Большую часть массы Млечного Пути составляет невидимая темная материя, поэтому «взвесить» Галактику напрямую нельзя. Но чтобы разобраться в происходящем здесь, надо понять, какая у нее масса, а разные методы дают противоречивые оценки. Новые измерения позволили выяснить, что она куда массивнее самых критичных оценок.

Млечный Путь состоит из сотен миллиардов звезд, межзвездного газа, пыли и огромного гало темной материи. Поскольку последняя не излучает свет, просто посчитать звезды для оценки массы Галактики недостаточно.

Эту задачу ученые решают косвенно, изучая движение небесных тел. Чем больше вещества заключено внутри определенной области, тем сильнее его гравитационное воздействие на звезды. Правда, результаты зависят от того, какие объекты используют для наблюдений и как точно известны их скорости и расстояния.

Прежние оценки полной массы Млечного Пути находились в диапазоне от 500 миллиардов до двух триллионов масс Солнца. Такой разброс серьезно затруднял изучение темной материи, истории формирования Галактики и движения ее спутников.

Теперь исследователи из коллаборации DESI проанализировали данные 10 036 звезд, расположенных на расстояниях примерно от 33 до 310 тысяч световых лет от центра Галактики. Всего отобрали два типа светил: первые периодически меняют яркость, а вторые уже прошли стадию красного гиганта и сжигают гелий в своих недрах. Оба типа удобны для наблюдений: они позволяют определять расстояния даже в отдаленных участках Млечного Пути.

С помощью спектрографа DESI, установленного на четырехметровом телескопе Николаса У. Мейола в США, астрономы измерили скорости, с которыми звезды приближаются к Земле или удаляются от нее. Полученные данные затем объединили с наблюдениями космического телескопа «Гайя». По итогу ученые восстановили их трехмерные положения и скорости.

Для расчета массы применили четыре независимых метода. Каждый предварительно проверили на компьютерных моделях галактик, похожих на Млечный Путь. Это позволило оценить ошибки, возникающие из-за особенностей наблюдений и неравномерного распределения светил.

Выяснилось, что в пределах 261 тысячи световых лет от центра Млечного Пути заключена масса, эквивалентная 636 миллиардам Солнц. Погрешность измерений составила около восьми процентов.

Общую массу Млечного Пути в пределах условной границы его гало, расположенной примерно в 730 тысячах световых лет от центра Галактики, оценили приблизительно в 1,19 триллиона масс Солнца с погрешностью около 11 процентов. Для этого ученым пришлось продолжить расчеты за пределы области, охваченной измерениями.

Результаты научной работы, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, противоречат некоторым предыдущим оценкам, согласно которым Млечный Путь значительно легче. Они основывались на наблюдениях за звездами в галактическом диске, которые указывали на снижение скорости вращения по мере удаления от центра. Поэтому ученые предположили, что такие измерения могли быть искажены особенностями движения звезд и погрешностями в расчетах.

Впрочем, новые данные тоже не лишены ограничений: модели не учитывают гравитационное влияние Большого Магелланова Облака — крупной галактики — спутника Млечного Пути. Полученные данные тем не менее помогут астрономам точнее определить, как вокруг нашей Галактики распределена темная материя, и лучше понять историю ее формирования.

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Любовь Соковикова 525 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.