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20 минут назад
Полина Меньшова
39

Тренинг осознанности подействовал на сознание так же, как наркотики

5.3

Занятия, на которых люди повышают осознанность (майндфулнесс), могут стать причиной измененных состояний сознания, выяснили ученые из Великобритании и Испании. Этот эффект схож с тем, как на организм человека влияют психотропные вещества.

Психология
# измененные состояния сознания
# майндфулнесс
# осознанность
# тренинг осознанности
Кадр из фильма «Любовный менеджмент»
Кадр из фильма «Любовный менеджмент» / © Samuel Goldwyn Films

Осознанностью, или майндфулнесс, называют психологическую практику концентрации внимания, которую, как правило, люди используют, чтобы обрести контроль над своими реакциями, улучшить настроение и самочувствие. Тренинги осознанности могут быть полезны, в частности, тем, кому диагностировали депрессию или тревожное расстройство.

Ранее существовали неофициальные свидетельства того, что занятия по осознанности способны вызывать так называемые измененные состояния сознания, например переживания развоплощения (парение, растворение границ тела) и единства (границы растворяются, и все, иногда включая ощущение времени, воспринимается целостно). Такие ощущения чаще всего приятны, но некоторые из них напоминают эффект психотропных веществ, в том числе наркотиков. Это может усилить тревогу и напугать человека.

Исследователи из Кембриджского и Оксфордского университетов в Великобритании, а также Университета Сарагосы в Испании провели рандомизированное контролируемое исследование, чтобы оценить эффективность тренингов осознанности, а спустя год дополнительно пообщались с его участниками об опыте измененных состояний сознания в связи с занятиями по майндфулнесс. Результаты работы опубликовал открытый научный журнал PLOS One.

Всего были задействованы 670 человек, а анкету об измененных состояниях сознания заполнили треть участников исследования осознанности и контрольной группы. В анкете респонденты оценивали свое состояние с помощью 11 измерений. Среди измерений были в том числе духовный опыт, состояние блаженства, развоплощение, единство.

Исследователи обнаружили, что люди, посещавшие восьминедельный тренинг осознанности, в два раза чаще представителей контрольной группы испытывали изменения чувств, самости и границ тела, в частности единство, развоплощение, прозрение или блаженство. При этом, чем больше часов человек посвящал формальной практике осознанности, тем с большей вероятностью и большей интенсивностью у него возникали перечисленные переживания.

«Хотя мы не можем сказать определенно, наши результаты по крайней мере предполагают возможность того, что тренинг осознанности вызывает переживания единства и развоплощения. Это согласуется с другими исследованиями, показывающими, что люди, практикующие тренинг осознанности, с большей вероятностью описывают ощущение ослабления собственных границ и расширения своего пространственного восприятия за пределы физического тела», — пояснили ученые.

Команда исследования отметила, что измененные состояния сознания могут восприниматься и как неприятные, особенно если человек не знал, что у занятий по осознанности есть такой побочный эффект. Далеко не все решаются обсудить свои переживания с педагогом или лечащим врачом, в результате чего усиливается тревога и влияние на психику оказывается отрицательным. В связи с этим, считают авторы научной работы, важно продолжать изучать выявленную связь и информировать людей о ее наличии.

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Психология
# измененные состояния сознания
# майндфулнесс
# осознанность
# тренинг осознанности
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