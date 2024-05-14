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7 часов назад
НИУ ВШЭ
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Движения глаз выдали черты личности из темной триады

4.5

Группа ученых из России, Германии, Китая и Великобритании установила, что личностные черты можно определять с помощью движений глаз по методике айтрекинга. Среди них, в частности, экстраверсия и макиавеллизм. В будущем айтрекинг может стать основой для новых инструментов объективной психодиагностики.

НИУ ВШЭ
# айтрекинг
# глаза
# движения глаз
# макиавеллизм
# темная триада
С помощью движений глаз ученые определили черты личности из темной триады / © Victor Freitas, unsplash.com

В исследовании приняла участие младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Элина Цигеман. Препринт по итогам работы опубликован на PsyArXiv. Подробнее — в материале IQ.HSE.

Психодиагностические методики выявления и измерения личностных черт активно используются в науке, клинической практике, образовании и работе с персоналом на предприятиях. В основном это опросники и тесты, основанные на самооценке (самоотчете) пациентов или участников исследования либо на отчетах их близких.

В последние годы ученые активно работают над новыми способами выявления личностных черт, такими как анализ цифровых следов, психофизиологические методы на основе показателей электроэнцефалографии (ЭЭГ) и айтрекинга (отслеживания движений глаз). При этом именно айтрекинг из них самый простой, дешевый и быстрый в реализации. Дополнительное преимущество: современные мобильные версии айтрекеров позволяют записывать движения глаз в экологически валидных ситуациях, то есть вне лаборатории, часто прямо во время практической деятельности.

Большинство имеющихся данных о связи движений глаз с особенностями личности сосредоточены вокруг Большой пятерки, но также охватывают такие черты, как любознательность и оптимизм. И совсем мало исследований анализируют связь движений глаз с характеристиками, входящими в так называемую темную триаду (субклинический нарциссизм, макиавеллизм, субклиническая психопатия).

Кроме того, обычно в исследованиях используется ограниченный набор особенностей движения глаз, а сами они проводятся в лабораторных условиях. Авторы новой работы решили восполнить существующие пробелы и провели эксперимент, направленный на изучение связи движений глаз с чертами как Большой пятерки, так и Темной триады в естественных условиях.

В исследовании приняли участие 30 подростков (20 юношей и 10 девушек) в возрасте от 14 до 18 лет. Данные движений глаз записывались с помощью очков-айтрекера. Дополнительно участники заполняли опросники для психодиагностики черт Большой пятерки и Темной триады.

В ходе эксперимента каждый испытуемый посетил интерактивный музей, где были представлены современные гаджеты и технологии (фитнес-браслеты, VR и АR — виртуальная и дополненная реальности), а также их описания. Посещение музея длилось 10 минут, подростки могли взаимодействовать с заинтересовавшими их экспонатами — нажимать на кнопки, перемещать рычаги и так далее. До музея и из музея испытуемые следовали по коридору вместе с экспериментатором. Всего было записано около 15 минут данных отслеживания движений глаз. Они включали нахождение в музее и путь из лаборатории в музей и обратно. В ходе анализа оценивалось 207 характеристик движений глаз с помощью восьми алгоритмов машинного обучения.

Лучше всего в данном эксперименте по движениям глаз удалось предсказать макиавеллизм и экстраверсию. Хуже всего — добросовестность и нарциссизм. «Полученные результаты можно объяснить особенностями экспериментальной ситуации, которая требовала высокого контроля импульсивности от участников, поскольку они знали, что движения их глаз записываются. Считается, что макиавеллизм связан с повышенным уровнем контроля импульсивности и управления впечатлениями — стремлением производить хорошее впечатление на других», — комментирует один из авторов статьи, младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Элина Цигеман.

Другая возможная интерпретация связана с теорией активации черт, согласно которой отдельные черты личности могут активироваться соответствующим контекстом. Так, экстраверсия могла быть проявлена через движения глаз во время пути следования по коридору, в то же время экспериментальные условия были не вполне подходящими для активации нарциссизма и добросовестности.

Ученые также пришли к выводу, что некоторые черты лучше прогнозируются на высоких уровнях выраженности, например открытость новому опыту и доброжелательность, а другие — на низких или средних уровнях (Темная триада). Самый высокий прогностический результат был получен по данным, записанным в ходе следования участников по коридору до музея и обратно. Это соответствует предыдущим исследованиям, где показано, что связь между движениями глаз и чертами личности опосредуется социальным контекстом.

Экстраверсию, нейротизм, доброжелательность, открытость опыту и макиавеллизм удалось предсказать с вероятностью 34–48 процентов. Эти показатели также сопоставимы с результатами предыдущих экспериментов, проведенных в естественных условиях. Однако данный уровень точности прогноза ниже по сравнению с тем, что был достигнут в лабораторных опытах. Вероятно, различия обусловлены разным дизайном исследований и тем, что в лабораторной обстановке условия строго контролируются. Последнего сложно достичь в естественной среде. В будущем, как отмечают исследователи, можно добиться существенного улучшения качества прогнозирования через применение и файнтюнинг новых алгоритмов машинного обучения. 

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# айтрекинг
# глаза
# движения глаз
# макиавеллизм
# темная триада
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4 Комментария

Иван Колупаев
Иван Колупаев
5 часов назад
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В моду войдут темные очки и прочие гаджеты скрывающие ваш диагноз
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Pesos Urugay
Pesos Urugay
5 часов назад
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"Экстраверсию, нейротизм, доброжелательность, открытость опыту и макиавеллизм удалось предсказать с вероятностью 34–48 процентов" Ошеломляющий результат. Расс... Наградить
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