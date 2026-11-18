Ожоговые раны — одни из самых сложных. В них быстро начинают размножаться болезнетворные бактерии, и это может привести к тяжелым, опасным для жизни осложнениям. Классическая схема лечения — хирургия в сочетании с антибиотиками — не всегда достаточно эффективна, особенно если учесть, что появляется все больше бактерий, устойчивых к антибактериальным препаратам. Ученые ищут альтернативные решения. В России накоплен довольно большой успешный опыт применения бактериофагов — вирусов, уничтожающих патогенные микроорганизмы и безопасных для человека. В новой статье специально для портала Naked Science Игорь Никитин, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук и профессор рассказывает о том, как справляться со сложными ранами.

Где ожог — там опасная инфекция

По своей сути любая рана — это повреждение, гибель тканей, ослабление местных защитных механизмов и нарушение естественного микробиома. Все это создает благоприятные условия для размножения бактерий и развития инфекции.

Микробиом кожи представлен разными видами бактерий. Одни из них безобидны, а другие не причиняют вреда только до тех пор, пока их сдерживает естественный кожный барьер и иммунные механизмы. При ожогах защита сильно ослабевает: возникает системное воспаление, угнетается работа иммунитета, нарушаются обменные процессы.

Ситуацию усугубляет сама структура ожоговой раны. Она состоит из трех зон:

Зона коагуляции — это непосредственно то место, где погибла ткань. Чем больше масштаб повреждения (площадь, глубина), тем больше питательной среды для болезнетворных бактерий.

Зона стаза — ткани, которые пока еще жизнеспособны, но в них нарушено кровоснабжение, и со временем они тоже могут погибнуть. Нарушение кровотока в этой зоне мешает лечению: из-за него в рану плохо проникают антибиотики, введенные внутривенно или принятые в виде таблеток.

Зона гиперемии — практически не поврежденная ткань, в которой расширены кровеносные сосуды и усилен кровоток. Это способствует распространению инфекции по организму.

За счет таких особенностей ожоговые раны — одни из самых опасных в плане инфекционных осложнений. Статистика показывает: больше половины людей, погибших от ожогов, на самом деле погибают от присоединившейся инфекции.

Почему антибиотики не справляются?

Антибиотики долго были надежными союзниками врачей в борьбе с инфицированными ранами. Особенно яркий контраст показал опыт лечения раненых бойцов во время мировых войн. Первая мировая война пришлась еще на «доантибиотическую эпоху». Инфекционные осложнения уносили жизни 12–15% раненых солдат. В некоторых случаях смертность достигала даже 80%, причем не от самих ранений, а от их осложнений. Несмотря на усилия врачей, зачастую выживание бойцов в госпиталях становилось вопросом везения.

Во время Второй мировой войны появился пенициллин, и постепенно удалось наладить его производство. Эффект не заставил себя ждать: теперь 95% бойцов успешно выздоравливали от раневых инфекций, а смертность снизилась до 3–4%.

Первые 20 лет существования антибиотикотерапии — с 1940 по 1960 год — стали ее «золотым веком». Врачи получили эффективное оружие против множества бактериальных инфекций, при которых раньше оставалось только ждать и надеяться. Но ситуация быстро начала меняться. Стало появляться все больше бактерий, устойчивых к лекарствам.

Антибиотикорезистентность — естественное и закономерное явление. Бактерии довольно быстро эволюционируют, приспосабливаются, вырабатывают механизмы устойчивости. Бесконтрольное применение антибиотиков только усилило эту проблему.

Классическая тактика лечения ожоговых ран — это сочетание адекватного хирургического лечения (иссечение погибших тканей и трансплантация, если нужно закрыть большой дефект) и антибиотиков. Оба компонента важны. Но проблема в том, что при ожоговых ранах все чаще встречаются возбудители, устойчивые сразу ко многим антибактериальным препаратам. Самый знаменитый среди них — метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).

Распространены и другие возбудители из группы так называемых ESKAPE-патогенов. Эта аббревиатура составлена из названий бактерий, особенно стойких к антибактериальной терапии: энтерококка (Enterococcus faecium), золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), клебсиеллы пневмонии (Klebsiella pneumoniae), ацинетобактера (Acinetobacter baumannii), синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) и энтеробактера (Enterobacter spp.).

Особую проблему представляют биопленки, которые встречаются более чем при половине ожоговых ран. Бактерии вырабатывают слизь и окружают себя ею, как защитной крепостью. Внутри они становятся неуязвимы для антибиотиков. Чем позже начато лечение ожоговой раны, тем выше вероятность, что в ней уже образовалась биопленка, а значит, лечение будет более сложным, выше риск опасных осложнений.

Чем опасна инфицированная ожоговая рана?

Инфекция из раны может распространиться в другие ткани, и это способно привести к тяжелым гнойным осложнениям: флегмонам (нагноение жировой клетчатки), абсцессам (полость с гноем), лимфангитам и лимфаденитам (воспаление лимфатических сосудов и лимфоузлов), остеомиелиту (гнойный процесс в кости и красном костном мозге).

Самое тяжелое потенциальное осложнение — сепсис, генерализованный воспалительный процесс в организме. Он нарушает работу многих органов, может привести к септическому шоку и гибели.

Вирусы приходят на помощь

С тех пор как эффективность антибиотиков начала снижаться, ученые постоянно находятся в поиске альтернативных вариантов. Предложено множество способов борьбы с болезнетворными бактериями. Один из самых перспективных — использование бактериофагов. Так называются особые вирусы, поражающие бактерии. Они устроены таким образом, что совсем не способны заражать клетки человека и причинять какой-либо вред, но при этом успешно уничтожают возбудителей инфекций.

У фагов есть несколько особенностей, дающих им преимущества перед антибиотиками:

Иной механизм действия. За счет этого они поражают бактерии, устойчивые к антибактериальным препаратам. Многие бактериофаги умеют разрушать биопленки. После этого они получают доступ к бактериям сами и «открывают дверь» для антибиотиков.

Высокая специфичность. Даже антибиотики узкого спектра действия воздействуют сразу на несколько видов бактерий, в том числе на представителей нормальной микрофлоры, нарушая ее естественный баланс. В отличие от них, бактериофаги избирательно атакуют только чувствительные к ним микроорганизмы. Это позволяет сохранить защитные функции микробиома, который помогает сдерживать развитие раневой инфекции и способствует заживлению.

Большой потенциал. Создавать новые антибиотики все сложнее. Бактериофаги окружают нас буквально повсюду. Даже если бактерии станут устойчивы к некоторым фагам, то относительно легко можно найти в природе или «вывести» в лаборатории новые.

Примеры успешного применения фагов

Фаготерапия при ожоговых ранах хороша не только в теории. Российские ученые уже проверили этот метод в клинических исследованиях и получили обнадеживающие результаты.

В 2025 году специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского опубликовали результаты исследования с участием 70 пациентов. Все они страдали тяжелыми гнойными инфекциями кожи, мягких тканей или костей. У многих были сопутствующие заболевания, затруднявшие заживление ран, например, сахарный диабет.

Пациентов разделили на три группы. В первой после хирургической обработки ран использовали бактериофаги, во второй — антибиотики. В третьей группе объединили бактериофаги с лечением отрицательным давлением. Рану закрывали специальной герметичной повязкой, соединенной с аппаратом, который создает отрицательное давление и удаляет лишнюю жидкость. Такая система помогает поддерживать условия для заживления. Исследователи использовали аппарат, способный не только удалять жидкость, но и подавать в рану раствор бактериофагов. Таким образом, вирусы попадали непосредственно туда, где находились болезнетворные бактерии.

Именно в этой группе результаты оказались самыми впечатляющими. Через несколько суток после операции врачи наблюдали уменьшение отека и покраснения, исчезновение гнойных выделений и первые признаки заживления. Причем положительные изменения происходили даже у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Во всех трех группах раны в итоге перешли к стадии восстановления, но сочетание бактериофагов с отрицательным давлением показало самые благоприятные результаты.

В марте 2026 года та же группа ученых опубликовала результаты более масштабного сравнительного исследования, в которое вошли 80 пациентов. На этот раз сравнивали четыре варианта лечения: фаготерапию, антибиотики, лечение отрицательным давлением и сочетание отрицательного давления с введением бактериофагов. Для фаготерапии использовали комплексный препарат «Пиофаг» производства НПО «Микроген».

Результаты подтвердили перспективность комбинированного подхода. В группе, получавшей бактериофаги с помощью вакуумной системы, воспаление начало стихать уже примерно на третьи сутки после операции. Исследования образцов тканей показали наиболее выраженный эффект в этой группе. Дополнительные хирургические вмешательства не потребовались, а нежелательных явлений, из-за которых пришлось бы отказаться от лечения, исследователи не отмечали.

Эти исследования показывают, что с помощью бактериофагов можно улучшить лечение не только при ожоговых, но и других инфицированных ранах. Для одних пациентов это может означать больше шансов на спасение жизни, а для других — более быстрое и полноценное восстановление. Фаги можно использовать вместе с антибиотиками, добиваться между ними синергии — и это открывает еще больше возможностей.

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Нацимбио 3 статей «Нацимбио» — это российский фармацевтический холдинг, который специализируется на разработке и производстве вакцин, бактериофагов и препаратов из плазмы крови. Входит в госкорпорацию «Ростех».