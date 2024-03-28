Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Патологии хариуса рассказали об экологической ситуации севера
Ученые Института биологии ТюмГУ при исследовании рыбы — сибирского хариуса выявили гистопатологии, указывающие на нестабильную экологическую ситуацию субарктики.
В водоемах высоких широт ихтиофауна бореального предгорного комплекса весьма чувствительна к неблагоприятным факторам. В условиях глобального изменения климата и возрастающего антропогенного воздействия малоизученные и крайне уязвимые пресноводные экосистемы субарктики нуждаются в пристальном внимании.
Стабильность окружающей среды определяет функционирование уязвимых северных экосистем. Однако изменения климата вкупе с усиливающимся многофакторным антропогенным давлением последних десятилетий приводят к деградации экосистем, а также уменьшению биологического разнообразия и численности видов.
В связи с этим, наряду с инвентаризацией ключевых природных сообществ в арктических широтах, необходимо определить их текущий морфологический и функциональный статус.
Особо охраняемые природные территории становятся стандартом определенных природных зон, резервом для последующего расселения видов в зонах воздействия.
Благодаря естественному накоплению в естественных водоемах, водные организмы – важнейшие индикаторы состояния окружающей среды. Рыба представляет собой высший трофический уровень пресноводных экосистем. По объему пресной воды озера плато Путорана занимают второе место после озера Байкал. Они характеризуются сложно сформированная гидросистема и уникальная разновидность лососевых рыб.
В северных водоемах лососевые представлены арктическими пресноводными (лосось, сиг) и бореальными предгорными (хариус) фаунистическими комплексами, наиболее чувствительными к изменениям экологического режима.
В результате длительного жизненного цикла в структуре их внутренних органов и тканей происходят определенные возрастные изменения. В условиях загрязнения окружающей среды накапливаются различные виды патологий. Для точного описания долговременной динамики ихтиоценоза необходим подробный гистоморфологический анализ, которой позволяет оценить онтогенетическую историю исследуемых особей и выявить начинающиеся дегенеративные изменения в органах и тканях.
Хариус — пресноводная рыба, обитающая в небольших быстрых реках и холодных озерах Европы, Азии и Северной Америки. Арктический хариус Thymallus arcticus — полиморфный вид. Он образует большое количество подвидов и других форм более низкого систематического уровня в бассейне Северного Ледовитого океана, от Карского до Чукотки и Северной Америки.
Однако, гистологические исследования внутренних органов и их возможных патоморфологических изменений у этого вида в высокоширотных водоемах Восточной Сибири не проводились. Статья «Размерно-возрастные и гистоморфологические показатели сибирского хариуса (Thymallus arcticus) Путоранского заповедника» биологов Иннокентия Некрасова, Александра Селюкова вышла в журнале «Теоретическая и прикладная экология».
Исследователи охарактеризовали размерно-возрастной состав и описали гистоморфологическое состояние жизненно важных органов арктического хариуса в горной реке плато Путорана в условиях минимальной антропогенной нагрузки.
Отмеченные начальные стадии патологического процесса в жаберном аппарате свидетельствуют об угнетении респираторной функции. Репродуктивная система менее поражена, но и в ней обнаружены отклонения.
Аэротехногенное загрязнение и отложения загрязняющих веществ от промышленных предприятий города Норильска встречаются даже в горной, труднодоступной охраняемой зоне. Кроме того, исследователи описали повышенное содержание свинца в почвах района озера Кутарамакан, куда впадает Иркинда. Это явление вызвано не техногенными причинами, а исходной (рудообразующей) металлогенической породой. Таким образом, выявленные патологические изменения — результат как природных, так и антропогенных воздействий.
Исследование финансировалось Правительством Тюменской области в рамках проекта Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
Международный союз геологических наук решительно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Термин, который активно обсуждали 15 лет, останется неформальным.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Животные, изменившие историю
Самые старые деревья на Земле
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Война будущего
Вопросы читателей (ч. 3)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии