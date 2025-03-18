Глобальное озеленение в XXI веке станет благосклоннее к жителям России

Антропогенные выбросы СО2 в наибольшей степени благоприятствовали тропической зоне: именно там глобальное озеленение проявило себя сильнее всего. Китайские исследователи пришли к выводу, что до 2100 года ситуация сменится на противоположную.

В последние 45 лет, несмотря на постоянно обещаемые в медиа засухи и иные негативные последствия потепления, на практике наблюдается обратное. На спутниковых снимках видно озеленение Земли: с 1982 года индекс площади листьев (измеряет общую площадь верхней части всех листьев) энергично рос.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Global Change Biology, посчитали, что если до наших дней озеленение в наибольшей степени затрагивало тропики, то в 2015-2100 годах этот тренд развернется на 180 градусов. Северная часть планеты начнет зеленеть намного быстрее остальных, причем чем сильнее будет потепление, тем больше будет зелени на планете в целом.

По спутниковым данным, в 1982-2014-х озеленение в среднем по миру было 0,072 квадратного метра на квадратный метр суши. Но в тропиках оно было намного сильнее — 0,159 квадратного метра листьев на квадратный метр поверхности. Второе место занимали средние широты Северного полушария с показателем 0,117, в самом конце шли средние широты Южного полушария (всего 0,010).

Одновременно в высоких широтах Северного полушария (выше 66-го градуса) вообще был спад площади листьев — на 0,1. В 1982-2014 годах там тоже почти всегда было озеленение, за исключением спада 2000-2001-х, вызванного разовым снижением температур.

Но и этих двух лет хватило, чтобы высокие широты нашего полушария стали единственной крупной частью планеты, не показавшей озеленения в 1982-2014 годах. При этом ясно, что дальнейший рост температур должен, наконец, принести рост площади листьев и в высокие широты.

Ученые рассчитали, как изменится скорость глобального озеленения по регионам мира в процессе дальнейшего потепления. Оказалось, до 2100 года лучше всего ситуация сложится как раз в тех самых высоких широтах Северного полушария. Если брать наиболее вероятный сценарий по выбросам СО2 (он называется SSP245), то там озеленение будет в 3,7 раза быстрее, чем в среднем по миру. В средних широтах Северного полушария, где сосредоточено большинство жителей России, озеленение будет в 2,35 раза быстрее среднемирового. Примерно так же будет в тропиках, а вот средние широты Южного полушария станут существенно запаздывать.

Интересно, что в сценарии успешной борьбы с антропогенными выбросами СО2 (известен как SSP126) площадь листьев на планете к 2100 году сократится, а не вырастет. В чем-то это даже логично, ведь в его рамках с 2050 года человечество почти перестанет выбрасывать углекислый газ — основную пищу растений. Впрочем, авторы исследования не выразили в связи с этим никакой озабоченности. Возможно, это связано с тем, что успех в такой борьбе никто всерьез не ожидает.

Изменения темпов глобального озеленения в 2015-2100 годах по расчетам авторов работы. SSP126 отражает сценарий успеха безуглеродного перехода к 2050 году (заведомо нереальный), SSP245 показывает наиболее реалистичный сценарий роста содержания СО2 в воздухе. Два сценария справа отражают технически нереалистичный быстрый рост содержания углекислого газа в атмосфере / © Hao Zhang et al.

Если принять выводы научной работы, то она означает коренной перелом тренда глобального озеленения — крупнейшего процесса, происходящего в природе современной Земли и резко увеличившего ее биомассу. Сейчас в высоких широтах нашего полушария почти нет людей, в силу бедности местных биомов. Теперь перспективы таких районов улучшаются. Средние широты (от 23-го до 66-го градуса) тоже получают существенные экологический и хозяйственный импульс, поскольку глобальное озеленение стимулирует и диких травоядных, и культурные растения.

В то же время выводы из нового исследования стоит воспринимать с некоторой осторожностью. Это моделирование широко использует машинное обучение, из-за чего отдельные параметры там хаотично колебались без каких-либо видимых причин. Например, некоторые регионы в отдельные десятилетия неожиданно показывали спад индекса площади листьев, а затем — новый подъем.

Уровни углекислого газа в атмосфере Земли по годам в каждом из затронутых в иллюстрации выше сценариев / © dkrz.de/

Кроме слабых мест, связанных с использованием машинного обучения, есть и другие. Не так давно другая научная группа продемонстрировала, что нынешние оценки глобального озеленения в целом существенно занижены. По их расчетам, до 2100 года оно будет идти в пару раз быстрее, чем ожидали ранее. В этом случае расчеты из новой работы тоже недооценивают скорость глобального озеленения.

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