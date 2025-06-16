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Искусственный интеллект нанимает на работу: плюсы, риски и будущее подбора кадров
Российские работодатели наряду с традиционными методами поиска сотрудников все чаще стали прибегать к автоматизированным инструментам, среди которых, в частности, ресурсы рекрутинга на базе искусственного интеллекта. Технологии действительно шагнули так далеко, что программы с большими языковыми моделями могут даже проводить собеседования — это экономит трудовые и временные ресурсы, обеспечивает удобство и объективность процесса. Но без проблем все же не обходится. Научный сотрудник института «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Юрий Чайников рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть при собеседовании с ИИ и смогут ли в будущем кандидаты отказаться от такого формата найма в пользу традиционного.
Революция рекрутинга
– Сравнивать качество работы человека и машины сложно, ведь критерии могут быть разными. Но факт остается фактом: как только машины достигли необходимого уровня качества, способного обеспечить массовый найм, они стали вытеснять из этого процесса людей, – говорит Юрий Чайников.
Инновационные голосовые ИИ-ассистенты обещают революционизировать рекрутинг, экономя сотни часов работы кадровиков на просмотре резюме, проведении собеседований и отборе кандидатов. Ассистент анализирует ответы, выявляет попытки обмана, отвечает на вопросы о компании и предоставляет работодателю аудио- и видеозапись собеседования. При этом система может оценивать кандидата не только по по хард-, но и софт-скиллам.
– Россияне соглашаются на собеседования с роботами по той же причине, по которой они общаются по телефону – это стало обычным делом. Поэтому, раз такая технология стала распространенной, люди просто вынуждены к ней адаптироваться, – отмечает Юрий Чайников.
Позитивный опыт
Согласно исследованию онлайн-платформы «Авито Работа», из 10 тысяч опрошенных почти половина занималась поиском работы в течение последних трех лет. Треть из них проходили собеседование с участием ИИ. Больше всего таких кандидатов среди молодежи в возрасте 18-24 год – 36%. Многие из них отмечают такой опыт как позитивный. В топе – дружелюбность программы, интересные вопросы, скорость и объективность автоматизированных собеседований. Более того, ИИ реализует мечту многих кандидатов – не надо отпрашиваться с работы, чтобы пойти на собеседование – при желании его можно провести в нерабочие и выходные дни.
– Предвзятость, свойственная человеку, ИИ не присуща. Он не подвержен эмоциям, которые могут исказить оценку кандидата, – добавляет эксперт МАИ.
Риски общения с ИИ
Как отмечают разработчики, использование ИИ в собеседованиях – абсолютно безопасно. Система не хранит и не использует данные компании, а все персональные данные кандидатов обрабатываются в строгом соответствии с законом. При этом эксперт МАИ отмечает, что необходимость разрешения на обработку персональных данных кандидата одинакова как при собеседовании с человеком, так и с ИИ. Риски утечки информации, например, конфиденциальных данных о предыдущих работодателях или компрометирующих видео, существуют в обоих случаях.
– Мошенническое использование технологии ИИ для сбора информации вполне вероятно, учитывая изобретательность мошенников, адаптирующих новые технологии под свои схемы, – добавляет маевец.
Недостатки технологизации
Конечно, система имеет свои недостатки и требует дальнейшей доработки, которая позволила бы найти баланс между автоматизацией и человеческим фактором. Сегодня ИИ не сможет заменить реальный живой диалог, может не уловить нюансы и особенности конкретной ситуации, а также может не учесть индивидуальный подход к решению вопроса, предлагая лишь шаблонные ответы. Однако, в этом случае мяч на стороне работодателя. Кандидату остается только согласиться на собеседование с ИИ или остаться без новой работы.
– Какая разница, живой там человек или робот. Подход простой: не хотите участвовать в интервью, не участвуйте. Таким образом вы сделаете хуже только себе – уменьшите набор возможных вариантов, куда вы можете устроиться, и тем самым снизите свои шансы на хорошую работу, – подытожил Юрий Чайников.
А если с другой стороны?
Как отмечает популяризатор искусственного интеллекта, преподаватель кафедры 806 «Вычислительная математика и программирование» МАИ, создатель телеграм-канала «Облачный адвокат» Дмитрий Сошников, рекрутинг на базе ИИ – не новое явление на рынке.
– Например, для этой цели еще в 2018 году был запущен стартап – робот-рекрутер Вера. Однако сейчас, с появлением умных LLM, такие технологии выходят на новый уровень. Речь про большие языковые модели, которые способны понимать контекст, анализировать запросы и генерировать связные ответы, – говорит Дмитрий Сошников.
При этом искусственный интеллект может помочь не только работодателю, но и соискателю: например, сгенерировать резюме, соответствующее требованиям, или довести уже написанное до совершенства. Главное – помнить, что ИИ – это лишь инструмент, и не допускать, чтобы он сделал всю работу за вас.
Как ИИ помогает найти работу мечты?
Идеально применять ИИ так, чтобы это оставалось незаметным для работодателя.
– Современные модели детектируют написанный GPT текст с вероятностью около 75%. Но при этом надо отметить, что большинство разумных соискателей, скорее всего, будут писать резюме совместно с GPT. Поэтому понять, какая часть сгенерирована, а какая нет, будет сложнее, – говорит Дмитрий Сошников.
В первую очередь, HR-специалисту важно увидеть в резюме описание реальных проектов кандидата, его попытки проявить себя и выделиться из общей массы. Однако, чтобы написать такое «выделяющееся» резюме, даже с помощью нейросети, нужно сильно постараться, поскольку по умолчанию генеративный ИИ выдает стандартные «усредненные» варианты. А значит, при работе на качество исключить себя из процесса никак не получится.
В идеале нужно показать текст перед отправкой «живому» знакомому, чтобы человек со стороны мог соотнести вас и то, что написано о вас. И в любом случае важно соблюдать меру, используя передовые технологии, чтобы ваше резюме не было воспринято как «красный флаг».
Так нужен ли ИИ?
Тем не менее, Дмитрий Сошников советует обязательно использовать ИИ при подготовке к собеседованиям.
– Например, можно попросить, чтобы GPT-модель вела себя как агрессивный рекрутер, и попробовать построить с ней диалог. Причем голосовой режим ChatGPT дает возможность попрактиковаться практически в реальных условиях, даже на английском языке, – отмечает эксперт.
Если вы решили попробовать привлечь нейросеть к решению вопроса с трудоустройством, Дмитрий Сошников советует придерживаться следующей схемы. Во-первых, попросите нейросеть найти в резюме слабые места и заезженные формулировки. Во-вторых, дайте задачу переписать его с учетом конкретных достижений, опыта работы и полученных навыков, а потом адаптировать результат под конкретную вакансию. В-третьих, пусть поможет составить вам идеальное сопроводительное письмо с акцентом на мотивацию. Ну, и напоследок – проведет сравнительный анализ вашего резюме с «идеальным» и посоветует грамотные правки.
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