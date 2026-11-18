До сих пор считалось, что верхний предел массы приматов, способных стать жертвами хищных птиц, составляет 20 килограммов. Но ученые обнаружили, что в Сахаре орлы успешно охотятся на более крупных самцов павианов, сопоставимых по размерам с гомининами. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на взаимоотношения хищников и жертв в процессе эволюции человека.

В Африке орлы охотятся на приматов на протяжении миллионов лет. Однако вопрос о том, были ли нападения крупных пернатых хищников фактором естественного отбора во время эволюции наших древних предков и родственников (гомининов), давно остается предметом научных дискуссий.

В целом сейчас специалисты сходятся на том, что охотничьи возможности самых крупных африканских орлов — венценосного орла (Stephanoaetus coronatus) и орла Верро (Aquila verreauxii) — ограничены максимальным весом добычи в 20 килограммов. При этом подтвержденных случаев нападения орлов на приматов весом более 13 килограммов до сих пор не регистрировали. Таким образом, предполагается, что наши предки, как и другие крупные приматы, были слишком тяжелыми, потому риск их гибели в результате атаки с воздуха был низок.

Однако данные, полученные учеными из Университета Сент-Эндрюс (Великобритания) во время экспедиции на плато Эннеди (север Республики Чад) в феврале-марте 2025 года, опровергли устоявшиеся представления о том, каким может быть вес жертв у крупных орлов.

На плато Эннеди посреди пустыни Сахара обитает изолированная популяция павианов-анубисов (Papio anubis). При обследовании песчаниковых скал и осыпей на плато исследователи, статья которых опубликована в издании American Journal of Biological Anthropology, обнаружили черепа и кости крупных взрослых самцов павианов. На этих останках присутствовали характерные следы нападения орлов Верро и того, что они питались добычей: проколы от когтей на черепе, а также специфические царапины и борозды на костях плечевого пояса.

Когда ученые оценили массу тела этих павианов, оказалось, что в среднем она превышала 22 килограмма. Мало того, в июне 2026 года исследователи обнаружили на плато Эннеди череп и фрагменты скелета еще одного взрослого самца, ставшего жертвой орла. Массу тела этого павиана оценили в 26,2 килограмма, что вполне сопоставимо с массой тела различных видов гомининов.

Исследователи также обратили внимание на реакцию павианов на появление в воздухе орлов Верро. Приматы очень избирательны и реагируют только на тех хищных птиц, которые действительно представляют опасность. Ученые наблюдали, как спокойно павианы вели себя в присутствии других крупных хищных птиц, но стоило появиться орлам Верро, как они тут же издавали тревожные сигналы и устремлялись в безопасное место.

Если подтвердится, что орлы регулярно охотятся на взрослых самцов павианов весом более 20 килограммов, то вполне логично предположить: в древности отдельные представители гомининов тоже могли быть для них доступной добычей, считают ученые.

Это меняет представление об эволюции ключевых форм поведения и формировании ряда ключевых признаков гомининов, предположили исследователи. Речь идет о способах коммуникации и группового взаимодействия, половом диморфизме по размеру тела, кооперации между самцами и заботе о потомстве.

Дело в том, что у приматов стратегии защиты от наземных угроз существенно отличаются от тех, что применяются против хищников, атакующих с воздуха. Сталкиваясь с орлами, приматы часто прибегают к тактике коллективного преследования: особенно крупные самцы бросаются на хищника, пытаясь прогнать его.

Кроме того, современные приматы, обитающие в местах, где встречаются орлы, зачастую передвигаются в составе крупных смешанных групп, включающих представителей других видов приматов. На протяжении большей части эволюционной истории наши далекие предки жили бок о бок с другими видами гомининов, а также с другими приматами.

Мы часто представляем себе их отношения как конкурентные, однако совместное существование могло давать определенные преимущества, основанные на сотрудничестве, отметили авторы статьи.

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Татьяна Зайцева 201 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.