Ученые установили, почему менструальный цикл женщин в 2010-х потерял связь с Луной
На протяжении десятилетий исследователи сомневались в бытовых наблюдениях многих женщин о том, что их менструальный цикл связан с фазами земного спутника. Новые данные показали, что связь эта вполне реальна, но в значительной степени — в прошедшем времени.
Группа немецких исследователей собрала записи о менструальных циклах 176 женщин длительностью от двух до 37 лет подряд. Средняя длина записей на одну женщину составила шесть лет, а средний возраст в начале записей — 25,9 ± 6,4 года. Все они не использовали оральные контрацептивы, почти все проживали в Италии или Германии. Для данных из прошлого века записи были бумажными (на календарях), из этого — в основном от смартфонных приложений. Статью об этом опубликовали в Science Advances.
Согласно этим данным, до 2010 года начало менструального цикла у женщин группировалось или вокруг новолуния, или вокруг полнолуния с систематичностью, исключающей случайные совпадения. Правда, эта синхронизация систематически нарушалась — раз в несколько месяцев или даже лет. После 35 лет синхронизация снижалась. Возможно, это связано с незначительным укорачиванием менструального цикла у женщин в этом возрасте.
А вот после 2010 года эта закономерность практически исчезла. Она все еще заметна в январские месяцы, когда совместное влияние гравитации Луны и Солнца на землян максимально (поскольку Солнце в среднем ближе всего к нам в январе). Из этого и ряда других факторов ясно, что синхронизация с лунным циклом происходит не только на основе лунного света (который большинство современных женщин вообще нечасто наблюдают), но и в значительной степени под действием силы тяжести.
Хотя ее изменения влияют на приливы-отливы в земных океанах, в долях от земного поля тяготения они очень невелики. Несмотря на это, они все еще чувствуются, причем на пике «сложенной» лунной и солнечной гравитации (в январе) даже после 2010 года.
Этот рубеж ученые связали с массовой смартфонизацией. Длительный контакт с источником излучения высокой яркости по вечерам искажает циклы сна и бодрствования. По всей видимости, он сбивает и естественный менструальный цикл большинства женщин. Неизвестно, имеет ли это какие-то негативные последствия для их здоровья или нет. Вероятно, это не относится к женщинам, ведущим естественный образ жизни, например среди харедим, амишей или племен охотников-собирателей. Однако авторы исследования не проводили наблюдений в подобной среде, поэтому пока это остается не до конца ясным.
Биологический смысл связи цикла с положением Луны и в меньшей степени Солнца достаточно неочевиден. Люди нечасто охотятся ночью, поэтому изобилие пищи в норме не должно быть связано с этими циклами. Влияние лунной и солнечной гравитации на приливы действительно есть, но на доступность пищи оно вряд ли может быть серьезным.
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
