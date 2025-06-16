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34 минуты назад
Сеченовский Университет
27

Ученые придумали, как лучше восстановить легкие после операций

4.5

В Сеченовском Университете проходит мультидисципланарное исследование по применению мембраны на основе персонализированного коллагена для герметизации легочной ткани. Инновационный продукт разработан командой ученых Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета под руководством Петра Тимашева. Идея нестандартного применения коллагеновой пластины предложена исследователями кафедры госпитальной хирургии №2. Эффективность и безопасность нового метода уже успешно подтверждена на лабораторных животных.

Сеченовский Университет
# биологическая жидкость
# клей
# легкие
# операция
Гибель тканей легкого из-за тромбоэмболии легочной артерии / © James Heilman, MD, en.wikipedia.org

Одной из наиболее частых и серьезных осложнений после операций в торакальной хирургии является длительная утечка воздуха из легких. Традиционно для решения этой проблемы применяют биологический клей — так называемый герметик. Им фактически «заклеивают» дефекты легочной ткани. Но у существующих герметиков есть существенный недостаток — они недолговечны.

Для решения этой проблемы группа исследователей кафедры госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета предложила инновационный метод — комбинировать применение биологического клея с коллагеновой пластиной. Эффективность и безопасность нового метода уже успешно подтверждена на лабораторных животных. Предварительные результаты экспериментов показывают, что именно комбинированная методика на основе использования коллагеновой пластины значительно улучшает герметизацию легких и снижает риск послеоперационной утечки воздуха. Сейчас проект вышел на заключительный этап экспериментов на лабораторных животных.

«Наша цель – разработать более безопасную и эффективную технологию герметизации легочной ткани для улучшения качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, – говорит Петр Тимашев, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета, – в настоящее время эксперименты на животных в Научно-технологическом парке биомедицины проходят успешно, и мы уверены в перспективах клинического применения данной технологии».

«Благодаря комбинированному использованию герметика и коллагеновой пластины мы сможем предложить пациентам с утечкой воздуха из легких новый, более надежный вариант лечения. После завершения доклинических исследований данная методика будет внедрена в клиническую практику в Сеченовском Университете», — подчеркивает Евгений Тарабрин, заведующий кафедрой госпитальной хирургии №2 Сеченовского Университета.

Данное инновационное решение демонстрирует научно-исследовательский потенциал Сеченовского Университета в области биотехнологий и наноматериалов, а также даст возможность пациентам, перенесшим операции на легких, воспользоваться уникальными медицинскими технологиями, не имеющими аналогов в мире.

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Сеченовский Университет
27 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# биологическая жидкость
# клей
# легкие
# операция
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