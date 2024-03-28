Новые отношения значительно повысили намерения женщины родить ребенка

Вступление женщины в новый брачно-партнерский союз оказался главным фактором, влияющим на намерение родить ребенка в ближайшей перспективе. К такому выводу в своем исследовании пришли исследователи Президентской академии и НИУ ВШЭ. В своей работе ученые опирались на данные опросов населения, которые проводились в периоды с 2004 по 2011 и с 2017 по 2020 годы.

Исследование опубликовано в журнале Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. В работе «Факторы, устойчивость и реализация репродуктивных намерений в России» ученые утверждают, что шансы появления ребенка повышаются как в связи с наличием стабильного партнера, так и в связи с его сменой. При этом юридическое оформление отношений не играет особой роли в наличии намерения родить ребенка.

«На вероятность родить ребенка в желаемый срок по сравнению с вероятностью сохранить нереализованные намерения оказывает влияние партнерский статус женщины, причем появление нового партнера влияет сильнее, чем продолжение стабильных отношений. Интересно, что наличие одного ребенка незначимо по сравнению с отсутствием детей, а наличие двух детей ожидаемо несет негативный эффект. Еще один значимый отрицательный фактор — низкое материальное положение по субъективной оценке женщины», – говорит соавтор исследования, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Алла Макаренцева

На вероятность отказа от намерений родить ребенка, по версии исследователей, также влияют следующие факторы: наличие как минимум двух детей; убеждение, что для самореализации женщины дети не являются обязательным условием; и переход женщины в возрастную группу старше 35 лет.

«Из предыдущих исследований мы знаем, что возраст влияет нелинейно: на определенном рубеже он служит сильным стимулом к рождению ребенка, после чего нарастает его ограничивающее влияние. Статус партнерского союза оказывается незначим – отказ от нереализованных в желаемый срок намерений возможен в равной степени как в стабильных союзах, так и вне их», – говорит Алла Макаренцева.

Сопоставив данные опросов за периоды с 2007 по 2010 и с 2017 по 2020 годы исследователи также пришли к выводу, что в последние годы «особенно сильно» увеличивается количество женщин в возрасте от 25 до 29 лет, у которых есть намерение родить ребенка. В то же время ученые выявили тенденцию, свидетельствующую о том, что россиянки не склонны отказываться от намерения родить ребенка, если это не удалось сделать в запланированные сроки.

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