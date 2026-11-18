03 Студенты-хакатонщики: лицом к лицу

В перерыве мы подошли к Ростиславу Феськову (он обучается информационной безопасности), чтобы задать ему вопросы о том, как он сюда попал и как вообще все устроено. Оказалось, что он входит в состав одной из команд-участников финального 12-часового хакатона, который прошел накануне.

↗ Кроме самого крупного зала, конференция шла еще и во множестве помещений поменьше. Это позволяло студентам и специалистам поговорить на более узкие темы, важные для той или иной конкретной группы участников / © Пресс-служба «Росатома»

Конкретно его команда на нескольких виртуальных машинах (изолированных программистских «песочницах») настроила российскую платформу для работы с кодом GitFlic (аналог GitHub), запустила на ней CI/пайплайн (конвейер автоматической проверки кода), а затем протестировала репозиторий с программным обеспечением, чтобы пайплайн показал, какие в нем есть уязвимости с точки зрения информационной безопасности, какие баги.

В разговоре мы не могли не спросить, использовали ли на хакатоне нейросети. «По-моему, не было ни одной команды, которая бы обошлась без них, — поделился Феськов — При этом в официальных отчетах об этом, скорее всего, не напишу, так как там важнее показать результат работы самих участников, а не инструменты, которые им помогали». Позже то же самое нам сказали участники еще трех команд.

Когда мы спросили, какие именно, то программист отметил, что «это очень личное». И если он работал с Claude и для кодинга GLM от Z.ai, то другие выбирали иные большие языковые модели в помощники. В работе использовали язык разметки YAML, Docker Compose, юнит-тесты, Shell, немного Python.

Чтобы попасть на хакатон, его команда, как и остальные участники, еще в сентябре-октябре прошла через кейс-лабораторию, где дистанционно решали ряд других кейсов (их было четыре) в области инфобезопасности. Всего на хакатон отобрали несколько команд, в первой фазе отбора участвовали примерно 120 студентов.

↗ Атмосфера ИТ КоР была довольно непринужденной / © Пресс-служба «Росатома»

Нас заинтересовало: а борются ли как-то преподаватели, обучающие молодых программистов, с тем, что многие задачи те сейчас могут решить за пару промптов нейросети? Собеседник рассказал, что таких методов вообще немало. Например, студентам дают задание написать вирус или что-то взломать. Нейросети не дают по таким темам готовых решений, так как в них реализованы защитные механизмы, исключающие генерацию инструкций, пригодных для реального взлома или создания вредоносного кода. Поэтому студентам приходится вникать в вопрос самостоятельно.

Впрочем, и этот метод не лишен недостатков: «Естественно, заданный вирус, эффективно взламывающий телефон того, кто просто скачал картинку, никто из нас не сделал. Чтобы научиться решать сложные задачи без ИИ, нужно сперва научиться решать простые задачи», — констатировал Ростислав. А вот как раз на этом этапе повышенная нагрузка из-за нейросетей мешает молодому программисту набраться опыта.

Потом мы пообщались с остальными участниками хакатона.

Когда мы спросили, откуда такая боязнь потери контроля над ИИ — которую показал опрос — они лишь пожимали плечами. Некоторые отметили, что нейросеть — это просто код, который без команды на запуск, агента ли, чата ли, вообще ничего не может начать делать. Как можно бояться потери контроля над ним, если он вообще не имеет собственной сознательной деятельности — для участников хакатона было неясно.

↗ Не раз потенциальные работодатели на конференции повторяли одну и ту же фразу: мы не нанимаем сейчас студентов-айтишников толпами, но ради наиболее одаренных из них мы готовы пойти на многое / © Пресс-служба «Росатома»

Многие предположили, что в таких опасениях речь идет лишь об угрозе использования нейросетей недобросовестными людьми. Ведь нейросеть отказывает в разработке вирусов и способов взлома лишь тому, кто общается с ней со стороны — а вот компании-разработчики самых продвинутых языковых моделей могут задавать им вообще любые задания, что периодически приводит к «околовзломным» скандалам.

Во время кофе-брейка мы услышали горячую дискуссию о трудоустройстве в айти. Один молодой программист рассказывал другому, почему он пошел на хакатон «Росатома».

Студент, рассуждая о работе в одной из крупных российских ИТ‑компаний, довольно прямо обрисовал мотивацию многих новичков: «Туда в основном идут ради красивой строчки в трудовой». По его словам, долго там не задерживаются — все упирается в деньги «зарплата для кодеров ощутимо ниже рынка».

Ещё одну крупную бигтех‑компанию он характеризует как довольно закрытую для внешних специалистов: туда неохотно берут программистов со стороны. Эту картину дополняет история товарища студента по команде — тот уже второй раз проходит там стажировку, причем на половинной ставке. При этом четких перспектив выйти на штатную должность у него пока нет.

Сам стажер смотрит на ситуацию без иллюзий. По его словам, для компании держать «шустрых» ребят за полцены — выгодно. А вот что в этом выигрышного для самого специалиста — ему не очень понятно.

↗ Участники хакатона и конференции оставляли флажки, показывающие, из какой части страны они приехали / © Пресс-служба «Росатома»

Логично было задаться вопросом: насколько «Росатом» привлекателен для молодых ИТ‑специалистов с точки зрения условий труда? Одна из участниц конференции — студентка выпускного курса магистратуры — рассказала, что пришла на мероприятие именно с прицелом на трудоустройство в атомной отрасли.

Симпатичная девушка ответила нам: да, я сюда и пришла, чтобы трудоустроиться. «В резюме показать то, какой у тебя уровень, мне кажется, сложнее, чем в хакатоне. Да и просто само общение на конференции помогает: тут просто подходишь к тому или иному человеку от госкорпорации — и всем нужны люди».

Говоря об условиях работы, собеседница отметила, что в отрасли предлагают конкурентный пакет. При этом для многих особенно ценно, что компания нередко помогает с обустройством на новом месте. Для специалистов из регионов такая поддержка заметно повышает привлекательность предложения.