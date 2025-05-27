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Глобальное потепление назвали причиной роста частоты рака у женщин
В жарких странах в последние десятки лет резко возросла частота рака. Авторы новой научной работы отнесли это к росту температур там. Если их трактовка верна, в странах умеренного климата сходное увеличение частоты рака должно быть намного сильнее.
Исследователи из Египта обобщили данные о частоте возникновения и смертности от рака груди, тела и шейки матки, а также яичников по 17 странам Северной Африки и Ближнего Востока за 1998–2019 годы. Затем они попробовали определить, как изменения такой статистики коррелируют с ростом температур в указанных государствах. Результаты их работы опубликовали в журнале Frontiers in Public Health.
Частота возникновения этих четырех видов рака за 1998–2019 годы выросла с 173 до 280 случаев на 100 тысяч жителей на каждый градус роста температур. Активнее всего увеличивалось число случаев рака яичников, слабее всего — груди. Смертность выросла с 171 до 332 случаев на 100 тысяч на каждый дополнительный градус. Ученые трактуют это как причинно-следственную связь: по их мнению, поскольку потепление снижает чистоту воздуха, угрожает питьевой воде и увеличивает нестабильность в снабжении продовольствием, это должно как-то негативно влиять на здоровье населения. Правда, они отметили, что доказать причинно-следственную связь в работе такого типа тяжело.
Интересно, что в самой же работе указано, что всего в шести странах из 17 частота рака и смертности от него на душу населения существенно выросла — Катар, Бахрейн, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Сирия. Причем даже внутри этой шестерки рост температур и рост частоты рака был неоднородным. Скажем, на один градус прироста температур в Катаре количество случаев рака груди выросло на 560 случаев на 100 тысяч, а в Бахрейне — только на 330, и это при географической и этнической близости их населения.
Работа затрагивает довольно жаркие страны. Как известно, в таких местах рост температур из-за глобального потепления минимален, в то время как в России и других холодных странах, напротив, максимален. То есть если выводы авторов работы верны, то в нашей стране сходный рост должен быть намного сильнее.
Однако в правоте тезисов исследователей могут возникнуть некоторые сомнения. Во-первых, в большинстве из 17 стран роста частоты рака и смертности от него нет. Между тем, Кувейт, Иран, Алжир, Египет и так далее — страны, где населения существенно больше, чем в шести странах, где такие тренды удалось найти. Непонятно, почему у большинства людей глобальное потепление не вызывает таких явлений, а у меньшинства — вызывает.
Другая проблема: как уже писал Naked Science, частота рака родителей обоего пола коррелирует с числом детей, причем у тех, у кого их действительно много, рак встречается до двух раз реже, чем у бездетных или однодетных. Все шесть стран, где авторам удалось выявить рост смертей от рака в 1998–2019 годах, испытали резкое снижение суммарного коэффициента рождаемости (упрощенно — числа детей на одну женщину).
Например, Саудовская Аравия в 1998 году имела 4,40 детей на одну женщину фертильного возраста, а в 2019 году — только 2,31 (почти вдвое меньше). В таких условиях рост частоты рака там и должен был случиться — вне зависимости от климата. В странах, где роста частоты смертей от рака ученые не обнаружили, ситуация может быть иной. Например, в Алжире тот же показатель с 2,89 в 1998 году вырос до 3,0 в 2019 году. Соответственно, в нем логичнее было бы ждать снижения раковой смертности, чем ее роста.
Naked Science уже не раз отмечал, что глобальному потеплению приписывают воздействие, которое оно не оказывает. При этом игнорируют реальные последствия, если они не укладываются в определенный набор популярных в медиа взглядов. Так, в 2000–2019 годах рост температур по всему миру снизил общую температурную смертность на 0,15 миллиона человек в год.
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