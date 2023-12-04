  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 минуты назад
Юлия Трепалина
38

Женские прокладки предложили делать из агавы

4.1

Американские биоинженеры описали новый метод переработки листьев агавы, позволяющий получить натуральный материал с высокой абсорбирующей способностью. Ученые предложили использовать его для производства предметов женской гигиены, таких как одноразовые прокладки.

Химия
# переработка
# растения
# сизаль
# средства гигиены
# целлюлоза
Агава сизалевая
Агава сизалевая (Agave sisalana) / © Wikimedia Commons

Агава сизалевая (Agāve sisalāna) широко культивируется во многих тропических и субтропических регионах мира. Из ее крупных жестких листьев изготавливают грубое волокно, которое, как и само растение, называют сизалем. Изначально оно шло на производство веревок и морских канатов, но теперь из сизаля чаще делают упаковочные материалы, наполнители для матрацев, предметы интерьерного декора, щетки, мочалки и тому подобное.

Чтобы превратить волокна из листьев сизаля в хорошо впитывающий влагу материал, ученые из Стэнфордского университета (США) сначала обработали их пероксимуравьиной кислотой, а затем — гидроксидом натрия. Потом их промыли в воде, высушили на воздухе и смешали.

В результате удалось получить распушенную целлюлозу, гигроскопические свойства которой оказались выше, чем у аналога из хлопка, применяемого сегодня для изготовления женских гигиенических прокладок. Поглощающая способность первой составила 23,9 грамма воды на грамм материала против 15,2 грамма воды на грамм материала у второго.


Выращивание сизаля в мире и образец гигиенической прокладки на основе сизалевой целлюлозы / © Anton Molina, Anesta Kothari, et al.

Кроме того, в исследовании, опубликованном в журнале Communications Engineering, биоинженеры оценили затраты сырья, энергии и объем выбросов углекислого газа при подобной переработке сизаля. Полученные сведения сопоставили с данными о производстве распушенной целлюлозы из древесины хвойных пород и отбеленного хлопка, которую часто применяют при выпуске одноразовых женских прокладок.

Выяснилось, что на производство одного килограмма материала из сизаля в лабораторных условиях нужно от 44,6 до 119,6 килограмма воды, а углеродный след в этом случае составляет примерно 3,5 килограмма CO2.

Для сравнения, при изготовлении одного килограмма распушенной целлюлозы из древесины хвойных пород выделяется от 0,5 до 1,1 килограмма углекислого газа и расходуется 61,8 килограмма воды. С хлопком углеродный след составляет от 1,6 до 5,3 килограмма CO2, а расход воды варьируется от 64,5 до 139,5 килограмма.

Авторы работы демонстрируют изготовленный ими материал из сизалевого волокна / © Andrew Brodhead, Stanford University

Авторы работы считают, что в небогатых странах с полузасушливым климатом, где сизаль можно собирать круглый год, распушенная целлюлоза из этого растения могла бы стать целесообразной альтернативой аналогичным материалам из хлопка и древесины хвойных пород.

Исследователи предложили использовать сизалевую целлюлозу для производства женских прокладок, поскольку в регионах с низким и средним уровнями дохода, особенно в сельской местности, подобные средства гигиены, необходимые для базового качества жизни, часто бывают недоступны из-за трудностей с доставкой и дороговизны. По оценкам экспертов, от этой проблемы в мире страдают почти 500 миллионов женщин.

«В своей работе мы представили стратегию производства ключевого компонента для необходимого продукта, который можно изготовить распределенным способом, обеспечивая тем самым дальнейшее экономическое развитие в регионах с неблагоприятным климатом», — подытожили авторы.

Стоит отметить, что основную часть в стоимости такого рода средств гигиены составляют затраты на стадии изготовления финального изделия, а не цена сырья. Кроме того, производства на базе хлопка существенно более крупносерийны, поскольку сборы этого вида сырья намного выше, чем потенциально возможные сборы агавы. Поэтому не вполне ясно, насколько серьезно такое решение повлияет на доступность подобных продуктов конечному потребителю.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Химия
# переработка
# растения
# сизаль
# средства гигиены
# целлюлоза
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Дек
500
Последний предел. Русское завоевание от Якутска до Берингова пролива и Камчатки
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Дек
350
Психология межпланетных полетов и изоляции
Московский Планетарий
Москва
Лекция
06 Дек
700
Беспозвоночные
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
06 Дек
500
Военное дело русских в северо-восточной Сибири
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
07 Дек
700
Рождение средневековой корпорации крупным планом: Парижский университет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Прогулка по зоологическому саду Лейпцига
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Дек
500
Методы исследований китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
08 Дек
700
Добро победит зло? Лекция о гуманизме
Живое слово
Онлайн
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Нейроинтерфейсы на волне P300: из глубин мозга к управлению компьютером
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
Позавчера, 11:27
Дарья Губина

Азот древней Земли оказался внеземным

Ученые исследовали гранулы магнетита в образцах с поверхности астероида Рюгу и обнаружили на их поверхности соединения азота — элемента, без которого не появилась бы жизнь на Земле.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# жизнь на Земле
# молодая Земля
# Рюгу
Позавчера, 15:46
Александр Березин

Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

Hayasat-1 — первый спутник, сделанный в Армении — выведен на орбиту и уже начал отправлять данные. Цель полета — проверка способности аппарата работать в условиях космоса и отработка конструкции.

Космонавтика
# SpaceX
# армения
# космонавтика
# спутники
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
1 декабря
ПНИПУ

Тайна Красной планеты: пермский математик рассказал, что нужно человеку, чтобы выжить на Марсе

Марс — точка притяжения ученых умов, объект мечтаний писателей, кинематографистов и обычных людей. Математик первой категории кафедры математического моделирования систем и процессов, преподаватель Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал, чем опасны межпланетные путешествия, какую выгоду человечество извлечет из колонизации Красной планеты, возможно ли воссоздать атмосферу на Марсе и как вернуться обратно на Землю.

ПНИПУ
# вселенная
# красная планета
# марс
# радиация
# терраформирование
Позавчера, 11:27
Дарья Губина

Азот древней Земли оказался внеземным

Ученые исследовали гранулы магнетита в образцах с поверхности астероида Рюгу и обнаружили на их поверхности соединения азота — элемента, без которого не появилась бы жизнь на Земле.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# жизнь на Земле
# молодая Земля
# Рюгу
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы открыли крупнейший звездный поток — он оказался разорванной галактикой

    2 минуты назад

  2. Женские прокладки предложили делать из агавы

    22 минуты назад

  3. Ученые придумали, как ускорить сетевой искусственный интеллект

    23 минуты назад

  4. В МГПУ узнали, как птицы приспособились к жизни в мегаполисе

    3 часа назад
Выбор редакции

«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным

30 ноября

Последние комментарии

Николай Цыгикало
36 секунд назад
Как-то мне всегда казалось, что пилотирование сложнее вождения автомобиля. То есть проблем с пилотированием, если оно не полностью автоматическое,

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Дмитрий GF
18 минут назад
Николай Цыгикало, По идее автоматика должна компенсировать. В частности, для дронов порывы ветра и термальные потоки задача уже решенная. Наверно

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Олександр Власенко
50 минут назад
Армянское радио выходит на новый уровень

Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceXПервый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

Иван Колупаев
1 час назад
Во-во раньше какая красота была люди не знали ни про какие болезни и помирали спокойно лет в сорок - на все воля богов 😌 А сейчас дергаются к врачам

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Дмитрий GF
1 час назад
Система слишком громоздкая и хрупкая, как она в реальности работать будет конечно интересно, но лучше не загадывать. На это все уйдет огромное

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилейВ США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Иван Колупаев
1 час назад
Донаты еще можно подключить у Маска поклонников много ) но все же отказ от рекламы = убыточность сетки.

Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователиМаск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Николай Цыгикало
1 час назад
Честно говоря, не совсем понимаю, какой уровень навыков пилотирования должен быть у водителя. В воздухе сложнее, чем на земле. Сдвиги ветра, порывы,

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Николай Бобров
2 часа назад
А как у переводчика четверть мили превратилась в 600 метров?

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилейВ США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

1873275893
2 часа назад
👍💯🔥🔥🔥

Птенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за векПтенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за век

ulogin_vkontakte_20345656
4 часа назад
Иван Колупаев, ну, допустим, подписка - не единственный способ монетизации соцсети за вычетом рекламы. Есть ещё микротранзакции за продажу

Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователиМаск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Игорь Коняшов
4 часа назад
Гена Пастухов, Вам бы пить поменьше нужно)

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Сергей Бер
5 часов назад
Sikrajf, не в заповедниках ( что тоже означает в дикой природе) , а в зоопарках (некоторые животные не вымерли только благодаря зоопаркам, например

Птенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за векПтенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за век

Роман Рыбка
5 часов назад
Василий Парфенов, и всё же я уверен что существуют отличия в результатах столкновений, между линейным ускорением частиц от цикличных. А вам

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Sikrajf
10 часов назад
Гена Пастухов, в дикой природе родились впервые за век, а в заповедниках все гуд

Птенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за векПтенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за век

Дмитрий Смирнов
10 часов назад
Вообще статья об очевидных вещах: лететь до Марса долго, солнечного света там меньше и т.д. Не нужно иметь математическое образование, чтобы

Тайна Красной планеты: пермский математик рассказал, что нужно человеку, чтобы выжить на МарсеТайна Красной планеты: пермский математик рассказал, что нужно человеку, чтобы выжить на Марсе

Настоящий Кот
13 часов назад
A. Donda, за 20+ лет он стал настолько проработан, что к его реализации даже не притрагиваются ))

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Гена Пастухов
13 часов назад
"саговники относят к голосеменным растениям" - кого они туда относят?

Симбионты спасли саговники от участи динозавровСимбионты спасли саговники от участи динозавров

Гена Пастухов
14 часов назад
В природе не осталось ни одной киви?

Птенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за векПтенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за век

Гена Пастухов
14 часов назад
Вот это уже настоящее будущее, которое наступает!

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилейВ США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Гена Пастухов
14 часов назад
Игорь Коняшов, логично, без точного прогноза в инете в бы не знал, что, например, в пятницу у нас давление упало с 737 до 731 мм и думал бы, что мне так

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить