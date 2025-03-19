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Только что
Юлия Трепалина
3

Китайские черные дрозды включили в «репертуар» сигнализацию электромопедов

4.5

Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.

Биология
# мимикрия
# певчие птицы
# пение птиц
# поведение животных
# подражание
Китайский черный дрозд
Китайский черный дрозд (Turdus mandarinus) / © Wikimedia Commons

Сначала ученые на протяжении шести месяцев вели наблюдения: с помощью аппаратуры записывали различные звуки от электромопедов и пение дроздов в кампусе университета и соседних жилых районах Нанкина. На следующем этапе исследователи проанализировали собранные аудиоданные, в том числе более восьми часов записей с «репертуаром» 26 самцов Turdus mandarinus более чем из 3000 «песен».

Выяснилось, что среди разнообразных звуков, которые производили мопеды (блокировка/разблокировка замка, гудок пешеходам и несколько вариантов сигналов противоугонной системы), птицы копировали определенный тип сигнализации с серией одинаковых нот. Характерные звуковые фрагменты обнаружили в 84 записях пения 13 из 26 дроздов, чьи голоса вошли в анализ. Птицы не только повторяли звуки мопедов, но и сочетали их с собственными «песнями».

Пример спектрограммы: запись звуков электромопеда и имитация сигнализации дроздами / © Changjian Fu, Vishal Kumar Prasad, et al., Avian Research ( 2025)

Исследователи обнаружили, что пернатые упрощали отдельные звуковые элементы и воспроизводили их с более низкой частотой, чем в оригинальной версии. По мнению ученых, это может быть связано с физиологическими ограничениями и экономией сил — более точный повтор высокочастотных звуков потребовал бы больших энергозатрат.

Также спектрограммы показали, что акустическая структура птичьих имитаций различалась в зависимости от района. Биологи считают, что это указывает на вторичную мимикрию: дрозды могли не напрямую повторять звуки сигнализации, а подражать трелям-копиям, услышанным уже от сородичей.

В начале записи — звуки, которые производили мопеды, в том числе несколько вариантов сигналов противоугонной системы; в конце записи — имитация сигнализации дроздами / © Changjian Fu, Vishal Kumar Prasad, et al., Avian Research ( 2025)

Вероятно, самцы включают такого рода элементы в пение, чтобы показать свое более высокое качество как потенциального партнера для спаривания и привлечь самок. Также подобное имитирование демонстрирует способность певчих птиц адаптироваться к городской среде, где доминирует человек, пояснили биологи.

В дальнейших исследованиях стоит подробнее изучить влияние урбанизации на «репертуар» диких певчих птиц и то, какие еще техногенные звуки они копируют, заключили авторы научной работы. Статью о ней опубликовал журнал Avian Research.

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Биология
# мимикрия
# певчие птицы
# пение птиц
# поведение животных
# подражание
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