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У осьминогов и рыб обнаружили «разделение труда»
Было принято считать, что осьминоги охотятся вместе с рыбами, но фактически все делают самостоятельно, возглавляя группу. В новом исследовании международная команда ученых обнаружила, что и у тех, и у других есть специфические обязанности, одинаково важные для успешной охоты.
Осьминогов называют одними из самых умных беспозвоночных. Согласно недавним исследованиям, они способны играть, швыряя грязью друг в друга, а также создавать «ясли» у теплых источников на дне океана, чтобы сохранить потомство.
У осьминогов большой мозг, который позволяет им самостоятельно решать различные когнитивные задачи. Предыдущие работы показали, что во время совместной с рыбами охоты за общей добычей эти беспозвоночные «захватывают» лидерство в группе. Однако новое исследование выявило более сложный тип связи внутри межвидовой охотничьей «стаи».
Специалисты из нескольких университетов и компаний Португалии, Германии, США и Венгрии обнаружили, что осьминоги и некоторые виды рыб, например зубатая барабуля золотистая (Parupeneus cyclostomus) и краснополосый групер (Epinephelus fasciatus), во время охоты на моллюсков и ракообразных делят обязанности между собой. Научную статью с результатами исследования опубликовал журнал Nature Ecology & Evolution.
Авторы исследований погружались с аквалангом в Красное море и наблюдали за охотой 13 групп, состоящих из осьминога (Octopus cyanea) и нескольких видов рыб. Суммарно ученые провели под водой 120 часов. Анализ видеозаписей, которые им удалось сделать, показал, что разные виды отвечают за разные решения. Например, барабуля исследует окружающую среду и определяет, куда всей группе двинуться дальше, а осьминог выбирает подходящее время для того или иного действия.
Такое «разделение труда» приносит группе больший успех, чем если бы осьминоги или рыбы охотились по отдельности, отметили ученые. Тем не менее формы контроля у членов «стаи» могут быть агрессивными. В частности, исследователи зафиксировали, как рыбы бросаются друг на друга с целью вытеснить, а осьминоги наносят рыбам удары, отталкивая на периферию группы.
Межвидовая охота свойственна не только рыбам и осьминогам. Ее ранее наблюдали у барсуков и койотов, мурен и морских окуней, смешанных групп птиц. Однако, по замечанию авторов научной статьи, социальное взаимодействие осьминогов и рыб более гибкое, чем у этих видов.
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