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Ученые придумали, как лучше восстановить легкие после операций
В Сеченовском Университете проходит мультидисципланарное исследование по применению мембраны на основе персонализированного коллагена для герметизации легочной ткани. Инновационный продукт разработан командой ученых Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета под руководством Петра Тимашева. Идея нестандартного применения коллагеновой пластины предложена исследователями кафедры госпитальной хирургии №2. Эффективность и безопасность нового метода уже успешно подтверждена на лабораторных животных.
Одной из наиболее частых и серьезных осложнений после операций в торакальной хирургии является длительная утечка воздуха из легких. Традиционно для решения этой проблемы применяют биологический клей — так называемый герметик. Им фактически «заклеивают» дефекты легочной ткани. Но у существующих герметиков есть существенный недостаток — они недолговечны.
Для решения этой проблемы группа исследователей кафедры госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета предложила инновационный метод — комбинировать применение биологического клея с коллагеновой пластиной. Эффективность и безопасность нового метода уже успешно подтверждена на лабораторных животных. Предварительные результаты экспериментов показывают, что именно комбинированная методика на основе использования коллагеновой пластины значительно улучшает герметизацию легких и снижает риск послеоперационной утечки воздуха. Сейчас проект вышел на заключительный этап экспериментов на лабораторных животных.
«Наша цель – разработать более безопасную и эффективную технологию герметизации легочной ткани для улучшения качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, – говорит Петр Тимашев, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета, – в настоящее время эксперименты на животных в Научно-технологическом парке биомедицины проходят успешно, и мы уверены в перспективах клинического применения данной технологии».
«Благодаря комбинированному использованию герметика и коллагеновой пластины мы сможем предложить пациентам с утечкой воздуха из легких новый, более надежный вариант лечения. После завершения доклинических исследований данная методика будет внедрена в клиническую практику в Сеченовском Университете», — подчеркивает Евгений Тарабрин, заведующий кафедрой госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета.
Данное инновационное решение демонстрирует научно-исследовательский потенциал Сеченовского Университета в области биотехнологий и наноматериалов, а также даст возможность пациентам, перенесшим операции на легких, воспользоваться уникальными медицинскими технологиями, не имеющими аналогов в мире.
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