместе с воздухом при выдохе через дыхало. В ней содержатся клетки животного, ДНК и микроорганизмы, обитающие в дыхательных путях млекопитающего.

Чтобы собрать этот материал, международная команда морских биологов и генетиков под руководством Эадин О’Махони (Eadin O’Mahony) из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии оснастила небольшие дроны стерильными чашками Петри и направила через облако выдыхаемого китом воздуха. Исследование проводили на западе Канады, у побережья Британской Колумбии, где обитают горбатые киты (Megaptera novaeangliae).

За одно всплытие горбатые киты делают от одного до шести выдохов. Этого оказалось достаточно, чтобы на чашках Петри осели капли жидкости с биологическим материалом. В общей сложности О’Махони и ее коллеги отобрали 58 проб у 26 особей.

При сборе образцов ученые учитывали направление ветра. Выбирали китов, которые находились с наветренной стороны группы. Это помогало снизить вероятность загрязнения чужим генетическим материалом. Отдыхающих животных не беспокоили, а полеты прекращали, если кит проявлял какую-либо реакцию на дрон. Более трети проб удалось отобрать, запуская беспилотники непосредственно с берега, без использования лодки.

После чашки Петри запечатывали и охлаждали льдом. Затем с помощью смеси специального консервирующего раствора и дистиллированной воды смывали с их поверхности собранные капли и переносили в криопробирки, которые замораживали при минус 20 градусах Цельсия. Наконец, эти пробирки отправляли в лабораторию Копенгагенского университета в Дании.

Для сбора образцов исследователи применяли дроны DJI Mavic 2 Pro с закрепленными чашками Петри / © North Coast Cetacean Society

Ученые выделяли ДНК и готовили ее к секвенированию: считывали множество коротких фрагментов ДНК и с помощью компьютерных программ сравнивали с уже известной последовательностью генома горбатого кита. Так они определяли, каким участкам генома соответствуют прочитанные фрагменты и какие генетические варианты присутствуют у исследованных животных.

Из отобранных проб ученые получили два типа генетических данных. Первый — ядерную ДНК, содержащую наследственную информацию от обоих родителей. Второй — митохондриальную ДНК, которая наследуется исключительно по материнской линии и помогает проследить родственные связи между животными. Ядерный геном удалось прочитать с относительно низким покрытием, тогда как митохондриальный — с высоким.

Команда выяснила, что по пробам, отобранными дронами, можно оценить генетическое разнообразие китов почти так же точно, как по образцам ткани, полученных с помощью биопсии. У исследуемых особей практически не обнаружили признаков недавних близкородственных скрещиваний. При этом в геномах встречались протяженные участки гомозиготности — отрезки ДНК, на которых обе копии хромосомы содержат одинаковые варианты. По мнению авторов научной работы, это скорее связано с общими предками, которые жили в далеком прошлом, или сокращением численности популяции.

О’Махони отметила, что исследование, проведенное ее группой, существенно расширило базу геномных данных горбатых китов в северной части Тихого океана. До этого в открытом доступе имелся лишь один дополнительный набор полногеномных данных представителя этой популяции.

В дальнейшем морские биологи рассчитывают получить более подробную информацию о ДНК китов, чтобы точнее реконструировать демографическую историю популяции, в том числе выяснить, когда и насколько сильно сокращалась ее численность.

В 2010 году другие ученые предложили похожий способ сбора образцов у китов, но научный мир воспринял эту идею с иронией, а ее авторов наградили Шнобелевской премией. По задумке исследователей, капли жидкости, прошедшее через дыхало млекопитающего, должен был собирать небольшой вертолет на радиоуправлении с закрепленными на нем чашками Петри. Таким образом хотели искать бактерии и оценивать состояние дыхательной системы животного. В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Ecology Resources, биологи использовали дроны для другой цели — сбора генетической информации и секвенирования генома.

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Игорь Байдов 689 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.