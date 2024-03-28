Патологии хариуса рассказали об экологической ситуации севера

В водоемах высоких широт ихтиофауна бореального предгорного комплекса весьма чувствительна к неблагоприятным факторам. В условиях глобального изменения климата и возрастающего антропогенного воздействия малоизученные и крайне уязвимые пресноводные экосистемы субарктики нуждаются в пристальном внимании.

Стабильность окружающей среды определяет функционирование уязвимых северных экосистем. Однако изменения климата вкупе с усиливающимся многофакторным антропогенным давлением последних десятилетий приводят к деградации экосистем, а также уменьшению биологического разнообразия и численности видов.

В связи с этим, наряду с инвентаризацией ключевых природных сообществ в арктических широтах, необходимо определить их текущий морфологический и функциональный статус.

Особо охраняемые природные территории становятся стандартом определенных природных зон, резервом для последующего расселения видов в зонах воздействия.

Благодаря естественному накоплению в естественных водоемах, водные организмы – важнейшие индикаторы состояния окружающей среды. Рыба представляет собой высший трофический уровень пресноводных экосистем. По объему пресной воды озера плато Путорана занимают второе место после озера Байкал. Они характеризуются сложно сформированная гидросистема и уникальная разновидность лососевых рыб.

В северных водоемах лососевые представлены арктическими пресноводными (лосось, сиг) и бореальными предгорными (хариус) фаунистическими комплексами, наиболее чувствительными к изменениям экологического режима.

В результате длительного жизненного цикла в структуре их внутренних органов и тканей происходят определенные возрастные изменения. В условиях загрязнения окружающей среды накапливаются различные виды патологий. Для точного описания долговременной динамики ихтиоценоза необходим подробный гистоморфологический анализ, которой позволяет оценить онтогенетическую историю исследуемых особей и выявить начинающиеся дегенеративные изменения в органах и тканях.

Хариус — пресноводная рыба, обитающая в небольших быстрых реках и холодных озерах Европы, Азии и Северной Америки. Арктический хариус Thymallus arcticus — полиморфный вид. Он образует большое количество подвидов и других форм более низкого систематического уровня в бассейне Северного Ледовитого океана, от Карского до Чукотки и Северной Америки.

Однако, гистологические исследования внутренних органов и их возможных патоморфологических изменений у этого вида в высокоширотных водоемах Восточной Сибири не проводились. Статья «Размерно-возрастные и гистоморфологические показатели сибирского хариуса (Thymallus arcticus) Путоранского заповедника» биологов Иннокентия Некрасова, Александра Селюкова вышла в журнале «Теоретическая и прикладная экология».

Исследователи охарактеризовали размерно-возрастной состав и описали гистоморфологическое состояние жизненно важных органов арктического хариуса в горной реке плато Путорана в условиях минимальной антропогенной нагрузки.

Отмеченные начальные стадии патологического процесса в жаберном аппарате свидетельствуют об угнетении респираторной функции. Репродуктивная система менее поражена, но и в ней обнаружены отклонения.

Аэротехногенное загрязнение и отложения загрязняющих веществ от промышленных предприятий города Норильска встречаются даже в горной, труднодоступной охраняемой зоне. Кроме того, исследователи описали повышенное содержание свинца в почвах района озера Кутарамакан, куда впадает Иркинда. Это явление вызвано не техногенными причинами, а исходной (рудообразующей) металлогенической породой. Таким образом, выявленные патологические изменения — результат как природных, так и антропогенных воздействий.

Исследование финансировалось Правительством Тюменской области в рамках проекта Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ТюмГУ 271 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.