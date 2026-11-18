Более позднее начало занятий помогает повысить успеваемость и улучшить здоровье студентов с высоким социальным джетлагом, сообщили ученые Тюменского медицинского университета. Они провели исследование с участием первокурсников вуза с разными хронотипами.

Участниками пилотного проекта «Умное расписание» стали 112 учащихся. У 71 из них наблюдался социальный джетлаг: режим сна в будни и выходные у них расходился на два часа и более. При этом большинство относилось к так называемым «совам» — тем, кто предпочитает ложиться спать и просыпаться позже. В начале учебного года этих студентов разделили на две группы: у первой занятия в вузе начинались в стандартное время — с 8:00, у второй — на два часа позже, с 10:00.

Остальные участники проекта — 41 человек — не имели выраженного социального джетлага. Они занимались по стандартному расписанию и вошли в контрольную группу.

Все первокурсники учились по одинаковой учебной программе в течение всего учебного года, а занятия по биологии во всех группах вел один и тот же опытный преподаватель.

В конце учебного года, накануне сессии, ученые с помощью актиграфов в течение недели собирали широкий спектр данных об участниках: оценивали качество сна, время подъема и отхода ко сну, уровень двигательной активности, суточные колебания температуры запястья, а также воздействие белого и синего света.

Исследователи выяснили, что перенос начала занятий на 10:00 повлиял на показатели студентов. Первокурсники с поздним расписанием набрали в среднем 79,7% от максимального рейтингового балла по биологии, приблизившись к результатам студентов контрольной группы (82,8%). А студенты, которые учились с 8:00, показали результат 78,1%, что было достоверно ниже показателей сверстников утреннего типа.

Кроме того, у студентов позднего потока увеличилась продолжительность сна с 5,8 до 6,5 часа, а также стабилизировались биоритмы: выровнялся режим активности и световой нагрузки.

Заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин подчеркнул, что фундаментальная ценность исследования заключается в том, что оно впервые продемонстрировало связь между биологическими часами человека, объективно измеряемыми с помощью носимых датчиков, и его успеваемостью, подтвердив соответствие этих измерений общепринятым показателям хронотипа и социального джетлага. Улучшений удалось добиться без искусственной перестройки природных биологических часов студентов. Для них главным залогом хорошей успеваемости, вероятно, стала стабильность светового режима, когда человек получает дневной свет и пользуется экранами в одно и то же время каждый день, без резких сбоев между буднями и выходными.

«Утренняя светотерапия может помочь сместить биологические ритмы вечерних хронотипов на более раннее время, однако эффективность такого подхода, особенно с учетом генетических и возрастных особенностей, требует дальнейшего изучения. Поэтому более практичным решением сегодня представляется персонализация учебного расписания с учетом индивидуальных ритмов учащихся», — отметил профессор Губин.

В интерпретации результатов исследования вместе с учеными ТМУ участвовали специалисты ТюмГУ, Томского НИМЦ, Карельского и Коми научных центров РАН, НИУ ВШЭ, а также университетов США и Германии. Результаты опубликованы в журнале Chronobiology International.

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ТГМУ 45 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.