Состав микробного сообщества в ротовой полости меняется на протяжении жизни животного. Эти изменения оказались достаточно закономерными, чтобы по бактериальному профилю можно было попробовать оценить возраст собаки.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) проанализировали образцы микробиома 1125 собак и выяснили, что с возрастом в нем меняется не только соотношение отдельных видов бактерий, но и набор потенциально доступных им способов получения энергии и питательных веществ. Наиболее заметным оказался сдвиг в сторону микроорганизмов, живущих без кислорода. Статья об этом вышла на сайте препринтов bioRxiv.org.

Для анализа взяли мазки с внутренней поверхности щек собак. Из образцов выделили ДНК и провели полногеномное метагеномное секвенирование — этот метод помогает определить, какие микроорганизмы присутствуют, а также найти в их генетическом материале гены, связанные с определенными функциями. Такой подход дал возможность оценить не только состав микробиома, но и его метаболический потенциал.

С возрастом доля бактерий, устойчивых к кислороду или использующих его, сокращалась, а анаэробных микроорганизмов росла. У питомцев в возрасте до двух лет на кислородоустойчивые бактерии приходилось в среднем 68,1% микробного сообщества, на анаэробные — 14,3%. У животных старше семи лет соотношение было другим: 28,9% и 53,5% соответственно. Связь между возрастом и ростом доли анаэробов ученые назвали статистически значимой.

Изменения начинались уже в первый год жизни. Сравнение собак в возрасте до шести месяцев и от шести до 12 месяцев показало, что медианное соотношение кислородоустойчивых бактерий и анаэробов за это время упало в 6,3 раза.

Потом возрастные сдвиги продолжались. Например, доля бактерий рода Conchiformibius уменьшалась, a Porphyromonas — увеличивалась. Последний род включает микроорганизмы, представители которых ранее встречались в исследованиях микробиома собак с заболеваниями пародонта.

Менялось и разнообразие бактериального сообщества. Для его оценки ученые использовали статистический показатель — индекс Шеннона, учитывающий как число обнаруженных видов, так и равномерность их представленности. Значение индекса росло с возрастом, сильнее всего — в первые полгода жизни, после чего разнообразие в основном выходило на более стабильный уровень. Следовательно, возрастные изменения заключались не просто в увеличении числа бактерий: менялось и то, какие группы занимали заметное место в микробиоме.

Метагеномный анализ показал, что вместе с составом сообщества менялся его потенциальный обмен веществ. У старших собак исследователи выявили более высокую представленность генов, связанных с расщеплением аминокислот. Потенциал такого метаболизма возрастал с возрастом. В то же время снижалась представленность генов, связанных с гликолизом — процессом расщепления глюкозы для получения энергии, а также с биосинтезом аминокислот. Потенциал ферментации, напротив, рос.

Авторы исследования предложили несколько объяснений таким сдвигам. По мере взросления собаки на поверхности зубов формируются и усложняются бактериальные биопленки. Внутри этих сообществ могут возникать участки с ограниченным доступом кислорода, где получают преимущество анаэробные микроорганизмы.

Еще один возможный фактор — изменение условий в области десен. Воспаление может увеличивать поступление белковых веществ с десневой жидкостью, которые служат питательным субстратом для бактерий, способных расщеплять белки.

Затем ученые проверили, можно ли использовать выявленные особенности микробиома для оценки возраста животного. Они обучили статистическую модель на данных о составе бактериального сообщества и проверили ее на выборках, не использованных при обучении.

Предсказанный возраст коррелировал с хронологическим, средняя ошибку прогноза составила 2,75 года. Это указывает на связь между возрастом и составом микробиома, хотя пока нельзя говорить о точном определении возраста.

У научной работы были ограничения. Во-первых, ученые сравнивали собак разного возраста и не наблюдали за изменениями микробиома у одних и тех же животных на протяжении жизни. Кроме того, они не оценивали состояние десен и наличие заболеваний пародонта, поэтому не удалось отделить естественные возрастные изменения от возможных последствий невыявленных заболеваний. На результаты также могли влиять порода, питание и уход за зубами.

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