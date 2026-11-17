Участок ДНК, унаследованный современными людьми от неандертальцев, влияет на объем затылочных долей головного мозга и вероятность развития шизофрении, выяснили авторы нового исследования. У носителей неандертальского генетического варианта затылочные доли меньше, а риск шизофрении ниже.

Миллиарды живущих сегодня людей несут в своем геноме следы ДНК неандертальцев — эволюционное наследие скрещивания наших древних родственников с представителями Homo sapiens десятки тысяч лет назад. Как показали недавние исследования, неандертальские гены связаны с самыми разными аспектами здоровья современного человека: от особенностей структуры волос, специфики накопления мышечной массы и жировой ткани в организме до характеристик работы иммунной системы и риска летального исхода при Covid-19.

Однако, как выяснилось, этим дело не ограничивается. Несмотря на прошедшие с исчезновения неандертальцев десятки тысяч лет, их гены продолжают также влиять на анатомию и работу мозга Homo sapiens.

Так, наличие в определенном участке генома небольшого фрагмента ДНК, унаследованного от неандертальцев, коррелирует со снижением риска развития шизофрении примерно на 10% у людей, обладающих двумя полученными от обоих родителей копиями этого варианта гена. Соответственно, в случае одной копии риск шизофрении снижен на 5%.

Кроме того, у носителей этого генетического варианта объем затылочных долей — области мозга, отвечающей за обработку визуальной информации — уменьшается примерно на 0,85 кубического сантиметра на каждую копию гена. Таким образом, у обладателей двух копий объем этой области мозга оказывается меньше на 1,7 кубического сантиметра. При этом на интеллект, способность к обучению и риск психических заболеваний неандертальский вариант гена практически не влияет.

Такое открытие сделали авторы нового исследования — Хуго Зеберг, эволюционный генетик из Каролинского института (Швеция), и Сванте Паабо, один из основателей палеогенетики, директор Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия) и лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2022 года. Их статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В предыдущих исследованиях в геноме современных людей выявили четыре участка, ассоциированные с размером затылочных долей. Зеберг и Паабо проанализировали, где именно встречаются эти четыре генетических варианта в современных человеческих популяциях. Три из них обнаружили у народов, проживающих к югу от Сахары. Четвертый же — небольшая делеция (утрата) всего четырех «букв» ДНК в 14-й хромосоме — выявили только за пределами этого региона.

Делеция расположена рядом с геном DAAM1, который играет важную роль в раннем развитии мозга. Ученые предположили, что этот участок ДНК влияет на экспрессию (активность) гена DAAM1. Это, возможно, объясняет связь неандертальского генетического варианта со структурой мозга.

Поскольку делеция встречается исключительно за пределами Африки, это говорит в пользу гипотезы о том, что она досталась в наследство от неандертальцев. Дело в том, что они скрещивались с предками современных людей уже после того, как те покинули Африку.

Зеберг и Паабо также сравнили этот генетический вариант с древней ДНК, полученной от пяти неандертальцев и двух денисовцев. У всех неандертальцев эта делеция присутствовала, а у денисовцев — нет.

Черепа неандертальцев были относительно крупными, но менее округлыми, более вытянутыми от передней части к задней, чем у современных людей. Антропологи предполагают, что затылочные доли мозга у неандертальцев могли быть пропорционально крупнее, чем у Homo sapiens. Почему у современных людей, несущих неандертальскую ДНК, затылочные доли, наоборот, уменьшены, остается неясно.

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Татьяна Зайцева 200 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.