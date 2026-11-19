19 ноября в России отмечают День преподавателя высшей школы. Праздник тех, кто воспитывает новые поколения востребованных специалистов, инженеров и ученых. Качество высшего образования является основой долгосрочного развития страны, а технологическое лидерство «невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», как в октябре 2026 года отметил Президент России Владимир Путин. О том, как сегодня разрабатывают уникальные материалы и энергоемкие технологии, а также как готовят новое поколение исследователей и преподавателей будущего, рассказывает кандидат технических наук Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС.

Новые материалы для электроники

Важнейшей частью энергетики является электроника. В современной классификации наук, промышленности и образования направление «Электроэнергетика и электротехника» объединено в единый кластер.

В основе многих изделий современной микроэлектроники лежит кремний. Десятилетиями ученые совершенствовали технологию его обработки: транзисторы становились меньше, а микросхемы быстрее. Но в силовой электронике, высокочастотных устройствах и системах, которые работают при высоких температурах, возможностей кремния уже не хватает. Поэтому исследователи ищут новые материалы, способные дополнить или заменить его.

Помимо кремниевых солнечных элементов, исследователи активно изучают перовскиты — материалы, которые можно наносить тонкими слоями. Из них получаются легкие и гибкие фотоэлектрические устройства. Один из вариантов — тандемные батареи, где перовскитный слой работает вместе с кремниевым. Слои поглощают разные части солнечного спектра, и свет преобразуется в электричество эффективнее. Пока нерешенной остается проблема стабильности: под действием влаги, температуры и света некоторые перовскитные составы со временем теряют свойства. Для решения этой задачи ученые подбирают новые составы и разрабатывают защитные покрытия.

Большей эффективностью по сравнению с кремнием обладают широкозонные полупроводники. Их отличает увеличенная ширина запрещенной зоны — энергетического интервала, от которого зависят электрические свойства вещества. У кремния она составляет около 1,1 электронвольта, у карбида кремния и нитрида галлия — больше 3. Поэтому широкозонные соединения выдерживают более сильные электрические поля, а приборы на их основе теряют меньше энергии. Это позволяет создавать устройства, которые сложно реализовать на кремнии, например наноразмерные экраны: чем меньше светящиеся элементы, тем больше их помещается на дисплее и тем четче изображение.

Полупроводники очень перспективны для космической техники и атомной энергетики. Ионизирующее излучение в космосе и вблизи ядерных реакторов меняет структуру полупроводникового кристалла и ухудшает работу прибора. Исследователи выясняют, как возникают такие дефекты, сравнивают устойчивость разных материалов и ищут способы повысить радиационную стойкость устройств.

Выбор материала зависит от того, какие характеристики должен иметь прибор и в каких условиях ему предстоит работать. Ученым приходится искать компромисс между физическими свойствами материала, возможностями технологии и требованиями к готовому устройству.

Кандидат технических наук Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС / © Пресс-служба НИТУ МИСИС

От кристалла до электронного прибора

Создание полупроводникового прибора начинается с получения материала с заданными свойствами. Для этого ученые выращивают кристаллы из высокочистого сырья. Процесс проходит в специальных установках, где точно контролируют температуру, давление, состав среды и скорость роста. В зависимости от материала используют разные технологии: например, карбид кремния получают методом сублимации — исходное вещество нагревают, а его пары осаждаются на затравочный кристалл и постепенно формируют монокристалл. Для других полупроводников применяют выращивание из расплава или газовой фазы.

Полученный кристалл разрезают на тонкие пластины, шлифуют и полируют. На их поверхности затем выращивают тонкие полупроводниковые слои с помощью эпитаксии — в ходе этого процесса атомы осаждаются на подложку и выстраиваются в упорядоченную кристаллическую структуру. Изменяя состав и толщину слоев, исследователи задают желаемые свойства. Если последовательно сформировать несколько слоев из разных материалов, можно получить гетероструктуру — многослойную систему, в которой возникают новые возможности для управления движением электронов и света.

В поиске новых материалов ученым помогают искусственный интеллект и цифровое моделирование. Системы машинного обучения и нейросети позволяют прогнозировать структуры соединений с потенциально полезными свойствами. Однако расчеты не заменяют эксперименты: предсказанные материалы необходимо получить в лаборатории, изучить и проверить, насколько их характеристики соответствуют поставленным задачам.

Как формируется новое поколение ученых и преподавателей

Развитие электроэнергетики требует специалистов, которые умеют работать на стыке физики, химии, материаловедения и инженерии. Поэтому будущие исследователи включаются в научную работу еще во время обучения в университете. Под руководством научных руководителей они осваивают методы исследования материалов, учатся работать с лабораторным оборудованием и постепенно переходят к решению реальных технологических задач.

В лабораториях молодые исследователи могут изучать свойства широкозонных полупроводников, подбирать состав и параметры тонких слоев, исследовать влияние дефектов на работу электронных приборов. В зависимости от проекта они выращивают или обрабатывают образцы, анализируют их структуру, проводят электрические и оптические измерения, изготавливают тестовые устройства и проверяют их характеристики. Например, при разработке фотодетектора важно выяснить, как состав материала и особенности его структуры влияют на чувствительность прибора, а при создании силового транзистора — как добиться устойчивой работы при высоких напряжениях и температурах.

Например, в НИТУ МИСИС подготовка таких специалистов ведется в рамках программы специального высшего образования «Полупроводниковые преобразователи энергии», реализуемой в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

Эту траекторию дополняет и новая программа повышения квалификации НИТУ МИСИС по космическим, спутниковым и инженерным технологиям, запущенная в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» на платформе «Открытое образование». Она ориентирована на подготовку специалистов и инженеров-исследователей, способных проектировать, моделировать и экспериментально отрабатывать полезную нагрузку малых космических аппаратов (CubeSat, микроспутники) на основе полупроводниковых преобразователей энергии.

Продолжить исследовательскую работу можно в аспирантуре по направлению «Приборы твердотельной электроники и микроэлектроники». Будущие ученые и преподаватели изучают материалы и устройства полупроводниковой электроники, в том числе широкозонные полупроводники, оптоэлектронные системы и радиационно-стойкие фотодетекторы. Их исследования связаны с задачами, которые решают современные научные коллективы и предприятия отрасли.

Постепенно молодой специалист становится самостоятельным исследователем, а полученный опыт позволяет ему продолжить карьеру в исследовательском центре или высокотехнологичной компании, а также заниматься преподаванием и готовить новых специалистов, которые будут вносить свой вклад в технологическое лидерство России.

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НИТУ МИСИС 108 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.