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Азотные удобрения усилили выбросы пыльцы на лугах и повысили ее аллергенность
В новом исследовании бельгийские ученые впервые показали четкую связь между применением азотных удобрений и увеличением количества пыльцы, а также ее способностью вызывать у людей аллергические реакции.
В последние десятилетия по всему миру растет распространенность аллергии на пыльцу растений, которая может проявляться в виде аллергического ринита, конъюнктивита и астмы. Отчасти это объясняют повышением эффективности диагностики, но также специалисты видят причину в комплексе факторов, связанных с экологией и образом жизни людей. В частности, предыдущие исследования показывали, что повышенное содержания соединений азота в атмосфере, в основном возникающее в результате сжигания ископаемых видов топлива, способны усиливать аллергенные свойства пыльцы.
В научной работе, статью о которой недавно опубликовал журнал The Lancet Planetary Health, авторы сосредоточили внимание на другом аспекте, который ранее часто упускали из виду. Специалисты решили разобраться, как внесение азотистых удобрений, которое широко практикуют в сельском хозяйства, влияет на количество и свойства пыльцы, производимой луговыми культурами.
Исследователи сравнивали образцы пыльцы с 25 лугов и травяных пустошей, на которых применяли азотные удобрения, с пробами с такого же количества неудобренных полуестественных лугов в Бельгии.
Выяснилось, что получавшие удобрения луга производили в 6,2 раза больше пыльцы (в среднем 3,6 миллиграмма на квадратный метр площади), чем поля, где азотистые соединения не применяли (0,6 миллиграмма на квадратный метр).
По словам ученых, к повышенным выбросам пыльцы на удобренных лугах может приводить усиление роста или более высокая плотность растений, а также рост присутствия на таких полях злаковых с высокой производительностью пыльцы, например Alopecurus pratensis.
Также специалисты проверили аллергенный потенциал образцов. Для этого у 20 взрослых людей с аллергией на пыльцу взяли кровь. Анализ реакции иммунных клеток базофилов, участвующих в развитии аллергии, показал, что они в среднем в пять раз более чувствительны к пыльце с удобренных лугов.
Полученные данные говорят о том, что азотистые удобрения способны усиливать выраженность аллергии на пыльцу у людей. Однако ученые отметили, что выводы следует дополнительно подтвердить в прямых клинических испытаниях. Проще говоря, с помощью воздействия пыльцы непосредственно на людей и последующего изучения их иммунного ответа.
С учетом результатов исследования авторы призвали к разработке стратегий, направленных на устранение негативных последствий применения азотистых удобрений не только для биоразнообразия и экологии, но и для здоровья человека.
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