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Ученые выявили механизм, заставляющий людей повторять чужие действия
Если кто-то рядом с вами зевает, вам тоже начинает хотеться это сделать. Считается, что в этот момент активируются зеркальные нейроны, которые как бы «отражают» в мозге замеченное движение. Однако до конца природа подражательного поведения ясна не была. Итальянские специалисты провели эксперимент и описали механизмы, которые заставляют человека повторять чужие действия и, наоборот, тормозят имитацию.
Подражательное поведение, при котором человек автоматически (непроизвольно) или произвольно копирует действия других, характерно для многих типов сложного социального взаимодействия. Например, мы можем повторять мимику собеседника или начинать говорить так же, как он. При этом подражание иногда нежелательно и требует контроля: в частности, футбольные вратари, чтобы отбить пенальти, вынуждены препятствовать имитации движений нападающего.
Что происходит в мозге во время подражательного поведения, до конца ясно не было. Существует мнение, что дело в активации зеркальных нейронов в головном мозге, которые реагируют на движение и «отражают» его. Но, во-первых, значение нервных клеток этого типа остается предметом дискуссий, а во-вторых — не было известно, каков именно вклад каждого из задействованных нейронных путей и как мозг регулирует нежелательное подражательное поведение.
Специалисты из Болонского университета (Италия), Католического университета в Мауле (Чили) и римского университета «Сапиенца» (Италия) исследовали нейронные механизмы, лежащие в основе автоматического и произвольного подражания. Результаты их работы опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
В эксперименте участвовали 80 здоровых взрослых людей, которых разделили на четыре группы с собственным протоколом кортико-кортикальной парной ассоциативной стимуляции головного мозга. Каждый участник исследования выполнял по два задания: на автоматическую и произвольную манипуляцию. Ученые манипулировали связями между лобными областями головного мозга (в частности, вентральной премоторной корой, дополнительной моторной областью и первичной моторной корой) и анализировали, влияют ли их действия на имитационное поведение разных типов.
Оказалось, что разные контуры двигательной системы коры выполняют разные социальные функции. При этом направление стимуляции и целевая область неодинаково влияли на нейронные цепи, задействованные в имитации.
«Мы увидели, что усиление связи между вентральной премоторной корой и первичной моторной корой головного мозга увеличивает склонность к автоматическому подражанию, в то время как ослабление этой связи приводит к противоположному эффекту. Напротив, дополнительная моторная кора, по-видимому, отвечает за когнитивный контроль двигательной системы: усиление ее связи с первичной моторной корой на самом деле повышает способность избегать подражания, когда оно нежелательно», — объяснили исследователи.
По словам авторов публикации, понимать механизмы имитационного поведения важно, поскольку это значимый аспект социального поведения человека, а с ним связана большая часть повседневной жизни. Результаты исследования помогут выяснить, как можно манипулировать пластичностью мозга, чтобы усилить или ослабить подражание разных типов. Это может быть полезно в лечении неврологических нарушений и расстройств социального функционирования, поскольку позволит улучшить когнитивные функции.
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