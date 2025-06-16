В кожном секрете ослов нашли средство от клещей

Американские микробиологи обнаружили, что выделяемое кожей ослов соединение отпугивает клещей и может использоваться в качестве репеллента. Как показали лабораторные тесты, по эффективности вещество не уступает или даже превосходит распространенный химический репеллент диэтилтолуамид (ДЭТА).

В последние годы ученые отмечают рост активности клещей, подъем которой начинается с таянием снега, а пик приходится на май-июнь — время, когда люди массово выезжают на природу. Чтобы не допустить присасывания клеща, чей укус грозит заражением опасными инфекциями, такими как болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит, рекомендуют пользоваться акарицидами и репеллентами. В состав последних часто входит органическое химическое соединение ДЭТА, широко применяемое по всему миру для отпугивания кровососущих насекомых и членистоногих.

В исследовании, статья о котором вышла в журнале PLOS One, группа специалистов в области микробиологии из Массачусетского университета в Амхерсте (США) испытала репеллентные свойства более «натурального» средства — вещества под названием (Е)-2-октенал, которое естественным образом вырабатывают сальные железы кожи ослов. Его действие проверили на распространенных в США клещах Ixodes scapularis, часто паразитирующих на белохвостых оленях (Odocoileus virginianus).

Специалисты пояснили, что разные виды клещей специализируются на разных видах позвоночных, поэтому непривычные, свойственные другому животному, вещества-алломоны могут оттолкнуть паразита. К примеру, прошлые эксперименты показывали, что клещи, кусающие лошадей, начинали их избегать, если кожу животных для маскировки предварительно обработали ослиным секретом (Е)-2-октеналом.

Теперь микробиологи в лабораторных условиях сравнили репеллентный эффект ослиного секрета и диэтилтолуамида. Исследователи установили, что обработка (Е)-2-октеналом позволяла замедлить перемещение и сбить с пути клещей, что в итоге предотвращало их перемещение из точки A в точку B. По словам ученых, по действию вещество сопоставимо с ДЭТА или даже его превосходит. Наибольший эффект наблюдался в отношении клещей-самцов, укусы которых могут остаться незамеченными для человека, поскольку, в отличие от самок, они не способны надолго присасываться.

Авторы научной работы отметили, что для создания экологичного средства защиты от клещей на основе (Е)-2-октенала необходимы дополнительные исследования. С этой целью микробиологи уже сотрудничают с американской компанией Gearjump Technologies, которая специализируется на биоинженерных разработках. Ученые предположили, что соединение из кожного секрета ослов потенциально можно будет применять и для обработки открытых пространств, чтобы ограничить распространение Ixodes scapularis.

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