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Домашние питомцы неоднозначно повлияли на развитие детей
В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.
Статья, о которой идет речь, недавно вышла в журнале BMC Pediatrics. Ее подготовили специалисты в области ветеринарии, медицины и психологии из нескольких вузов США и Великобритании. В качестве источника данных они использовали проект «Дети 90-х», известный также как «Эйвонское лонгитюдное исследование родителей и детей» (сокращенно ALSPAC). В нем, наряду с матерями, участвовало порядка 14000 детей, рожденных в 1991-1992 годах в Эйвоне — бывшем графстве в юго-западной части Англии. Наблюдения за ними вели вплоть до 18 лет.
Используя многомерные регрессионные модели с поправкой на искажающие факторы, исследователи теперь по собранным ранее сведениям проследили, как наличие в семьях разных домашних животных, включая кошек, собак, грызунов и прочих, сказывалось на эмоциональном состоянии, поведении, умственном развитии детей, их речевых навыках и учебных достижениях.
Выяснилось, что самыми частыми питомцами у детей до 15 лет были коты, но в старшем подростковом возрасте на первое место вышли собаки. Наличие домашнего животного ассоциировалось с более развитыми невербальной коммуникацией у малышей двух лет и речью у пятилетних детей. Присутствие в семье пса также положительно влияло на умение читать в школьном возрасте. Прошлые наблюдения тоже показывали, что животные-компаньоны могут улучшать детские языковые навыки.
Вместе с тем, вопреки распространенному мнению и результатам других работ, ученые не обнаружили существенных плюсов от владения животными для эмоционального и когнитивного развития детей, а также для их учебы. Больше того, наличие питомцев устойчиво коррелировало с более низкой успеваемостью по ряду предметов, включая математику, английский и естественные науки.
Кроме того, у восьмилетних детей, имевших животных в доме, была ниже вероятность высокой самооценки школьных способностей. Однако ученые воздержались от окончательных выводов, отметив, что результаты требуют дальнейшего исследования.
Анализ выявил у небольшого числа детей, живших с четвероногими компаньонами, некоторые поведенческие проблемы, например, гиперактивность в трехлетнем возрасте. Авторы допустили, что здесь может быть обратная причинная зависимость: родители детей с особенностями в развитии часто заводят домашних животных для поддержки ребенка.
По словам исследователей, знание дополнительных деталей, например обстоятельств, по которым семьи решили приобрести питомца, сколько времени и каким образом ребенок проводит с ним, позволило бы лучше понять, как и почему животные-компаньоны влияют на развитие детей. Авторы выразили надежду на новые долгосрочные исследования по этому вопросу.
Ранее группа ученых из Университета Западной Австралии установила, что эмоциональное состояние и социальные навыки детей в семьях с собаками гораздо лучше, чем у тех, кто растет без четвероногих друзей рядом. Кроме того, специалисты того же вуза в другой работе выявили скачок ежедневной физической активности у детей, чьи семьи завели собаку в период исследования.
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