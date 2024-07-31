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58 минут назад
Татьяна Пичугина
107

Ученые предложили создать криорепозитарий на Луне для сохранения видового разнообразия Земли

4.7

Вымирание видов на нашей планете ускорилось, считают исследователи. Одни предлагают усилить меры по сохранению особо уязвимых животных, другие уже озаботились созданием репозитария с замороженными образцами, который поможет восстанавливать биоразнообразие. Самый известный биобанк находится на Шпицбергене, в зоне вечной мерзлоты. Вдохновившись примером, международная группа ученых выдвинула идею лунного криохранилища.

Биология
# вымирание видов
# климат
# кораллы
# Луна
Лунная база
Лунная база / © ESA – P Carril

На Шпицбергене хранится семенной фонд растений со всего мира. Температура в нем — приблизительно минус 18 градусов Цельсия. Аналога с образцами тканей и клеток животных пока нет.

Как рассказала CBS News Мэри Хедждорн из Смитсоновского национального зоопарка и Института охраны природы, «на Земле нет достаточно холодного места для этого».

Хедждорн с коллегами выдвинула идею устроить репозитарий на Луне. Подробности изложены в статье для журнала BioScience. Там, по мысли ученых, идеальные условия для криобанка. Не нужно тратить энергию на поддержание условий, не нужно содержать персонал. Отсутствуют опасные природные катаклизмы, такие как вулканизм, цунами, способные потенциально нарушить хранилище, лунотрясения слабее землетрясений. Нет угрозы таяния вечной мерзлоты (впрочем, это может быть не вполне так), а также геополитических конфликтов. Во всяком случае пока что.

Всемирное хранилище семян на Шпицбергене / © Miksu. Собственная работа, CC BY-SA 3.0

Мэри Хедждорн занимается сохранением коралловых рифов, она эксперт по криоконсервации биоматериала.

«Представьте, что из-за изменения климата 90 процентов Большого Барьерного рифа уничтожено. Ну что ж. Через 100 лет мы сможем восстановить все биоразнообразие», — пояснила исследовательница.

Для хранилища подходят вечно затененные участки в приполярных областях Луны, где температура опускается ниже 160 градусов Цельсия и остается постоянной.

В криобанк поместят в первую очередь образцы кожи с клетками-фибробластами. В глубокой заморозке они могут пребывать десятки лет и сохранить жизнеспособность. При необходимости их можно разморозить и превратить в половые клетки, из которых затем клонировать животное. Например, африканского слона либо зеленую черепаху.

В качестве источника биоматериала предлагают использовать образцы, собранные в Национальной сети экологических обсерваторий, финансируемой Национальным научным фондом США.

Ученые начали разрабатывать протокол на примере рыбы под названием звездчатый бычок (Asterropteryx semipunctata), которая водится у Гавайев. Клетки десяти особей планируют заморозить и протестировать в условиях космоса, созданного в лаборатории, а затем на МКС.

Ученые в лаборатории Мэри Хедждорн по криоконсервации кораллов / © Virginia Carter

Создание лунного криорепозитария упирается во множество проблем. Это и разработка упаковки для космических перевозок, и защита от радиационного излучения, и создание международной программы управления хранилищем, коллабораций между странами, организациями. Неизвестно и то, как на клетках отразится длительное пребывание в условиях микрогравитации.

«Из-за бесчисленных антропогенных факторов большая доля видов и экосистем находится под угрозой разрушения, вымирание идет быстрее, чем мы успеваем сохранить виды в их естественной среде», — предупредили авторы статьи. Поэтому, несмотря на сложности, которые предстоит преодолеть, действовать нужно сейчас.

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Биология
# вымирание видов
# климат
# кораллы
# Луна
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