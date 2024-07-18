Тренинг осознанности подействовал на сознание так же, как наркотики

Занятия, на которых люди повышают осознанность (майндфулнесс), могут стать причиной измененных состояний сознания, выяснили ученые из Великобритании и Испании. Этот эффект схож с тем, как на организм человека влияют психотропные вещества.

Осознанностью, или майндфулнесс, называют психологическую практику концентрации внимания, которую, как правило, люди используют, чтобы обрести контроль над своими реакциями, улучшить настроение и самочувствие. Тренинги осознанности могут быть полезны, в частности, тем, кому диагностировали депрессию или тревожное расстройство.

Ранее существовали неофициальные свидетельства того, что занятия по осознанности способны вызывать так называемые измененные состояния сознания, например переживания развоплощения (парение, растворение границ тела) и единства (границы растворяются, и все, иногда включая ощущение времени, воспринимается целостно). Такие ощущения чаще всего приятны, но некоторые из них напоминают эффект психотропных веществ, в том числе наркотиков. Это может усилить тревогу и напугать человека.

Исследователи из Кембриджского и Оксфордского университетов в Великобритании, а также Университета Сарагосы в Испании провели рандомизированное контролируемое исследование, чтобы оценить эффективность тренингов осознанности, а спустя год дополнительно пообщались с его участниками об опыте измененных состояний сознания в связи с занятиями по майндфулнесс. Результаты работы опубликовал открытый научный журнал PLOS One.

Всего были задействованы 670 человек, а анкету об измененных состояниях сознания заполнили треть участников исследования осознанности и контрольной группы. В анкете респонденты оценивали свое состояние с помощью 11 измерений. Среди измерений были в том числе духовный опыт, состояние блаженства, развоплощение, единство.

Исследователи обнаружили, что люди, посещавшие восьминедельный тренинг осознанности, в два раза чаще представителей контрольной группы испытывали изменения чувств, самости и границ тела, в частности единство, развоплощение, прозрение или блаженство. При этом, чем больше часов человек посвящал формальной практике осознанности, тем с большей вероятностью и большей интенсивностью у него возникали перечисленные переживания.

«Хотя мы не можем сказать определенно, наши результаты по крайней мере предполагают возможность того, что тренинг осознанности вызывает переживания единства и развоплощения. Это согласуется с другими исследованиями, показывающими, что люди, практикующие тренинг осознанности, с большей вероятностью описывают ощущение ослабления собственных границ и расширения своего пространственного восприятия за пределы физического тела», — пояснили ученые.

Команда исследования отметила, что измененные состояния сознания могут восприниматься и как неприятные, особенно если человек не знал, что у занятий по осознанности есть такой побочный эффект. Далеко не все решаются обсудить свои переживания с педагогом или лечащим врачом, в результате чего усиливается тревога и влияние на психику оказывается отрицательным. В связи с этим, считают авторы научной работы, важно продолжать изучать выявленную связь и информировать людей о ее наличии.

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