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5 минут назад
Игорь Байдов
61

У морских слизней обнаружили способность, присущую волкам и другим крупным хищникам

3.8

Считается, что сложное социальное поведение, которое используют хищники для добычи пищи, характерно для крупных особей, например волков, львов, косаток. Но, как выяснили ученые из США, это не совсем так. Команда исследователей обнаружила такое поведение у одного из видов морских слизней, длина тела которых не превышает 20 миллиметров.

Биология
# актиния
# животные
# моллюски
# морские слизни
# охота
# стая
морские слизни
Морские слизни охотятся статей. На снимке запечатлен момент нападения на актинию Exaiptasia diaphana / © Kate Otter

В водах Атлантического океана и Средиземного моря живет практически полностью белый морской слизень Berghia stephanieae. Отличительная особенность моллюска — пара отростков на голове в виде рогов. Он — хищник. Питается только морским анемоном (актинией) вида Exaiptasia diaphana — организмом, лишенным минерального скелета и обитающим на твердом морском грунте.

Актиния Exaiptasia diaphana обладает ядовитым щупальцем, которое служит как орудие нападения (ловит им рачков, креветок), так и средством защиты. Яд актиний оставляет ожоги на теле жертвы.

Группа американских ученых под руководством Кейт Оттер (Kate Otter) из Массачусетского университета в Амхерсте попыталась понять, как именно Berghia stephanieae охотится на актинию. Исследователи выяснили, что морские слизни атакуют добычу стаей, как это происходит у волков и других крупных хищников, о чем Оттер рассказала в статье, опубликованной на сайте электронного архива препринтов по биологии bioRxiv.

Berghia stephanieae
Так выглядит Berghia stephanieae. Отличительная особенность этого моллюска — пара отростков на голове в виде рогов. Изображение получено с помощью микроскопа / © Alen Kristof & Annette Klussmann-Kolb – Kristof A. & Klussmann-Kolb A

Чтобы узнать, необычное поведение во время охоты у Berghia stephanieae — это случайность или выработанная эволюционная особенность, команда Оттер провела несколько лабораторных экспериментов.

Во время первого эксперимента ученые поместили в аквариум нескольких моллюсков и двух актиний. Когда морские слизни обнаружили жертву, они не разделились, чтобы атаковать обе актинии сразу, а вместе напали на одну конкретную.

Во втором эксперименте исследователи опустили в аквариум моллюсков и актиний в пропорции 1:1, где на каждого хищника была своя добыча. И в этом случае морские слизни предпочли не нападать поодиночке, а объединиться в стаю для атаки на одну актинию.

По мнению авторов работы, такое поведение Berghia stephanieae во время охоты говорит о том, что морские слизни действуют сообща — это не случайность, а настоящая стратегия.

«Мы обратились к математической модели, которая предсказала, что слизни будут нападать на жертву либо поодиночке, либо небольшими группами по две особи. В реальности все оказалось куда интереснее. Зачастую охотничьи группы состояли из трех, шести и более особей», — пояснила Оттер.

Исследователи считают, что охотничья стратегия помогает моллюскам справиться с ядовитым щупальцем актинии Exaiptasia diaphana. Когда слизни атакуют актинию со всех сторон, чтобы защититься, она откидывает щупальце лишь в одну сторону и оголяет другие части тела. В результате моллюски получают минимальный ущерб, но при этом добираются до добычи. 

Восемь морских слизней Berghia stephanieae нападают на актинию. Снимок сделан во время эксперимента, который проводила команда Кейт Оттер / © Kate Otter

Неясным остается вопрос, по каким признакам особи Berghia stephanieae находят друг друга, чтобы объединиться в стаю, и как координируют свои действия, выбирают цель. Дополнительные эксперименты, в которых ученые проверяли, используют ли морские слизни специальные слизистые «тропы», чтобы сформировать группы, не дали никаких результатов.

Интересно еще и то, что в стаях у морских слизней нет никакой иерархии, в отличие, например, от волков. То есть отдельные особи не наделялись конкретными ролями вроде вожака, сигнальщика — вместо этого они временно действовали как единый организм.

Отметим, что американские ученые сделали открытие в лаборатории. Пока не известно, демонстрируют ли морские слизни такое поведение при групповой охоте в дикой природе. Впрочем, команда Оттер попытается это выяснить в следующих исследованиях.

Если допустить, что в естественной среде Berghia stephanieae действительно ведут себя так, как в экспериментах Оттер, это любопытное открытие. Оно хорошо показывает, что совершенно разные с точки зрения морфологии организмы, обитающие в разных экологических условиях, в процессе эволюции выработали один и тот же эффективный механизм добычи пропитания — «стайную охоту».

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Биология
# актиния
# животные
# моллюски
# морские слизни
# охота
# стая
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