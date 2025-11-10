Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Скворцы превзошли попугаев в имитации звуков дроида R2-D2 из «Звездных войн»
Попугаи и скворцы — искусные звукоимитаторы, способные копировать как человеческую речь, так и разные техногенные звуки вроде противоугонной сигнализации или рингтонов мобильных телефонов. Но насколько точно эти птицы воспроизводят сложные звуковые эффекты? Чтобы проверить это, нидерландские ученые провели своеобразный турнир, в котором моделью для подражания стал герой «Звездных войн» — дроид R2-D2.
Вокализации робота создал звуковой дизайнер Бен Бертт, используя синтезатор ARP 2600 в сочетании с собственным голосом, обработанным с помощью специальных эффектов. В результате «речь» R2-D2 можно разделить на звуки двух типов: монофонические, относительно простые щелчки и попискивания, и многофонические, более сложные сигналы.
В исследовании, статья о котором вышла в журнале Scientific Reports, специалисты из Лейденского и Амстердамского университетов (Нидерланды) изучили 107 видео, на которых звуки R2-D2 имитировали домашние попугаи девяти видов. Еще в восьми роликах аналогичное задание выполняли обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris). Большинство видео сняли и загрузили в социальные сети владельцы птиц, участвующие в любительских научных проектах (так называемое течение «гражданской науки»).
Для объективной оценки точности ученые применили специальный алгоритм, который вычислял коэффициент различия между оригиналом и имитацией. Анализ показал, что скворцы лучше попугаев имитировали сложные вокализации R2-D2, которые невозможно воспроизвести, издавая только по одной ноте за раз.
Исследователи объяснили такой результат анатомическим преимуществом скворцом. Особое строение сиринкса, голосового органа птиц, позволяет им порождать два звука одновременно. В результате в шести из восьми роликов, где фигурировали скворцы, они успешно сымитировали сложные сигналы дроида. Попугаи, чей сиринкс устроен иначе, воспроизводили только основную частоту многофонических звуков.
Впрочем, с более простыми сигналами R2-D2 обе группы участников справились хорошо. При этом исследователей удивило, что среди попугаев лучшими оказались не крупные виды с большим размером мозга, такие как говорливые жако и амазоны, а мелкие — волнистые попугайчики и кореллы.
По мнению ученых, объяснение может крыться в разных стратегиях имитации звуков у этих видов. Крупные попугаи осваивают больше звуков, но с меньшей точностью, вероятно, для более активного социального взаимодействия. У мелких же попугаев репертуар не столь обширный, но они, видимо, лучше отрабатывают каждое звукоподражание. Из других работ, к примеру, известно, что в природе такая тактика может помогать самцам волнистых попугайчиков привлекать самок.
Новый анализ наглядно продемонстрировал, как строение голосового аппарата птиц определяет пределы их вокальных возможностей. Также ученые подчеркнули ценный вклад волонтеров. Благодаря любителям птиц удалось собрать данные по множеству видов, что в условиях лаборатории было бы затруднительно.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
29 Ноября, 2022
«Наш человек привык жить своим умом»
12 Октября, 2016
Физика будущих войн: от инфразвука до нейтрино
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии