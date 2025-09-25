Уведомления
Пещеры Саудовской Аравии превратили гепардов в мумии естественным путем
В пещерах на севере Саудовской Аравии ученые обнаружили гепардов, тела которых законсервировались естественным путем — благодаря постоянной температуре и низкой влажности. Открытие прольет свет на прошлое этих хищников.
Гепарды (Acinonyx jubatus) — хищники семейства кошачьих (Felidae), они самые быстрые из всех наземных млекопитающих. Однако их численность неуклонно сокращается. Виной тому — охота, потеря естественной среды обитания и незаконная торговля животными.
На Аравийском полуострове гепардов полностью истребили еще в прошлом веке. Сегодня в дикой природе сохранился всего один вид, внутри которого ученые выделяют четыре генетически различных подвида.
Самый многочисленный — южноафриканский гепард (Acinonyx jubatus jubatus). Подвиды северо-восточный африканский гепард (Acinonyx jubatus soemmeringii) и северо-западный африканский гепард (Acinonyx jubatus hecki) существуют в виде небольших разрозненных групп. Азиатский гепард (Acinonyx jubatus venaticus) оказался на грани полного исчезновения. Несколько особей этого подвида еще живут в Иране. Открытие в саудовских пещерах поможет узнать, какие из этих подвидов обитали в Аравии тысячи лет назад.
В 2022 и 2023 годах команда биологов под руководством Ахмеда Буга из Национального центра дикой природы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) обследовала систему пещер Лауга на севере страны, которая представляет собой подземные карстовые полости. Внутри исследователи нашли останки 54 гепардов, среди которых выделялись семь мумий. Возраст этих находок колеблется от 100 до 4000 лет.
Секрет сохранности семи тел гепардов скрывался в уникальном микроклимате пещер. Исследователи объяснили, что относительно постоянная температура и низкая влажность воздуха в пещерах создали идеальные условия для естественной мумификации. Эти условия остановили разложение и сохранили мягкие ткани животных.
Однако главной загадкой стало то, как гепарды оказались в подземных полостях. Эти представители кошачьих не используют пещеры как постоянные логова и не прячут в них добычу. Ни в одной из пяти пещер, где нашли останки, на момент обследования не было источников воды.
Большую часть останков, включая мумии, обнаружили в одной конкретной пещере. Попасть в нее можно только через провал — карстовую воронку. Ученые предположили, что гепарды упали в эту дыру и не сумели выбраться обратно. Кроме гепардов, в пещерах нашли кости и других животных: волка, полосатой гиены, газели и рыжей лисы. Это подтверждает, что ловушка была опасной для разных видов.
Особый интерес вызвал возраст погибших гепардов. Буг и его коллеги детально изучили 20 целых черепов. Шесть принадлежали взрослым животным, а остальные 14 — молодым особям в возрасте от шести до 24 месяцев. Кроме того, в главной пещере обнаружили останки еще девяти детенышей. Такое большое количество молодых особей навело на другую мысль. Возможно, взрослые самки использовали пещеры как безопасное укрытие для своего потомства. Пещеры могли служить им своеобразным «роддомом» и «яслями».
Данные фотоловушек, которые ученые установили во время исследования, немного добавили информации. Выяснилось, что сейчас этими пещерами активно пользуются волки. По словам биологов, этот факт указывает на то, что некоторые обследованные пещеры, если не все, во времена гепардов оставались доступными для входа. Хищники могли заходить туда целенаправленно, а не только падать случайно.
Чтобы узнать больше о популяции вымерших аравийских гепардов, команда Буга провела генетический анализ. Исследователи расшифровали геномы трех образцов. Самый молодой мумифицированный гепард, умерший почти 100 лет назад, оказался генетически ближе всего к азиатскому подвиду. Этот результат ученые ожидали, поскольку Иран — ближайшее место, где азиатские гепарды обитают сегодня.
Но анализ двух более древних образцов возрастом 3000 и 4000 лет преподнес сюрприз. Эти гепарды показали сходство с северо-западным африканским подвидом. Открытие доказывает, что этот подвид обитал на территории современной Саудовской Аравии несколько тысячелетий назад.
Результаты исследования представлены на платформе препринтов Research Square.
