Антропоцен — время господства человека и… пластикового мусора

Пластиковые отходы стали приметой времени господства на Земле Homo sapiens . За последние полвека человек создал огромные количества искусственных полимеров, которые загрязняют все среды жизни, не исключая и организмы людей. Ученым еще предстоит точно оценить опасность микропластика для здоровья, а флора и фауна уже приспосабливаются жить в новых условиях, которые порой похожи на помойку.

Что оставит после себя человечество в геологической летописи Земли? / (c) DALL-E

Многие ученые считают, что мы живем в условиях антропоцена — особого времени в геологической истории Земли, когда ключевым фактором изменений лика нашей планеты стал человек. Такие представления не стали общепринятыми, но подчеркивают важный факт: цивилизация по масштабам своего воздействия на планету сейчас сопоставима с другими “геологическими силами” — то есть глобальными процессами в земных оболочках и биосфере.

У антропоцена есть собственные отчетливые геологические “метки” — их не встретишь в породах, возникших в какой-то другой отрезок времени, и не спутаешь с продуктами природных процессов. Таковы специфические радионуклиды, оказавшиеся рассеянными по всей планете из-за ядерных взрывов и обуздания “мирного атома”, а также пластмассовый мусор.

Пластик появился на Земле буквально “только что” — не только в геологических масштабах времени, но и в масштабах истории. Массовое производство дешевых, надежных и легких, а зачастую также красочных изделий из искусственных полимеров началось в 1970-х годах. Следом возник и новый тип загрязнения окружающей среды — причем очень устойчивый, с трудом поддающийся биодеградации. Беда в том, что бактериям и прочим микробам-редуцентам пластик пока “не по зубам” — точнее, “не по белкам”. Действительно, если такие ферменты как целлюлаза или кератиназа (для разрушения целлюлозы или кератина, соответственно) давно имеются в арсенале микробов, то гипотетической “пластиказы” в природе пока не существует. Однако бактерии, похоже, уже вовсю работают над этим.

Жители поверхности микропластика под электронным микроскопом / (c) conversations.com

Между тем человечество не останавливается на “достигнутом” и по-прежнему производит около 400 миллионов тонн пластикового и прочего мусора в год. Заметная его часть попадает в реки, а оттуда — в Мировой океан. Хотя пластмасса почти не подвергается химической (читай: микробной) переработке, она перетирается и измельчается, в том числе до размеров микро- и нанопластика. Размеры микропластика варьируют от 5 до 0,001 миллиметра, нанопластик — это частицы размером меньше тысячной доли миллиметра.

В результате пластмасса самого разного калибра распространяется всюду, в том числе скапливаясь в водоемах суши, и оттуда мигрирует в океан. Частицы покрупнее (более 5 миллиметров) не раз замечены в качестве причины травм или даже гибели морских животных — когда те проглатывали пластик, спутав незнакомый материал с едой, или запутывались в нем. Неудивительно, ведь животные руководствуются прежде всего инстинктами, а среди них (пока) нет “руководств” о том, как реагировать на пластмассу.

Между тем плавучие отходы уже образовали целый “мусорный континент”, Большое мусорное пятно в северной части Тихого океана. Местное живое население не осталось в стороне и активно осваивает новый биотоп — в результате родилась уникальная экосистема. В целом для живых существ пластик — это, безусловно, серьезный вызов и опасность, но в то же время и открывающиеся новые возможности.

Модель Большого мусорного пятна (“Мусорный континент”) на карте / (c) wikipedia

Тем временем вдоль океанических побережий сложилась не менее драматичная ситуация. Огромные скопления плавучего мусора возникли там, где впадают в океан крупные реки — главный вектор его распространения. Местная флора и фауна тоже не брезгует отходами, иногда превращая то, что было мусором для человека, в ресурс для себя. Какого рода потребности есть у живого существа? Разумеется, прежде всего еда — не исключено, что однажды “есть” пластик научатся бактерии и прочие микробы. Далее, организм нуждается в месте для жизни, в том числе в убежище, которое он может найти или сделать сам. Наконец, для расселения различные виды могут пользоваться “транспортными услугами”.

И если целенаправленно плывущих вдаль с целью первооткрывателя на пакетах или стаканчиках животных ученые пока не описали (возможно, просто их упущение), то сделавшие мусор своим домом существа в их поле зрения попадали не раз. Так, на поверхности отходов “осели” многие прикреплённые организмы, а прочие иногда используют их для защиты и маскировки. Среди них — малоподвижный морской еж Lytechinus variegatus, который способен облепить свое тело мусором (вперемешку с органическими остатками). Более активные животные используют в качестве убежища различные емкости, которых немало среди отходов. Пару лет назад вышла статья, посвященная таким повадкам у осьминогов.

Загрязнение загнало этого осьминога в бутылку / (c) WhitcombeRD

Авторы использовали фотографии, сделанные энтузиастами “гражданской науки” (citizen science), и смогли описать 261 случай такого взаимодействия осьминогов с мусором. Моллюски на фото выглядят с комфортом устроившимися в бутылках и прочих емкостях — примерно 40% среди них это стеклянные изделия, в четверти случаев — пластик. За подобным занятием тогда удалось “застать” головоногих 24 видов из 8 родов.

Вышедшая уже в 2024 году статья посвящена взаимодействию с мусором наземных раков-отшельники (семейство Coenobitidae) на берегах разных океанов. Оказывается, эти ракообразные повсеместно переключаются с обычных для себя домиков из раковин моллюсков на отходы людей. При этом раки-отшельники отдают предпочтение пластику вроде одноразовой посуды или крышечек от бутылок. Нет сомнений, в природе уже возникло и множество других приспособлений живых существ к замусоренной биосфера и еще больше таких адаптаций — на подходе.

Как бы ни разворачивалась история человечества в дальнейшем, Земля так или иначе продолжит собственную геологическую и планетарную историю. И наше время навсегда останется в летописи горных пород “эпохой пластика”, который в химически модифицированном или окаменевшем виде можно будет изучать много миллионов лет спустя. Если, конечно, будет кто-то или что-то, интересующееся палеонтологией.