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2 минуты назад
Андрей Папиш
3

Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

4.1

Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.

Биология
# гусеницы
# колибри
# мимикрия
# насекомые
# подражание
# птенцы
# птицы
# хищничество
Птенец колибри и похожие гусеницы
(A) Птенец колибри вида Florisuga mellivora в гнезде с невылупившимся яйцом. (B-D) Виды личинок чешуекрылых мегалопигид, найденные в том же регионе, что и наши наблюдения в Центральной Панаме / © Ecological Society of America, Jay J. Falk et al.

Подражание другому — способ самозащиты, часто и довольно давно встречающийся в природе. Некоторые крылатые насекомые вроде бабочек или мотыльков обладают глазчатыми пятнами, которые имитируют взгляд хищника, чем отпугивают других хищников. Не так давно Naked Science писал об одном из древнейших свидетельств такого функционального окраса у тараканов юрского периода. Подобным образом мимикрируют, к примеру, очковые змеи (они же индийские кобры) и другие рептилии.

Если не можешь дать достойный отпор опасности, хотя бы веди себя, как она — так может звучать другое правило мимикрии, когда одни животные притворяются другими, спасаясь от угрозы. Земляные кукушки (род Neomorphus) живут во влажных лесах Южной Америки и, как показало исследование 2017 года, могут отпугивать мелких кошек, коати и других естественных хищников чужими звуками. Они имитируют щелчки, которые обычно издают пекари, парнокопытные, напоминающие кабанов — пекари щелкают зубами, демонстрируя угрозу.

Вероятно, новый пример такой мимикрии обнаружили американские биологи. В статье, опубликованной в журнале Ecological Society of America, группа исследователей рассказала, как в феврале и марте 2024 года наблюдала в лесу Национального парка Соберания (Панама) странное поведение вылупившегося птенца колибри-якобина (Florisuga mellivora). Из яйца в гнезде диаметром шесть сантиметров (примерно ширина вашего запястья) на свет появился птенец, почти полностью покрытый (что необычно) длинными пуховыми перьями. А когда биологи приблизились к нему, чтобы задокументировать, птенец стал дергать головой, напоминая беспокойство гусеницы, когда ее собираются съесть.

Запись того, как птенец колибри отреагировал на приближение американских биологов / © Ecological Society of America, Jay J. Falk et al.

Специалисты решили понаблюдать за этим поведением — зачем птенец так делает? Через пару дней после вылупления к гнезду подлетела бумажная оса и, как пишут авторы статьи, «исследовала содержимое». Птенец, судя по всему, вновь стал дергать головой из стороны в сторону, после чего оса улетела. Увы, биологи не смогли дальше следить за птенцом, поскольку он умер через несколько дней, хотя физических повреждений ученые не заметили, а самка колибри покинула гнездо.  

Исследователи построили несколько предположений, которые объясняют как внешний вид, так и поведение птенца в гнезде. Согласно первой гипотезе, цвет пуха схож с цветом гнезда, отчего беззащитная птица не так заметна для хищника. По второй гипотезе густой пух на коже птенца мешает осам или подобным ей хищникам добраться до мягких частей его тела. Но остается неясным, зачем птенцу дергать головой при приближении опасности?

Запись того, как оса исследовала гнездо с птенцом колибри. Птенец дергался так же, как при приближении биологов / © Ecological Society of America, Jay J. Falk et al.

Третье предположение (впрочем, не исключающее двух предыдущих) состоит в том, что птенец в первые дни жизни в открытом гнезде, то есть в наиболее уязвимой позиции выработал стратегию мимикрии под волосатых гусениц. Он подражает ее движениям при появлении угрозы, а рыжеватый пух на теле (который точно так же работает у птенцов серой аулии) имитирует волоски у личинок бабочки. Некоторые из них бывают ядовитыми, но «мех» гусениц в любом случае мешает хищнику успешно поохотиться. Как отмечают специалисты, чешуекрылые, чьи гусеницы покрыты волосками, водятся и в регионе, где нашлось гнездо колибри-якобина.

Строго говоря, такая мимикрия называется бейтсовской — съедобный организм подражает несъедобному или ядовитому, а какому хищнику в здравом уме захочется такое съесть? Для наглядности можно вспомнить журчалку осовидную (Temnostoma vespiforme), родственницу мух и оводов, которая выглядит в точности как оса — ее тело такое же желто-черное.

«Я начал отправлять видео людям и спрашивать их: “На что это похоже?”. И мне неизменно отвечали: “Это похоже на гусеницу”, — рассказал соавтор исследования, биолог Колорадского университета в Боулдере (США) Скотт Тейлор. — Многие классические примеры бейтсовской мимикрии включают бабочек, подражающих другим бабочкам, или змей, подражающих другим змеям. Но здесь мы имеем дело с птицей, потенциально подражающей насекомому, позвоночное животное, подражающее беспозвоночному».

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Биология
# гусеницы
# колибри
# мимикрия
# насекомые
# подражание
# птенцы
# птицы
# хищничество
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