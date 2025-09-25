Ученые установили, почему менструальный цикл женщин в 2010-х потерял связь с Луной

На протяжении десятилетий исследователи сомневались в бытовых наблюдениях многих женщин о том, что их менструальный цикл связан с фазами земного спутника. Новые данные показали, что связь эта вполне реальна, но в значительной степени — в прошедшем времени.

Группа немецких исследователей собрала записи о менструальных циклах 176 женщин длительностью от двух до 37 лет подряд. Средняя длина записей на одну женщину составила шесть лет, а средний возраст в начале записей — 25,9 ± 6,4 года. Все они не использовали оральные контрацептивы, почти все проживали в Италии или Германии. Для данных из прошлого века записи были бумажными (на календарях), из этого — в основном от смартфонных приложений. Статью об этом опубликовали в Science Advances.

Согласно этим данным, до 2010 года начало менструального цикла у женщин группировалось или вокруг новолуния, или вокруг полнолуния с систематичностью, исключающей случайные совпадения. Правда, эта синхронизация систематически нарушалась — раз в несколько месяцев или даже лет. После 35 лет синхронизация снижалась. Возможно, это связано с незначительным укорачиванием менструального цикла у женщин в этом возрасте.

Слева видна часть бумажных записей, использовавшихся в работе / © Charlotte Helfrich-Förster et al.

А вот после 2010 года эта закономерность практически исчезла. Она все еще заметна в январские месяцы, когда совместное влияние гравитации Луны и Солнца на землян максимально (поскольку Солнце в среднем ближе всего к нам в январе). Из этого и ряда других факторов ясно, что синхронизация с лунным циклом происходит не только на основе лунного света (который большинство современных женщин вообще нечасто наблюдают), но и в значительной степени под действием силы тяжести.

Хотя ее изменения влияют на приливы-отливы в земных океанах, в долях от земного поля тяготения они очень невелики. Несмотря на это, они все еще чувствуются, причем на пике «сложенной» лунной и солнечной гравитации (в январе) даже после 2010 года.

Этот рубеж ученые связали с массовой смартфонизацией. Длительный контакт с источником излучения высокой яркости по вечерам искажает циклы сна и бодрствования. По всей видимости, он сбивает и естественный менструальный цикл большинства женщин. Неизвестно, имеет ли это какие-то негативные последствия для их здоровья или нет. Вероятно, это не относится к женщинам, ведущим естественный образ жизни, например среди харедим, амишей или племен охотников-собирателей. Однако авторы исследования не проводили наблюдений в подобной среде, поэтому пока это остается не до конца ясным.

Биологический смысл связи цикла с положением Луны и в меньшей степени Солнца достаточно неочевиден. Люди нечасто охотятся ночью, поэтому изобилие пищи в норме не должно быть связано с этими циклами. Влияние лунной и солнечной гравитации на приливы действительно есть, но на доступность пищи оно вряд ли может быть серьезным.

