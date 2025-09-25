Уведомления
Борьба с гипертонией и курением помогла в два раза снизить частоту опасного вида инсульта за последние 30 лет
Международная группа ученых, в которой состоят сотрудники МФТИ, провела глобальное исследование, посвященное бремени болезней, связанных с субарахноидальным кровоизлиянием. Это третий по распространенности тип инсульта.
Согласно исследованию, в период с 1990 по 2021 год число новых случаев увеличилось с 0,5 млн до 0,7 млн, а распространенность болезни — с 4,9 млн до 7,9 млн. Почти 8 млн пациентов, 350 тысяч смертей и более 10 млн DALY (число лет жизни с поправкой на инвалидность) по всему миру. Результат исследования опубликован в журнале JAMA Neurology.
Исследование включало оценки бремени субарахноидальных кровоизлияний среди людей всех возрастов в 204 странах с 1990 по 2021 год. Ученые провели сравнительный анализ с другими заболеваниями и определили связь с 14 основными факторами риска.
Исследование показало, что из всех нетравматических субарахноидальных кровоизлияний примерно 85% случаев вызваны разрывом внутричерепной аневризмы, что в итоге отличает этиологию, факторы риска, симптомы, диагностику и лечение этого вида кровоизлияния от других. На его долю приходится 5–10% от всех случаев, но в эпидемиологических исследованиях этот тип часто объединяют с другими, что затрудняет оценку его распространенности.
Хотя абсолютное число случаев этого вида инсульта увеличилось, особенно в регионах с низким социально-демографическим индексом, все показатели бремени за 30 лет снизились. Заболеваемость — на 28,8%, распространенность — на 16,1%, смертность — на 56,1%.
В итоге с 1990 по 2021 год на 100 тысяч человек заболеваемость сократилась с 11,7 до 8,3, распространенность — со 109,9 до 92,2, смертность — с 9,5 до 4,2, а показатель DALY — с 275,9 до 125,2. Таким образом, субарахноидальное кровоизлияние заняло 36-е место по распространенности среди причин смерти и 59-е место по инвалидности в мире среди 300 важнейших последствий для здоровья.
Из всех мировых показателей DALY, связанных с субарахноидальным кровоизлиянием, в 2021 году 71,6% случаев взаимосвязаны с 14 факторами риска. Первый уровень — метаболические риски (нарушения обмена веществ), за которыми следовали экологические, профессиональные и поведенческие риски. В основные факторы также вошли высокое систолическое артериальное давление, курение и загрязнение окружающей среды твердыми частицами.
Что касается динамики, то с 1990 по 2021 год показатель DALY в совокупности снизился на 56,6%, и это снижение было более заметным в отношении экологических, профессиональных и поведенческих рисков. Меньше всех снизились метаболические риски.
Таким образом, несмотря на снижение показателей субарахноидальное кровоизлияние по-прежнему составляет значительную долю бремени, связанного с сердечно-сосудистыми, неврологическими и неинфекционными заболеваниями.
Более того, за последние три десятилетия глобальные показатели смертности и DALY от этого вида инсульта снизились более чем вдвое, но абсолютное число пациентов с распространенным субарахноидальным кровоизлияниям увеличилось также более чем в два раза. Этот рост достиг 105% в странах с низким уровнем развития, где абсолютное число смертей и инвалидизаций, связанных с этим заболеванием, увеличилось более чем на 50% за этот период.
Такой рост можно частично объяснить улучшением диагностики и документирования случаев субарахноидального кровоизлияния. Отчасти он может быть связан с увеличением продолжительности жизни и ростом населения. Эти факторы также говорят о потенциальной возможности для снижения за счет улучшения стратегий профилактики.
Наибольшая нагрузка была зафиксирована в Латинской Америке, странах Карибского бассейна, Океании и Азиатско-Тихоокеанском регионе с высоким уровнем дохода.
«Если посмотреть на показатели распространенности субарахноидального кровоизлияния среди населения разных стран, то Россия занимает скорее средние позиции, в том числе по DALY. Однако следует отметить, что смертность (mortality) по этой причине в нашей стране сравнительно выше. А за счет смертности уменьшается и численность контингента больных, что сказывается на занижении показателя распространенности (prevalence) по сравнению с другими странами.
Кроме того, стоит учитывать, что этот вид инсульта в большинстве случаев вызван разрывом аневризмы вследствие высокого артериального давления — гипертонии. При этом гипертоническая болезнь гораздо сильнее подрывает здоровье пожилых людей после 65–69 лет. Именно артериальная гипертензия возглавляет тройку факторов риска. На втором месте — курение, которое существенно повышает риск возникновения ишемического инсульта в более ранних возрастных группах, так как способствует формированию атеросклеротических бляшек»,— прокомментировал соавтор статьи Сергей Владимиров, сотрудник центра аналитики «Эксперт», доцент кафедры информационных технологий и менеджмента МФТИ.
Ученый подчеркнул, что отсутствие чувствительности российского показателя DALY на повышенную смертность как раз свидетельствует о том, что пожилые группы, несмотря на большое число смертельных случаев, вносят минимальный вклад в потерянные годы жизни в виде преждевременной смертности. А учитывая ургентность (неотложность и тяжесть) состояния на фоне гипертензии, времени от постановки диагноза до летального исхода в большинстве случаев проходит немного, и суммарно все это не приводит к значимому увеличению DALY. В связи с этим отечественному здравоохранению необходимо прежде всего сосредоточить усилия на охвате населения пенсионного возраста программой мониторинга артериального давления при детальном уточнении критериев клинико-статистических групп, основанном на анализе факторов риска. Это позволит достичь более адресного предоставления превентивной медицинской помощи, а также повысит готовность экстренной нейрохирургии.
В то же время страны с низким и средним уровнем по-прежнему сталкиваются со значительными проблемами в доступе и предоставлении качественных медицинских услуг. Например, почти в 90% стран Африки к югу от Сахары, Восточной Азии и Океании отсутствует срочный доступ к современной микронейрохирургии.
Таким образом, субарахноидальное кровоизлияние остается одной из наиболее распространенных сердечно-сосудистых и неврологических причин смерти и инвалидности в мире. Результаты этого исследования свидетельствуют о потенциальной пользе для здоровья людей активного планирования общественного здравоохранения и выделения ресурсов на его профилактику.
