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Ученые назвали самый действенный способ привлечь внимание собаки
Чтобы понять, как происходит коммуникация, ученые обращаются не только к людям, но и к их питомцам. Особенно интересны ситуации, когда нужно показать на какой-то другой объект. Нет сомнений, что собаки следуют указаниям человека, но насколько эти жесты им понятны, вопрос спорный. В новой работе исследователи применили айтрекинг, чтобы наблюдать, как псы реагируют на отсылочные жесты и взгляды.
Для общения людей очень важно указание на внешние объекты. Проще показать, к примеру, на дуб, чем описывать его словами. Ученые называют это референциальной коммуникацией. Среди других животных только у собак отмечают ее признаки. Однако есть мнение, что это приобретается в процессе тесного общения с человеком. Животные из приюта не так в этом успешны.
Собаки реагируют на зрительный контакт и слова хозяина, они следуют за прямыми указаниями взглядом и жестами. Это помогает им делать выбор на уровне малолетнего ребенка. Однако было неясно, что именно понимает собака, следуя за указующим жестом человека. Для нее это указание направления на предмет или обозначение самого предмета? Обычные поведенческие тесты не давали однозначного ответа, поэтому ученые из Австрии и Германии решили применить айтрекер — устройство, записывающее мельчайшие движения глаз с высокой скоростью. Этом метод должен помочь выяснить, о чем думает собака, получившая указательный сигнал.
Исследователи привлекли для эксперимента 20 домашних собак разных пород. Они надели на них айтрекеры и тестировали, давая указания взглядом и жестами на вкусную еду. Использовали различные комбинации указательных сигналов, а также обманные броски. При этом регистрировали в реальном режиме времени движения глаз. Результаты этого исследования вышли в журнале «Proceedings of the Royal Society B».
Эксперимент показал, что для собаки важнее жест рукой. Если экспериментатор показывал на приманку пальцем и взглядом, то пес быстрее переводил взгляд с лица человека на руку и затем на предмет. Только пристального взгляда человека на миску с едой не достаточно для того, чтобы собака его верно поняла.
Выяснилось, что собаке сложно оторваться от лица хозяина во время общения, нужен дополнительный стимул в виде жеста. Если же на приманку показывали рукой и взглядом, то животное дольше задерживало на ней внимание и чаще выбирало. А вот обманный бросок в сторону приманки не приводил к желаемому результату. Питомец действительно перемещал взгляд в указанном направлении, но не задерживал его, чтобы найти точное положение. Авторы уверены, что такая методика поможет изучить, как работает память у собак и как происходит обучение.
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