  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
37 минут назад
Андрей Папиш
289

Раскрыт секрет быстрого заживления ран у насекомых

4.4

Американские исследователи решили разобраться, как насекомым удается восстанавливаться после ранений за минимальные сроки. Скорость этого процесса вынудила ученых изобретать новые методы, которые позволили детально рассмотреть особенности гемостаза у насекомых.

Биология
# биологическая жидкость
# вязкоупругость
# заживление ран
# кровь
# насекомые
Гемолимфа, вытекающая из раны
(A-G) Гемолимфа, вытекающая из раны гусеницы через 10-15 с после нанесения раны. Прямая нить в (D) указывает на то, что гемолимфа либо увеличила свою вязкость, либо стала вязкоупругой / © Pavel Aprelev et al.

Насекомые мало похожи на млекопитающих, но нечто общее у них есть — кровь. Вернее, кровью мы называем жидкость, которая течет внутри организма позвоночных и обеспечивает газообмен. У насекомых (и других беспозвоночных) это гемолимфа. У нее совершенно иной состав: нет гемоглобина и тромбоцитов, защитную функцию лейкоцитов выполняют гемоциты. Гемолимфа переносит питательные вещества по организму и, как и кровь, заживляет раны.

У разных насекомых разная концентрация гемолимфы, а ее свертывание при повреждениях длится от нескольких секунд до нескольких часов. Правда, сам процесс свертывания остается плохо изученным. Предполагалось, что, например, у гусениц, чья гемолимфа богата гемоцитами, белки липопротеины и гемоцитин могут в числе первых реагировать на повреждения и образовывать тромбы.

Группа исследователей из Клемсонского университета (США) решила восполнить пробелы в знаниях о физике гемостаза у насекомых. В качестве модельного организма выбрали личинку табачного бражника (Manduca sexta). Дело в том, что у этих гусениц ответная реакция на ранение занимает всего несколько секунд и требует нескольких капель гемолимфы. Эта особенность одновременно и загадка, и проблема, ведь при такой скорости сложно исследовать свойства гемолимфы с помощью привычных методов (95% попыток были неудачными). Поэтому авторы исследования разработали новые способы, результаты своей работы опубликовали в журнале Frontiers in Soft Matter.

Гемолимфа капает из отрезанной антенны таракана. Голова (не изображена) находится слева. (A) После отрезания конца антенны гемолимфа продолжала течь к этому участку. Примерно за 6 секунд образовалась капля. Через 5,6 секунды капля упала, и других капель не появилось. (B) Через ∼10 минут рана была полностью закрыта твердой коркой: вольфрамовая игла не смогла ее пробить. Когда игла была приложена к антенне, антенна согнулась. Когда игла была удалена, антенна вернулась в исходное состояние, а закупоренный конец оказался недеформированным / © Pavel Aprelev et al.

Ученые взяли взрослых гусениц табачного бражника массой 9-10 граммов за два дня до окукливания. Каждую личинку помещали в трубку и брали образцы гемолимфы через миллиметровый разрез на третьей ноге. Затем исследователи касались раны металлическим шариком и оттягивали его в сторону. В результате между шариком и гусеницей образовывался «мостик» из жидкой гемолимфы примерно два миллиметра в длину.

Видеосъемка запечатлела поведение капель в первые пять секунд, характерное для ньютоновской жидкости, например воды. Гемолимфа разрывалась, но в следующие 5-10 секунд начинала сворачиваться и становиться вязкой. Она вытекала, образуя между капель нити. Кровотечение у насекомых прекращалось через 60-90 секунд.

Тот же механизм гемостаза авторы работы наблюдали у тараканов (Parcoblatta americana), хотя состав их гемолимфы отличается, но концентрация гемоцитов в ней сопоставимая. Ученые отсоединили у насекомого сегмент жгутика антенны, из места травмы упала одна капля, а оставшаяся жидкость ушла обратно. Других капель не появилось, и рана затянулась твердой коркой спустя 10 минут. Исследователи предположили, что нити, которые образуются в гемолимфе после некоторого времени, похожи на вязкие нити медоподобной жидкости. Но спектроскопический анализ показал, что гемолимфа на первых этапах становится вязкоупругой, как слюна.

Ключевое значение в свертываемости крови насекомых играют именно гемоциты, которые даже при небольшой концентрации делают жидкость стабильной. А образование корки, запечатывающей рану, происходит благодаря возникновению первичного сгустка гемоцитов на поверхности капли. Затем к нему адгезивно крепятся остальные гемоциты, и сгустки распространяются к центру капли, уплотняя место пореза.

«Наши открытия открывают путь к созданию быстродействующих загустителей человеческой крови. Нам не обязательно копировать точную биохимию, но следует сосредоточиться на разработке лекарств, способных превратить кровь в вязкоупругий материал, останавливающий кровотечение. Мы надеемся, что наши находки помогут решить эту задачу в ближайшем будущем», — отметил соавтор исследования Константин Корнев.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# биологическая жидкость
# вязкоупругость
# заживление ран
# кровь
# насекомые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Мар
Бесплатно
По следам геологов на полуострове Таймыр
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Палеонейробиология
Нейрокампус
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Что такое энтропия или почему ветер не строит замков из песка
Вавилов
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Эволюция регенерации
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Развитие двигательных установок для исследования дальних космических зон
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Мар
700
Туман, облака и миражи
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Мар
Бесплатно
Как ядерная физика спасает жизни?
ВЭБ
Москва
Лекция
29 Мар
Бесплатно
От философии русского космизма — к запуску первой отечественной ракеты ГИРД-09
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
30 Мар
400
Скворечники, синичники, мухоловочники, трясогузочники, гоголятники, совешники…
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:20
Мария Азарова

Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.

Психология
# брак
# волосы
# мужчины и женщины
# привлекательность
# сексуальная активность
# сексуальная жизнь
# сексуальность
Вчера, 07:27
Полина

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.

Антропология
# Бетховен
# ДНК
# музыкальные способности
# чувство ритма
Вчера, 07:30
Андрей

Геологи отвергли эпоху антропоцена

Международный союз геологических наук решительно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Термин, который активно обсуждали 15 лет, останется неформальным.

Геология
# антропоцен
# голоцен
# история Земли
# хронология
Позавчера, 19:20
Мария Азарова

Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.

Психология
# брак
# волосы
# мужчины и женщины
# привлекательность
# сексуальная активность
# сексуальная жизнь
# сексуальность
Вчера, 07:27
Полина

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.

Антропология
# Бетховен
# ДНК
# музыкальные способности
# чувство ритма
21 марта
Дарья Губина

Найден лучший кандидат в обитаемые водные миры

По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.

Астрономия
# водный мир
# Джеймс Уэбб
# обитаемые планеты
# планета
# планета-океан
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Патологии хариуса рассказали об экологической ситуации севера

    18 минут назад

  2. Раскрыт секрет быстрого заживления ран у насекомых

    37 минут назад

  3. Новые отношения значительно повысили намерения женщины родить ребенка

    37 минут назад

  4. Таяние ледников укоротит земной год к 2029-му

    Вчера, 19:00
Выбор редакции

«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым

21 марта

Последние комментарии

Popov Anatoly
17 минут назад
Popov, бесполезный и бесценный опыт придется стереть ради общественного блага и выживания;) Со всеми вытекающими для тех, кто этот опыт получил;)

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Popov Anatoly
23 минуты назад
Popov, ни они сами, ни их потомство... Со всеми вытекающими в коммуналке

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Popov Anatoly
25 минут назад
Popov, я надеюсь, что управленцы и лишенцы , понимали цену этих экспериментов;) Ибо выжившим они не интересны.

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Popov Anatoly
27 минут назад
Popov, ибо выжившие были из других строй материалов;)))

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Popov Anatoly
29 минут назад
Popov, а для выживших эти параметры и "бесценный опыт" бесполезны;)

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Popov Anatoly
29 минут назад
Popov, подумаешь обрекли миллионы на смерть, а миллиарды отбросили на тысячелетия назад.. зато теперь можно подобрать "подходящие" параметры... Для

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Popov Anatoly
33 минуты назад
Boris, а как же математическое моделирование и использование теорем Лапласа... Говно, да?;) Как и моделирование любых процессов вне лаборатории, где не

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Александр Березин
2 часа назад
Лана, спасибо за комментарий, автор заработалась, поправили.

Таяние ледников укоротит земной год к 2029-муТаяние ледников укоротит земной год к 2029-му

Iosi Merson
4 часа назад
Василий, всё проще. Если площадь города стремится к окружности то по радиусам гораздо ближе добираться до противоположных концов да и до центра. А

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Александр Macavity
8 часов назад
Роман, вы написали: "думающему человеку очевидно..." Вы полагаете, что можете отвечать за всех "думающих"? :-)

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Александр Macavity
8 часов назад
Владимир, правильно: учОных забанить.

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностейАнализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Александр Macavity
8 часов назад
Вы бы, учОные, разобрались с вопросом, что такое "ритм". Это только кажется, что "и так понятно", а по факту -- одна из самых запутанных проблем теории

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностейАнализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Виталий Сокол
14 часов назад
пральна, заурядный писака музычки

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностейАнализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Лана Пренципал
14 часов назад
"Астрономический год, то есть время, за которое Земля делает полный оборот вокруг своей оси.." Полина, вы уверены в этом?..

Таяние ледников укоротит земной год к 2029-муТаяние ледников укоротит земной год к 2029-му

Дмитрий Kuрueнко
15 часов назад
Сумбур начинается уже с заголовка, ибо оказывается что все же сутки укарачиваются , а не год. "из-за глобального потепления и усиленного таяния

Таяние ледников укоротит земной год к 2029-муТаяние ледников укоротит земной год к 2029-му

Martin Lexor
15 часов назад
А разве изменение скорости вращение Земли не связано с тем фактом, что учёные фиксировали остановку и раскручивание ядра в другую сторону? - ось

Таяние ледников укоротит земной год к 2029-муТаяние ледников укоротит земной год к 2029-му

Денис Болгарчук
15 часов назад
Платформа способна заряжаться по беспроводной сети. А уже есть такие??? Может не только мне очевидно , что автономность дрона это нифига не

Новый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператораНовый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператора

Роман Голубев
15 часов назад
Софья, может быть астрономам из Лаборатории реактивного движения и Калифорнийского технологического института (США) и удалось найти водный мир,

Найден лучший кандидат в обитаемые водные мирыНайден лучший кандидат в обитаемые водные миры

Виктор Ларионов
16 часов назад
Интересно, в чём практический смысл сей акробатики?

Фотоловушка запечатлела уникальные кадры: дикий енот ходит на передних лапахФотоловушка запечатлела уникальные кадры: дикий енот ходит на передних лапах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить