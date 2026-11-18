Ученые смоделировали подъем уровня моря в Лос-Сантосе из GTA V и сравнили результат с картами затопления его реального прототипа — Лос-Анджелеса. В обоих городах под угрозой первыми оказались пляжи и улицы у каналов, а при дальнейшем подъеме воды — портовые районы.

Идея изучать Землю через компьютерные игры появилась сравнительно недавно. В 2019 году ученые предложили людям оценить правдоподобие настоящих пейзажей и изображений из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Картинки обработали художественным фильтром, чтобы компьютерную графику нельзя было сразу отличить от фото. Исследование показало, что вымышленные ландшафты могут выглядеть достаточно правдоподобно и заслуживают внимания как средство знакомства с геологией.

Другой пример — игра Pokemon Legends: Arceus. Ее вымышленный регион основан на японском острове Хоккайдо. Ученые сопоставили игровые объекты с реальными геологическими особенностями и показали, что через игру можно объяснять вулканизм, происхождение месторождений и природные опасности.

Преимущество такого подхода — уже существующий интерес аудитории. То есть человеку предлагают разобраться в устройстве мира, который он добровольно исследует часами.

В новом исследовании ученые из Германии взяли трехмерную карту Лос-Сантоса из GTA V, применили к ней модель высот, вычислили уровень моря по 31 точке на побережье и сверили с внутриигровым навигатором. Получив такие данные, они смоделировали два возможных сценария затопления города: при сокращении выбросов парниковых газов и сохранении высоких выбросов.

Дополнительно рассматривали экстремальное повышение воды, прибавив полтора метра — исторический максимум уровня, зарегистрированный в Лос-Анджелесе. Результаты опубликовали в журнале Geoscience Communication.

Выяснилось, что при высоких выбросах уровень воды поднимался на 5,2 метра в 2300 году и на 8,2 метра в 2500-м. В последнем случае ниже воды оказывались 6,5% игровой суши — около трех тысяч квадратных километров. Причем под угрозой оказались некоторые важные инфраструктурные объекты, такие как порт южного Лос-Сантоса.

При сокращении выбросов соответствующий уровень к 2500 году составлял приблизительно 2,6 метра, а затопленная площадь — 2,3 процента. Пляжи и часть прибрежной застройки страдали, но основные инфраструктурные объекты оставались выше воды.



Отметим, что примененная модель работает по принципу ванны. Она отмечает все участки ниже заданного уровня, но не рассчитывает движение воды между зданиями, влияние волн и размывание берегов, поэтому может завышать площадь затопления.

Тем не менее ученые подчеркнули, что карта рисков похожа и актуальна для реального Лос-Анджелеса. В зоне наибольшего риска — низкие участки у каналов и пляжей, при более высоком уровне — порт. Однако игровая карта не имеет важного с геологической точки зрения объекта, который есть у реального города, — заболоченных территорий в районе Марина-дель-Рей, способных сильно изменить распространение воды.

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Андрей Серегин 221 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.