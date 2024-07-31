Водители крупных авто больше склонны к риску на дорогах

Ученые из Израиля проанализировали данные о выписанных в стране штрафах за превышение скорости и выявили связь между размером автомобиля и склонностью водителей лихачить.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Marketing Letters, — специалисты в области бизнеса и управления из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль). Они обратили внимание на явную тенденцию к увеличению числа крупных и тяжелых автомобилей на дорогах вроде внедорожников и пикапов. Считается, что в них водители и пассажиры в большей безопасности в случае аварии. В то же время подобные машины представляют повышенную угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

Исследователи решили проверить, не влияет ли ощущение собственной безопасности у водителей крупных авто на их поведение за рулем, делая его более рискованным для окружающих.

С этой целью ученые воспользовались базой данных Министерства транспорта и безопасности дорожного движения Израиля. Взятые оттуда записи о пассажирском транспорте, который был активен в стране в 2018 году, сопоставили с информацией израильской полиции о штрафах за превышение скорости, выписанных в течение тех же 12 месяцев.

В целом ученые рассмотрели сведения о 2 162 525 легковых автомобилях, включая подробные характеристики каждого и данные о количестве полученных их владельцами штрафов за слишком быструю езду.

При оценке связи между массой автомобилей и поведением водителей за рулем авторы работы применили двухстадийную регрессию методом наименьших квадратов. Эту модель использовали, чтобы исключить возможное искажение из-за того, что склонные к риску люди чаще выбирают крупные автомобили, о чем есть соответствующие исследования.

В итоге анализ выявил существенную положительную корреляцию между массой машины и количеством штрафов за превышение скорости у водителя. Оказалось, с каждым процентом прибавки в массе авто ожидаемое число штрафов возрастало на 0,024. Таким образом, предположение о том, что водители крупных автомобилей больше склонны нарушать скоростной режим, подтвердилось.

Ученые дополнительно рассмотрели другие виды проступков на дороге, такие как разговор по телефону во время движения, езда с непристегнутым ремнем безопасности и несоблюдение сигналов светофора. Полученные результаты тоже говорят о том, что водители больших машин могут чаще вести себя легкомысленно и допускать перечисленные нарушения.

В заключение исследователи посоветовали ответственным органам учитывать потенциальную склонность к рискованному поведению за рулем тяжелых автомобилей и предупреждать о ней потребителей. По мнению ученых, к распространению рекомендаций по безопасному вождению таких машин нужно привлекать и тех, кто их продает.

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