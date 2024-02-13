  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Орлов
Михаил Орлов
2 часа назад
Рейтинг: +55
Посты: 8

Антропоцен — время господства человека и… пластикового мусора

Пластиковые отходы стали приметой времени господства на Земле Homo sapiens. За последние полвека человек создал огромные количества искусственных полимеров, которые загрязняют все среды жизни, не исключая и организмы людей. Ученым еще предстоит точно оценить опасность микропластика для здоровья, а флора и фауна уже приспосабливаются жить в новых условиях, которые порой похожи на помойку.

Сообщество
# биосфера
# животные
# загрязнения
# микропластик
# мусор
# отходы
# пластик
# экология
Что оставит после себя человечество в геологической летописи Земли? / (c) DALL-E
Что оставит после себя человечество в геологической летописи Земли? / (c) DALL-E

Многие ученые считают, что мы живем в условиях антропоцена — особого времени в геологической истории Земли, когда ключевым фактором изменений лика нашей планеты стал человек. Такие представления не стали общепринятыми, но подчеркивают важный факт: цивилизация по масштабам своего воздействия на планету сейчас сопоставима с другими “геологическими силами” — то есть глобальными процессами в земных оболочках и биосфере.

У антропоцена есть собственные отчетливые геологические “метки” — их не встретишь в породах, возникших в какой-то другой отрезок времени, и не спутаешь с продуктами природных процессов. Таковы специфические радионуклиды, оказавшиеся рассеянными по всей планете из-за ядерных взрывов и обуздания “мирного атома”, а также пластмассовый мусор.

Пластик появился на Земле буквально “только что” — не только в геологических масштабах времени, но и в масштабах истории. Массовое производство дешевых, надежных и легких, а зачастую также красочных изделий из искусственных полимеров началось в 1970-х годах. Следом возник и новый тип загрязнения окружающей среды — причем очень устойчивый, с трудом поддающийся биодеградации. Беда в том, что бактериям и прочим микробам-редуцентам пластик пока “не по зубам” — точнее, “не по белкам”. Действительно, если такие ферменты как целлюлаза или кератиназа (для разрушения целлюлозы или кератина, соответственно) давно имеются в арсенале микробов, то гипотетической “пластиказы” в природе пока не существует. Однако бактерии, похоже, уже вовсю работают над этим.

Жители поверхности микропластика под электронным микроскопом / (c) conversations.com
Жители поверхности микропластика под электронным микроскопом / (c) conversations.com

Между тем человечество не останавливается на “достигнутом” и по-прежнему производит около 400 миллионов тонн пластикового и прочего мусора в год. Заметная его часть попадает в реки, а оттуда — в Мировой океан. Хотя пластмасса почти не подвергается химической (читай: микробной) переработке, она перетирается и измельчается, в том числе до размеров микро- и нанопластика. Размеры микропластика варьируют от 5 до 0,001 миллиметра, нанопластик — это частицы размером меньше тысячной доли миллиметра.

В результате пластмасса самого разного калибра распространяется всюду, в том числе скапливаясь в водоемах суши, и оттуда мигрирует в океан. Частицы покрупнее (более 5 миллиметров) не раз замечены в качестве причины травм или даже гибели морских животных — когда те проглатывали пластик, спутав незнакомый материал с едой, или запутывались в нем. Неудивительно, ведь животные руководствуются прежде всего инстинктами, а среди них (пока) нет “руководств” о том, как реагировать на пластмассу.

Между тем плавучие отходы уже образовали целый “мусорный континент”, Большое мусорное пятно в северной части Тихого океана. Местное живое население не осталось в стороне и активно осваивает новый биотоп — в результате родилась уникальная экосистема. В целом для живых существ пластик — это, безусловно, серьезный вызов и опасность, но в то же время и открывающиеся новые возможности.

Модель Большого мусорного пятна (
Модель Большого мусорного пятна (“Мусорный континент”) на карте / (c) wikipedia

Тем временем вдоль океанических побережий сложилась не менее драматичная ситуация. Огромные скопления плавучего мусора возникли там, где впадают в океан крупные реки — главный вектор его распространения. Местная флора и фауна тоже не брезгует отходами, иногда превращая то, что было мусором для человека, в ресурс для себя. Какого рода потребности есть у живого существа? Разумеется, прежде всего еда — не исключено, что однажды “есть” пластик научатся бактерии и прочие микробы. Далее, организм нуждается в месте для жизни, в том числе в убежище, которое он может найти или сделать сам. Наконец, для расселения различные виды могут пользоваться “транспортными услугами”.

И если целенаправленно плывущих вдаль с целью первооткрывателя на пакетах или стаканчиках животных ученые пока не описали (возможно, просто их упущение), то сделавшие мусор своим домом существа в их поле зрения попадали не раз. Так, на поверхности отходов “осели” многие прикреплённые организмы, а прочие иногда используют их для защиты и маскировки. Среди них — малоподвижный морской еж Lytechinus variegatus, который способен облепить свое тело мусором (вперемешку с органическими остатками). Более активные животные используют в качестве убежища различные емкости, которых немало среди отходов. Пару лет назад вышла статья, посвященная таким повадкам у осьминогов.

Загрязнение загнало этого осьминога в бутылку / (c) WhitcombeRD
Загрязнение загнало этого осьминога в бутылку / (c) WhitcombeRD

Авторы использовали фотографии, сделанные энтузиастами “гражданской науки” (citizen science), и смогли описать 261 случай такого взаимодействия осьминогов с мусором. Моллюски на фото выглядят с комфортом устроившимися в бутылках и прочих емкостях — примерно 40% среди них это стеклянные изделия, в четверти случаев — пластик. За подобным занятием тогда удалось “застать” головоногих 24 видов из 8 родов.

Вышедшая уже в 2024 году статья посвящена взаимодействию с мусором наземных раков-отшельники (семейство Coenobitidae) на берегах разных океанов. Оказывается, эти ракообразные повсеместно переключаются с обычных для себя домиков из раковин моллюсков на отходы людей. При этом раки-отшельники отдают предпочтение пластику вроде одноразовой посуды или крышечек от бутылок. Нет сомнений, в природе уже возникло и множество других приспособлений живых существ к замусоренной биосфера и еще больше таких адаптаций — на подходе.

Как бы ни разворачивалась история человечества в дальнейшем, Земля так или иначе продолжит собственную геологическую и планетарную историю. И наше время навсегда останется в летописи горных пород “эпохой пластика”, который в химически модифицированном или окаменевшем виде можно будет изучать много миллионов лет спустя. Если, конечно, будет кто-то или что-то, интересующееся палеонтологией.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Неземная любовь
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Как изменения климата влияют на экосистемы тундр?
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют человеческий мозг?
ВЭБ
Москва
Лекция
14 Фев
600
Энергия во Вселенной: от гамма-всплесков до гравитационных волн
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Фев
600
Введение в антропологию. Антропология — наука о человеке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Фев
500
Античная сексуальность
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Размерность — это проклятие или благо?
МГУ
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Методы изучения болотных экосистем на фоне мировой климатической повестки
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
15 Фев
Бесплатно
В отпуск на ракете. Реальность и перспективы суборбитальных полетов
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 22:44
Илья

Мегафауна сформировала биоразнообразие экосистем земной суши

Согласно данным с шести континентов, крупные травоядные животные создали ключевые условия для глобального биооразнообразия, изменяя все — от почв и растительности до экологических ниш более мелких животных.

Биология
# биоразнообразие
# мегафауна
# экология
Вчера, 19:01
Дарья Губина

На Марсе нашли древние следы подводного вулканизма и переплавки коры

Ученые с помощью околомарсианских спутников исследовали морфологическое и минералогическое строение высокогорных территорий и низин в южном полушарии Красной планеты — марсианских областей Эридания, Киммерия и Сиренум. Открытия оказались достаточно неожиданными.

Астрономия
# вулканическая активность
# марс
# подводные вулканы
Вчера, 14:53
Игорь Байдов

Черная дыра в центре Млечного Пути «скрутила» пространство-время в мяч для регби

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики вращается так быстро, что искривленная ткань пространства-времени, которая окружает этого монстра, принимает форму, напоминающую мяч для регби. Это выяснили американские ученые после анализа данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра» и группы наземных радиотелескопов «Очень большая антенная решетка».

Астрономия
# гравитационная линза
# гравитация
# Стрелец A
# теория относительности
# Черные дыры
9 февраля
Игорь Байдов

Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.

Геология
# вулканическая активность
# глобальное оледенение
# глобальное похолодание
# дегазация
# земля-снежок
# тектоника
# углекислый газ
Позавчера, 12:36
Александр Березин

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?

История
# военная история
# история
# Ленин
# Россия
# русско-японская война
# Япония
Выбор редакции
10 февраля
Виталий

Микробиом из кишки личинки станет «машиной» по переработке пластика

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.

Биология
# микробиология
# микробиом
# переработка пластика
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Археологи нашли в Балтийском море древнейшую каменную структуру Европы

    7 минут назад

  2. Гравитационные волны обеспечили нас необходимыми для жизни элементами

    1 час назад

  3. В РАНХиГС предложили использовать искусственный интеллект для борьбы с коррупцией

    2 часа назад

  4. Найден способ уменьшить долю сахара в шоколаде без ущерба для вкуса

    2 часа назад
Выбор редакции

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Позавчера, 12:36

Последние комментарии

Yuriy Yak
36 минут назад
Американцы открыли пирожное-картошку... С чем я их и поздравляю! ))

Найден способ уменьшить долю сахара в шоколаде без ущерба для вкусаНайден способ уменьшить долю сахара в шоколаде без ущерба для вкуса

Андрей Папиш
58 минут назад
Дмитрий, спасибо за ценный комментарий!

Мокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнииМокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнии

ראובן פיאטיגורסקי
2 часа назад
Голову при ударе молнии может защитить не только дождь, но и панамка. А ещё надо подключить к мозгу искусственный интеллект, чтобы генерировал

Мокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнииМокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнии

Affidavit Donda
2 часа назад
. Я исправил. Не благодарите.

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Affidavit Donda
2 часа назад
//ниже дальности -------------------------------------------------------------- Меньше дальности же! Кто тут русский?

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Affidavit Donda
2 часа назад
Сергеев, акул же!

В США самка ската забеременела без участия партнераВ США самка ската забеременела без участия партнера

Affidavit Donda
2 часа назад
Василий, виноват. Исправлюсь. Впредь приложу все усилия, дабы сгоряча не уподобиться нашим бойцам информационного фронта. p.s. У них сейчас как раз

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

ALEX MAGICAL
3 часа назад
Владислав, 😄 Да, это первый внеземной ангел

Последнему пристанищу роботизированного вертолета Ingenuity на Марсе дали названиеПоследнему пристанищу роботизированного вертолета Ingenuity на Марсе дали название

Мария Азарова
3 часа назад
John, спасибо за отличное пояснение, а то не все у нас умеют пользоваться толковым словарем (не сарказм, если что)

SpaceX собрала Starship для третьего испытательного полетаSpaceX собрала Starship для третьего испытательного полета

John Smith
3 часа назад
Николай, в русском языке у слова есть несколько значений, включая «В контексте выражения вероятности или предположения слово «должен»

SpaceX собрала Starship для третьего испытательного полетаSpaceX собрала Starship для третьего испытательного полета

John Smith
4 часа назад
Виктор, в этом есть своя поэтическая справедливость. Эти Путь Домойцы рыдают в депрессии, рисуют картинки со своими маленькими детьми «верните

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Виктор Астахов
4 часа назад
John, потому что преследуют каких-то проукропских фриков в исчезающе малом количестве - грядет мобилизация? Я точно правильно понял? Да, слабо - мне

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Дмитрий GF
5 часов назад
Сразу несколько вопросов к автору: - как соотнести эти фразы из одного абзаца? "Шанс выжить после удара молнии существует, хоть и крайне мал." и в

Мокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнииМокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнии

Max Power
6 часов назад
Лед 9

Американские ВВС изучают возможности Starship по переброске военных грузов Американские ВВС изучают возможности Starship по переброске военных грузов 

kcahdp
8 часов назад
Насмотрелись "Зелёной мили"

Мокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнииМокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнии

Николай Цыгикало
8 часов назад
Значит, в феврале может и не полететь. "Третий испытательный полет транспортной системы Starship должен состояться" - у испытателей техники слово

SpaceX собрала Starship для третьего испытательного полетаSpaceX собрала Starship для третьего испытательного полета

Sergio Mihailovich
9 часов назад
Игорь, Почитай хотя бы книжки, речь о фактах как раз. А когда ты их увидишь, то поймëшь о чем речь. Тем паче, что написанное из курса средней школы по

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Zhe Sh
9 часов назад
Псилоцибы? Ну, их-то как раз есть, от кого защищать))

В Сочи может вновь разрастись редкий ядовитый грибВ Сочи может вновь разрастись редкий ядовитый гриб

Sergio Mihailovich
9 часов назад
Daria, 🧐 Даша, а я не знал, шта женщины такие умные бывают 😁😉

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

John Smith
13 часов назад
Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало заявление, что они ожидают от СпейсХ заключительного расследования

SpaceX собрала Starship для третьего испытательного полетаSpaceX собрала Starship для третьего испытательного полета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно