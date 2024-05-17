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В ПНИПУ рассказали, как охотится клещ и чем опасен, кроме энцефалита
В последнее время активность клещей резко возросла. Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, рассказала, с чем это связано, а также как на самом деле клещ попадает на человека (спойлер: он не прыгает с деревьев), можно ли выявить энцефалит по месту укуса, какие еще болезни переносит этот паразит, получится ли вытащить его в домашних условиях и как защитить себя на необработанной территории.
Поведение клещей сильно зависит от погодных условий. Последние несколько лет весна во многих регионах была теплой, а лето — очень жарким. Это снижало активность клещей, поскольку под солнцем и при горячем воздухе они быстро иссыхают или уползают в укрытие-подстилку и впадают в спячку.
«В этом году синоптики вновь предсказывают летнюю жару. Привыкнув к этой погодной тенденции и на уровне инстинктов, паразиты торопятся в недолгий период наиболее комфортных для них условий — облачности, прохлады и умеренной влажности — занять свою экологическую нишу, как следует напитаться, отложить яйца и скрыться до следующего подходящего момента», — рассказывает Мария Комбарова. Особенно много клещей появляется в период затяжной, сырой, относительно прохладной весны.
Как можно подхватить клеща?
«Клещи лишены даже зачатков глаз и полностью слепы. На резкие запахи они также не реагируют. Но как же находят жертву? Все просто — их привлекает тепло, из-за чего клещей особенно много у тропинок, где скапливаются люди. При этом упасть на человека с дерева паразит не может. Ползают клещи очень слабо и потому поднимаются обычно не выше 40 сантиметров, — объясняет Мария Комбарова.
Обычно, выискивая пропитание, клещ сидит на краю травинки или листочка, вытянув передние лапки. Эти конечности снабжены специальными крючками, которые «схлопываются», когда паразит чувствует чье-то прикосновение. Так он прицепляется к проходящим мимо людям или животным.
Затем у клеща включается отрицательный геотропизм — он начинает ползти вверх по телу к незащищенным волосами или шерстью участкам кожи. Из-за этого их чаще всего обнаруживают за ушами, на лице, плечах, шее и подмышками, и кажется, будто членистоногое упало сверху. Иногда клещ на человека или животное может попасть с ветром. Но для этого нужен сильный шквалистый поток воздуха, который сумел бы поднять сидящего на траве членистоногого.
Удастся ли отличить обычного клеща от переносчика энцефалита?
Внешне у паразита клещевой энцефалит никак не проявляется и на само членистоногое влияния не оказывает. Заболевают только укушенные. Клещевой энцефалит — опасная вирусная инфекция, которая поражает центральную и периферическую нервную систему. Поэтому важно начинать лечение как можно раньше, хотя симптомы могут проявиться далеко не сразу: инкубационный период составляет от 10 дней до нескольких месяцев. Это зависит от возраста (у детей обычно симптомы появляются быстрее, а болезнь протекает тяжелее), состояния иммунитета, сопутствующих заболеваний (тяжелее приходится, например, диабетикам и при иммунодефиците).
Энцефалит может протекать в нескольких формах. Относительно легкая — в виде лихорадки, но без угнетения мозга и нервной системы. Поражение оболочек мозга лечится без осложнений, оно сопровождается головной болью, головокружением, светобоязнью, тошнотой, высокой температурой. Тяжелая форма, при которой не исключены инвалидность и летальный исход, — поражение оболочек и вещества мозга, когда прибавляются нарушения движения, зрения и слуха, судороги, бред. Заболевания может также проходить с повреждением спинного мозга, когда возможен паралич в мышцах шеи и конечностей, и нервных корешков.
«Очень небольшому числу людей (1-2 процентов) везет перенести клещевой энцефалит в форме недомогания или легкой лихорадки. Поскольку вероятность этого крайне мала, надеяться на такой исход не стоит. В любом случае после укуса клеща следует обратиться в больницу», — советует эксперт Пермского Политеха.
Укус покраснел и воспалился — значит, клещ заразил энцефалитом?
Лишь по внешнему виду укуса диагностировать клещевой энцефалит нельзя. Кроме энцефалита, в организм человека могут проникнуть и другие инфекции, которые вызовут воспаление укушенного места. Человек также сам может занести в ранку патогенные микроорганизмы, расчесав ее.
У некоторых людей возникает аллергическая реакция. Укус клеща незаметный и безболезненный потому, что паразит впрыскивает анальгезирующее вещество. На него организм тоже может среагировать.
«Единственный действенный метод определить энцефалитного клеща — сдать его в специальную лабораторию. Кстати, поступить так стоит не только с впившимся в вас паразитом, но и просто с ползающим по коже или одежде. В отличие от самок, которые предпочитают кусать только один раз, пока не напьются, самцы могут впиваться неоднократно. Человек этого даже не заметит и посчитает, что если клещ просто ползает по нему, то он еще не инфицирован», — объясняет Мария Комбарова.
Какие еще болезни переносят клещи?
Кроме энцефалита, клещи переносят боррелиоз, или болезнь Лайма. Выражается заболевание лихорадкой, головной болью, повышенной утомляемостью и кожной сыпью. При отсутствии должного лечения инфекция может распространиться на суставы, сердце и нервную систему. Интересно, что вакцина от болезни Лайма сейчас ставится только собакам. Для людей инъекция только разрабатывается.
По статистике, каждый четвертый клещ является переносчиком боррелиоза, при этом энцефалитом может заразить только четыре процента от общего числа. Однако вакцинация от него широко распространена уже давно. Связано это с тем, что о болезни Лайма человечество узнало недавно — возбудителя выявили лишь в 1982 году. Клещевой энцефалит обнаружили на 45 лет раньше.
«Клещ представляет угрозу, даже если не переносит боррелиоз или энцефалит. До человека он мог выпить крови, например, больной столбняком или бешенством лисы, и затем заразить этим человека. Таким образом, клещ выступает промежуточным переносчиком», — добавляет эксперт Пермского Политеха.
Можно ли вытащить клеща в домашних условиях?
Существует много «народных» методов избавления от клеща, и некоторые из них действительно работают. Например, обмазать паразита маслом, жирным кремом, скипидаром или бензином — любым веществом, которое забьет ему дыхательные трубочки, расположенные по всему телу. Лишившись воздуха, клещ втянет многочисленные зубчики на хоботке, которыми прочно закрепляется в коже, и отцепится от жертвы.
«Главное проявить хладнокровие и выдержку. После того, как перекрыли воздух, клещу необходимо 15 минут на то, чтобы он «отпустил» укушенного. Тогда и можно извлечь клеща — обязательно в перчатках. Если не выждать нужного времени, есть риск порвать паразита. Его голова вместе с хоботком останутся в месте укуса. Это довольно опасно: рана будет воспаляться и инфицироваться, поскольку наша кроветворная система всегда стремится избавиться от чужеродного объекта. Из-за этого появится сгусток крови или сами клетки клеща начнут медленно растворяться, проникая в кровоток и заражая его», — рассказывает эксперт ПНИПУ.
Если вы не уверены, что сможете самостоятельно вытащить клеща, обратитесь к специалистам лаборатории, которые принимают паразитов на исследование. Они же обработают место укуса и предотвратят развитие инфекции.
Насколько действенна обработка от клещей?
От клещей специальным раствором обрабатываются лесопарковые зоны, кладбища, и другие места скопления людей, близкие к природе, — например, кампусы университетов на краю города.
«Обработка местности от клещей довольно эффективна. Однако раствор будет угнетать всех членистоногих, включая полезных. Для животных, которых выгуливают в обработанной зоне, почвы, растений и людей это вещество неопасно. Но все же не стоит, например, есть немытые ягоды с таких участков — маленькая вероятность интоксикации и аллергии все же остается», — отмечает Мария Комбарова.
Действует обработка ограниченное время, поскольку дожди раз за разом будут разбавлять концентрацию раствора и смывать его. Но, как правило, эффект сохраняется до конца периода природной активности клеща, когда внутренние биоритмы членистоногого говорят ему отправляться в спячку.
Как защититься от клещей на необработанной территории?
Одежда станет защитой от вредителей, если будет максимально закрывать кожу. Выбирайте длинные штаны или брюки, кофты с воротником и рукавами. Голову лучше прикрыть капюшоном или головным убором. Из обуви отдайте предпочтение кроссовкам или сапогам. Для дополнительной безопасности одежду можно заправить. И помните: паразитов будет лучше видно на вещах светлых тонов. Если вы друг вы вдруг оказались на природе, а закрытой одежды у вас нет, от клещей все равно удастся спастись.
«Опытные туристы, например, берут с собой в поход длинную палку, к концу которой привязывают белую тряпку, на которой будут отлично видны прицепившиеся клещи. Передвигаясь по природной зоне, они размахивают ею перед собой. И клещи, которые подстерегали их на тропе, цепляются к тряпке, а не самим туристам», — делится эксперт Пермского Политеха.
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