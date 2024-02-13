Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Антропоцен — время господства человека и… пластикового мусора
Пластиковые отходы стали приметой времени господства на Земле Homo sapiens. За последние полвека человек создал огромные количества искусственных полимеров, которые загрязняют все среды жизни, не исключая и организмы людей. Ученым еще предстоит точно оценить опасность микропластика для здоровья, а флора и фауна уже приспосабливаются жить в новых условиях, которые порой похожи на помойку.
Многие ученые считают, что мы живем в условиях антропоцена — особого времени в геологической истории Земли, когда ключевым фактором изменений лика нашей планеты стал человек. Такие представления не стали общепринятыми, но подчеркивают важный факт: цивилизация по масштабам своего воздействия на планету сейчас сопоставима с другими “геологическими силами” — то есть глобальными процессами в земных оболочках и биосфере.
У антропоцена есть собственные отчетливые геологические “метки” — их не встретишь в породах, возникших в какой-то другой отрезок времени, и не спутаешь с продуктами природных процессов. Таковы специфические радионуклиды, оказавшиеся рассеянными по всей планете из-за ядерных взрывов и обуздания “мирного атома”, а также пластмассовый мусор.
Пластик появился на Земле буквально “только что” — не только в геологических масштабах времени, но и в масштабах истории. Массовое производство дешевых, надежных и легких, а зачастую также красочных изделий из искусственных полимеров началось в 1970-х годах. Следом возник и новый тип загрязнения окружающей среды — причем очень устойчивый, с трудом поддающийся биодеградации. Беда в том, что бактериям и прочим микробам-редуцентам пластик пока “не по зубам” — точнее, “не по белкам”. Действительно, если такие ферменты как целлюлаза или кератиназа (для разрушения целлюлозы или кератина, соответственно) давно имеются в арсенале микробов, то гипотетической “пластиказы” в природе пока не существует. Однако бактерии, похоже, уже вовсю работают над этим.
Между тем человечество не останавливается на “достигнутом” и по-прежнему производит около 400 миллионов тонн пластикового и прочего мусора в год. Заметная его часть попадает в реки, а оттуда — в Мировой океан. Хотя пластмасса почти не подвергается химической (читай: микробной) переработке, она перетирается и измельчается, в том числе до размеров микро- и нанопластика. Размеры микропластика варьируют от 5 до 0,001 миллиметра, нанопластик — это частицы размером меньше тысячной доли миллиметра.
В результате пластмасса самого разного калибра распространяется всюду, в том числе скапливаясь в водоемах суши, и оттуда мигрирует в океан. Частицы покрупнее (более 5 миллиметров) не раз замечены в качестве причины травм или даже гибели морских животных — когда те проглатывали пластик, спутав незнакомый материал с едой, или запутывались в нем. Неудивительно, ведь животные руководствуются прежде всего инстинктами, а среди них (пока) нет “руководств” о том, как реагировать на пластмассу.
Между тем плавучие отходы уже образовали целый “мусорный континент”, Большое мусорное пятно в северной части Тихого океана. Местное живое население не осталось в стороне и активно осваивает новый биотоп — в результате родилась уникальная экосистема. В целом для живых существ пластик — это, безусловно, серьезный вызов и опасность, но в то же время и открывающиеся новые возможности.
Тем временем вдоль океанических побережий сложилась не менее драматичная ситуация. Огромные скопления плавучего мусора возникли там, где впадают в океан крупные реки — главный вектор его распространения. Местная флора и фауна тоже не брезгует отходами, иногда превращая то, что было мусором для человека, в ресурс для себя. Какого рода потребности есть у живого существа? Разумеется, прежде всего еда — не исключено, что однажды “есть” пластик научатся бактерии и прочие микробы. Далее, организм нуждается в месте для жизни, в том числе в убежище, которое он может найти или сделать сам. Наконец, для расселения различные виды могут пользоваться “транспортными услугами”.
И если целенаправленно плывущих вдаль с целью первооткрывателя на пакетах или стаканчиках животных ученые пока не описали (возможно, просто их упущение), то сделавшие мусор своим домом существа в их поле зрения попадали не раз. Так, на поверхности отходов “осели” многие прикреплённые организмы, а прочие иногда используют их для защиты и маскировки. Среди них — малоподвижный морской еж Lytechinus variegatus, который способен облепить свое тело мусором (вперемешку с органическими остатками). Более активные животные используют в качестве убежища различные емкости, которых немало среди отходов. Пару лет назад вышла статья, посвященная таким повадкам у осьминогов.
Авторы использовали фотографии, сделанные энтузиастами “гражданской науки” (citizen science), и смогли описать 261 случай такого взаимодействия осьминогов с мусором. Моллюски на фото выглядят с комфортом устроившимися в бутылках и прочих емкостях — примерно 40% среди них это стеклянные изделия, в четверти случаев — пластик. За подобным занятием тогда удалось “застать” головоногих 24 видов из 8 родов.
Вышедшая уже в 2024 году статья посвящена взаимодействию с мусором наземных раков-отшельники (семейство Coenobitidae) на берегах разных океанов. Оказывается, эти ракообразные повсеместно переключаются с обычных для себя домиков из раковин моллюсков на отходы людей. При этом раки-отшельники отдают предпочтение пластику вроде одноразовой посуды или крышечек от бутылок. Нет сомнений, в природе уже возникло и множество других приспособлений живых существ к замусоренной биосфера и еще больше таких адаптаций — на подходе.
Как бы ни разворачивалась история человечества в дальнейшем, Земля так или иначе продолжит собственную геологическую и планетарную историю. И наше время навсегда останется в летописи горных пород “эпохой пластика”, который в химически модифицированном или окаменевшем виде можно будет изучать много миллионов лет спустя. Если, конечно, будет кто-то или что-то, интересующееся палеонтологией.
Согласно данным с шести континентов, крупные травоядные животные создали ключевые условия для глобального биооразнообразия, изменяя все — от почв и растительности до экологических ниш более мелких животных.
Ученые с помощью околомарсианских спутников исследовали морфологическое и минералогическое строение высокогорных территорий и низин в южном полушарии Красной планеты — марсианских областей Эридания, Киммерия и Сиренум. Открытия оказались достаточно неожиданными.
Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики вращается так быстро, что искривленная ткань пространства-времени, которая окружает этого монстра, принимает форму, напоминающую мяч для регби. Это выяснили американские ученые после анализа данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра» и группы наземных радиотелескопов «Очень большая антенная решетка».
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Объясняем: можно ли подарить любимой девушке звезду или другое небесное тело?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии