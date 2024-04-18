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Рацион отца по-разному повлиял на поведение и здоровье его потомков в зависимости от пола
Соотношение белков, жиров и углеводов в питании мышей-самцов по-разному отразилось на детенышах мужского и женского пола. В числе эффектов оказались метаболические заболевания и расстройства настроения.
Предыдущие исследования показали, что на здоровье будущего ребенка влияет не только здоровье родителей, но и особенности их образа жизни. Важны в том числе такие факторы, как возраст, характер питания, ожирение, вредные привычки. Они способны повысить риск многих метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также иммунологических или неврологических нарушений. При этом состояние отцовского организма не менее значимо, чем материнского.
Исследователи из международного консорциума GECKO, а также Сиднейского (Австралия), Чикагского (США) и Копенгагенского (Дания) университетов сфокусировались на том, как питание отца до зачатия воздействует на здоровье будущего ребенка. Они провели эксперимент с участием мышей и выяснили, что разные типы рациона приводят к разным последствиям для мужского и женского потомства. Научную статью об этом опубликовал журнал Nature Communications.
Ученые разработали для самцов 10 видов рациона, которые различались соотношением белков, жиров и углеводов. Самок, с которыми спаривали участвующих в эксперименте мышей, вырастили на стандартно сбалансированном питании. Рацион самцов во всех случаях был низкокалорийным, тем не менее кормили их вволю.
У самцов, в чьей диете содержалось мало белка и много углеводов, детеныши мужского пола чаще рождались с более высоким уровнем тревожности, на который указало их поведение в лабиринте. У дочерей тех самцов, в чьем питании было много жиров, с большей вероятностью обнаруживали признаки метаболических заболеваний (нарушений обмена веществ) и большое количество жировых отложений.
Авторы публикации отдельно отметили, что самцы с низкобелковым рационом в целом больше ели. Однако, как удалось выяснить, на здоровье будущего потомства повлияло не только количество калорий, но и состав диеты.
По словам ученых, их результаты в дальнейшем позволят разработать рекомендации по питанию для будущих отцов. Такие инструкции должны помочь снизить риск метаболических заболеваний и расстройств настроения у следующего поколения.
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