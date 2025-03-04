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2 минуты назад
Александр Березин
1

Озеленение Земли в XXI веке будет намного сильнее, чем считалось

4.7

Площадь листьев на планете в последние полвека значительно выросла из-за антропогенных выбросов СО2 и глобального потепления. Теперь группа ученых показала, что этот рост до 2100 года будет существенно быстрее, чем полагали. Это серьезно повлияет и на гидрологический баланс по всему миру.

Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
Карта глобального озеленения Земли в начале XXI века / © NASA, NASA Earth Observatory, Joshua Stevens

Советский климатолог Михаил Будыко около полувека назад прогнозировал, что выбросы углекислого газа и вызванное ими потепление приведут к озеленению всей планеты. Такой вывод критиковали западные ученые той эпохи.

К нулевым годам XXI века прогноз Будыко подтвердили спутниковые снимки, на которых площадь листьев энергично увеличивалась. Однако тут же появилось множество научных работ, авторы которых стремились показать, что это явление временное и уже скоро озеленение закончится или даже развернется вспять. К 2020-м стало ясно, что все эти предсказания не сбылись: озеленение продолжается с неослабевающим темпом.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале One Earth (полный текст), попытались учесть новые наблюдения и все же выяснить, насколько энергичным будет глобальное озеленение в этом веке. В качестве индикатора процесса они выбрали индекс площади листьев, учитывающий, насколько изменяется общая площадь зеленой поверхности (индекс не учитывает нижних сторон листьев). Для расчетов взяли ансамбль климатических моделей CMIP6.

Исходно, до уточняющих расчетов, модели ансамбля давали разные показатели по силе озеленения в 2015-2100 годах. В одной модели оно обращалось вспять, в другой — усиливалось.

Исследователи смогли существенно уточнить эти данные. Они показали, что средняя площадь листьев в мире будет расти со скоростями не ниже 0,01 квадратного метра листьев на один квадратный метр суши каждые 10 лет даже в самой консервативной модели. В остальных моделях прирост был в два-четыре раза быстрее этого значения.

Это очень большая величина. В России, одном из лидеров нынешнего глобального озеленения, в 2000-2017 годах спутниковые снимки зафиксировали рост площади листьев лишь на 0,024 квадратного метра на один квадратный метр суши за 10 лет. Получается, мир в целом в большинстве моделей CMIP6 будет озеленяться так же быстро, как Россия, активно зарастающая деревьями.

Причем, как отметили исследователи, столь энергичный прирост будет наблюдаться практически независимо от изменения площади земель, занятых под сельское хозяйство (например, вырубок в Амазонии и так далее). По словам ученых, скорость глобального озеленения в тропических джунглях в целом будет существенно выше среднепланетарной. Ситуация в джунглях особенно важна, поскольку в них проживает подавляющее большинство всех видов.

Исследователи напомнили, что до их работы научное сообщество, опираясь на существовавшие климатические модели, недооценивало скорость будущего глобального озеленения в XXI веке — в среднем на 28-32%.

Причины недооценки были разными. Например, некоторые модели предполагали, что выбросы углекислого газа к 2050 году доведут практически до нуля. Хотя такие планы есть у стран Европы, для планеты в целом этот сценарий нереалистичен. Другие модели неполно отражали влияние СО2 на растения.

Высокие темпы быстрого глобального озеленения нужно учитывать при расчете будущей доступности воды в разных регионах. Как известно, при глобальном потеплении количество осадков растет, что и наблюдается еще с XX века. Однако по оценкам из нового исследования получается, что рост доступности пресной воды на планете переоценен на 30-48%. Ведь растительные экосистемы из-за ускоренного озеленения будут испарять через листья существенно больше воды, чем ожидали ранее.

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Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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Комментарии

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Serg, "Но позвольте, значит ли это, что вы, под давлением общественности и наблюдателей на форумах, повторно отказались от своих слов и теперь опять

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Александр Березин
26 минут назад
Serg, я говорю все так, как и есть: https://naked-science.ru/article/cosmonautics/ilon-mask-rasskazal-o-nov?comment=131209

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
27 минут назад
Serg, "И отказался платить )" Уважаемый сторонник ВСУ, Я не отказался вам платить. Я лишь поставил вас в известность, что до конца СВО платить вам не

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
45 минут назад
+, Да это мелочи. Лучше зацените как феерично березин продул мне на таких вот дискуссиях 500$

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
48 минут назад
Дмитрий, нет конечно )) Сперва Березин напрочь отказался платить под выдуманным предлогом. Потом, спустя несколько месяцев, под влиянием вот этих

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Theo Zyubanov
53 минуты назад
Николай, фотографии выше явно сняты обьективом с широким углом обзора (что-то типа fish еye), это ясно как из размера земли на фото, так из искажений

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+ + + + + | + + + + +
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Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
1 час назад
Ах да, невнимательно прочел сперва. Так я у вас, значит, "сторонник украины?" ) Чудесно )) Я же говорю - фантаст ) Ни секунды не сомневался что вы

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Vlad Ok
1 час назад
Игорь, т.е. СССР был настолько дурак что наслушавшись коварных американцев начал строить ракеты, спутники, автоматические межпланетные станции

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Денис Кобенок
1 час назад
Очередная картинка, ничего общего с реальностью

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Serg X
1 час назад
Березин, да что вы говорите )) https://naked-science.ru/article/cosmonautics/kolonizatsiya-kosmosa-tserera-mars-ili-tsilindry-klarka?comment=55050

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
2 часа назад
Владимир, спасибо.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Березин
2 часа назад
Serg, пока я проиграл их один раз -- но для выплаты приходится ждать до конца СВО, т.к. выигравший сторонник Украины и до окончания боев там (в этом году)

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
2 часа назад
Александр, "А давайте заключим небольшое пари на 500 долларов: пилотируемая экспедиция на Марс случится как минимум на 10 лет раньше 2050 года. Идет?"

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
2 часа назад
И., напротив, я вполне готов к конструктивной дискуссии ) Проблема в том, что энтузиасты космической фантастики, похоже, внутри себя вполне

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Vlad Ok
3 часа назад
Иван, сложно сказать по картинке как распределена масса по вертикали конструкции. Как вы видите снизу у аппарата находится сопло маршевого

SpaceX запустила к Луне посадочный модуль «Афина»

Иван Колупаев
3 часа назад
Serg, если отбросить все аргументы своих оппонентов, назвав их некомпетентными болванами начитавшимися фантастики то конечно получается низачем 😁

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Владимир Авдиев
3 часа назад
Благодарю за статью автора; хорошая работа.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Sam Dowson
4 часа назад
иван, скорее это у вас слишком стереотипный взгляд на возникновение жизни. Типа надо много и всего, сложно же, уникально. Но это неверно. Жизнь

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