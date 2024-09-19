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Аллергия и насморк могли стать причиной вымирания мамонтов
Авторы нового исследования предположили, что вымирание мамонтов связано с аллергией на пыльцу растений. Эта неожиданная находка открывает новый взгляд на факторы, способствовавшие исчезновению древних гигантов, наряду с изменениями климата и человеческой деятельностью.
Мамонты, одни из самых известных обитателей ледникового периода, вымерли примерно четыре тысячи лет назад. Долгое время главными причинами их исчезновения считались климатические изменения и охота древних людей. Однако не все случаи вымирания вписываются в эту картину.
Так, до сих пор не ясно, из-за чего исчез колумбийский мамонт — один из наиболее крупных представителей семейства слоновых. Ледникового периода (оледенения) в Мексике, месте их обитания, в то время не было, количество растительности, служившей пищей мамонтам, не уменьшалось, а влияние первобытного человека считается незначительным.
Новое исследование международной группы ученых добавило к списку еще одну неожиданную гипотезу: мамонты могли страдать от аллергии, вызванной пыльцой растений.
Группа исследователей из Израиля, Италии и России провела анализ тканей, найденных в замороженных останках мамонтов в сибирской вечной мерзлоте. Ученые обнаружили в них иммуноглобулины — белки, которые играют ключевую роль в иммунной системе, защищая организм от вирусов, бактерий и аллергенов. О своих находках ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Earth History and Biodiversity.
Анализ тканей мамонтов показал наличие иммуноглобулинов, связанных с аллергическими реакциями на пыльцу растений, которую также обнаруживали вместе с останками животных во время палеонтологических раскопок вечной мерзлоты. Сочетание изменений в растительном покрове на фоне потепления климата и выброса этими растениями новых видов летучих органических соединений могло привести к серьезным проблемам с обонянием у животных, особенно в брачный период.
Обоняние, как и у современных слонов, было критически важным для мамонтов при поиске воды, пищи и партнеров для спаривания. Нарушение работы этой системы из-за заложенности носа и новых запахов растений могло серьезно повлиять на способность к размножению. Пыльца, с которой сталкивались животные, по данным ученых, могла стать причиной хронических аллергий, что снижало выживаемость популяций.
Кроме того, исследование показало, что иммунный ответ у мамонтов и других крупных млекопитающих (таких как пещерный лев, шерстистый носорог, бизон, лошадь) был тесно связан с главным комплексом гистосовместимости, который ответственен за иммунологический ответ, обонятельные функции и формирование индивидуального запаха у животных. Этот механизм, важный для выбора партнеров у многих позвоночных, мог быть нарушен аллергическими реакциями, что усложняло поиск подходящей пары.
В дальнейшем авторы нового исследования планируют сравнить состав пыльцы растений, растительных остатков и возможных маркеров аллергии у животных. Таким образом они полагают выяснить, какие именно растения вызвали аллергию и, наряду с изменениями климата и человеческой охотой, привели к вымиранию мамонтов и других обитателей «мамонтовой степи».
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